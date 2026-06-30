Sevgili Boğa, bu Temmuz ayı senin için ticari sözleşmelerini ve dijital projelerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir satış sürecini, ertelenen iş seyahatlerini veya müşterilerinle yaşadığın iletişim krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan anlaşmaları imzalarken, müzakere yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında iletişim odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru katılacağın eğitimlere ve yapacağın sunumlara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu analitik duruşun, yakın zamanda alacağın ticari başarılarla taçlanarak karşına çok daha geniş bir müşteri ağı çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her iletişimsel adım, seni sektöründe daha bilinir hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…