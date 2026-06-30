Sevgili Boğa, bu Temmuz ayında iskelet sisteminde ve mesleki stres seviyende belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle bedeninin kariyer baskısı altında yorulduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda ciddiyetle test edilip sana sınırlarını hatırlatmasını sağlayacak.

Özellikle artan sorumluluklar ve otorite figürleriyle yaşanan gerilimler, bel ve boyun bölgelerini doğrudan yoracak. Günlük temponun ağırlığı nedeniyle, bu ay çalışma saatlerini dengelemeye ve masa başı egzersizlerini artırmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…