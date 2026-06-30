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Boğa Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Temmuz ayında iskelet sisteminde ve mesleki stres seviyende belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin kariyer baskısı altında yorulduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda ciddiyetle test edilip sana sınırlarını hatırlatmasını sağlayacak.

Özellikle artan sorumluluklar ve otorite figürleriyle yaşanan gerilimler, bel ve boyun bölgelerini doğrudan yoracak. Günlük temponun ağırlığı nedeniyle, bu ay çalışma saatlerini dengelemeye ve masa başı egzersizlerini artırmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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