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Boğa Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ağustos ayında bedeninin verdiği küçük sinyalleri daha kolay fark edebilirsin. 3 Ağustos’ta Chiron’un Boğa burcunda retroya geçmesi boyun, omuzlar ve genel fiziksel rahatlık konusunda daha özenli davranma ihtiyacını artırabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi yoğun günlerde enerjinin çabuk düşmesine yol açabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması sosyal temponun seni beklediğinden fazla yorabileceğini gösterebilir. Ay sonunda dinlenmeye, uyku saatlerini korumaya ve bedenini gereksiz tempodan uzaklaştırmaya ihtiyaç duyabilirsin.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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