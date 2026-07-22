Bodrum'un En İyi Eğlence Mekanları - 2026 Güncel Liste

Bodrum'da gece hayatı tek bir merkeze sıkışmış değildir; yarımadanın her bir koyu, kendine has bir kimlik ve ritim barındırır. Beklentileriniz doğrultusunda doğru lokasyonu seçmek, geçireceğiniz zamanın kalitesini doğrudan artıracaktır.

Bodrum Merkez ve Barlar Sokağı'ndaki Gece Mekanları

Bodrum merkez, tarihi dokusuyla modern yaşamın kesiştiği özel bir noktadır. Kaleden marinaya uzanan hat boyunca, tarihi taş binaların ardında gizlenmiş, dünya standartlarında hizmet veren seçkin işletmeler yer alır. Buradaki mekanlar, hem marinadaki yat sahiplerini hem de rafine bir akşam arayanları ağırlar.

Marina Yacht Club

Bodrum Marina'nın kalbinde yer alan bu işletme, caz ve Latin müzikleri eşliğinde özenli bir akşam geçirmek isteyenler için idealdir. Menüsündeki uluslararası tatlar ve ödüllü barmenlerin imza reçeteleri, teknelerin direkleri arasından süzülen ay ışığıyla birleşir. Sadece rezervasyonla misafir kabul eden mekan, zarif atmosferi ve yüksek hizmet kalitesiyle öne çıkar.

Adres: Eskiçeşme Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 5, Bodrum / Muğla

Instagram: @marinayachtclubbodrum

Vittoria

Yılların getirdiği deneyimi modern bir altyapıyla harmanlayan Vittoria, merkezin enerjisini yansıtan ikonik bir buluşma noktasıdır. Katı kıyafet kuralları ve özenli kapı politikasıyla dikkat çeken mekan, uluslararası DJ performanslarına ev sahipliği yapar. Özel localarında sunulan kişiselleştirilmiş hizmet, misafirlerin kendilerini tamamen ayrıcalıklı hissetmelerini sağlar.

Adres: Belediye Kültür Merkezi, Çarşı, Cevat Şakir Cad. No: 4, 48400 Bodrum / Muğla

Instagram: @vittoriabodrum

Gekko Cocktail

Dar bir sokakta gizlenmiş olan bu mekan, adaya özgü malzemelerle hazırlanan miksoloji harikaları sunar. Geniş viski kavı ve deneysel sunumlarıyla dikkat çeken Gekko, sıradanlığın dışına çıkmak isteyen damağı kuvvetli misafirlerini ağırlar. İçerideki loş atmosfer ve çalan kaliteli caz notaları, zamanın nasıl geçtiğini unutturan bir deneyim yaratır.

Adres: Çarşı Mah. Dr. Alimbey Caddesi 1025 Sok. No: 1/1, Bodrum

Instagram: @gekkococktail

Yalıkavak ve Türkbükü'nde Akşam Yemeği ve Eğlence Bir Arada

Yalıkavak ve Türkbükü, gastronomi ve eğlencenin en üst düzeyde buluştuğu destinasyonlardır. Özel iskeleleri, dünya markalarına ev sahipliği yapan marinaları ve Michelin yıldızlı mutfaklarıyla bu iki koy, beklentisi en yüksek misafirlerin birincil tercihidir.

Kitchen Bodrum

Michelin yıldızına sahip olan bu restoran, Şef Osman Sezener yönetiminde Ege'nin yerel malzemelerini küresel bir gastronomi harikasına dönüştürür. Tarladan sofraya felsefesiyle hazırlanan tabaklar, sakin ve özenli bir atmosferde misafirlere sunulur. Yemeğin ardından geçilen lounge bölümü, geceyi sofistike kokteyllerle tamamlamak için eşsiz bir ortam sağlar.

Adres: The Bodrum EDITION, Dirmil Mah. Balyek Cad. No: 5A, Yalıkavak - Bodrum / Muğla

Instagram: @kitchenbodrum

Ayla Maçakızı

Geleneksel Anadolu ve Ege lezzetlerini çağdaş bir vizyonla sunan Ayla, Türkbükü'nün en ayrıcalıklı gastronomi ve sosyalleşme noktalarından biridir. Özel şarap kavı ve özenle hazırlanan menüsü, denizin hemen kenarında, zeytin ağaçlarının gölgesinde servis edilir. Akşam yemeği sonrasında ustalıkla hazırlanan kokteyller ve kaliteli müzik eşliğinde deneyim geceye taşınır.

Adres: Göltürkbükü Mah. Narçiçeği Sok. No: 73, Türkbükü

Instagram: @aylamacakizi

Zuma Bodrum

Yalıkavak Marina'nın iddialı mekanı Zuma, çağdaş Japon mutfağının kusursuz örneklerini Ege manzarasıyla buluşturur. Sonsuzluk havuzunun etrafına kurulu masaları ve robata ızgarasından yayılan kokular, mekana uluslararası bir kimlik katar. Gece ilerledikçe artan tempo ve resident DJ'lerin setleri, misafirlere yüksek standartlı bir akşam yaşatır.

Adres: Yalıkavak Marina, Çökertme Cad. No: 36, Yalıkavak, Bodrum / Muğla

Instagram: @zumabodrum

Brava (The Bodrum EDITION)

Latin Amerika ateşini Ege kıyılarına taşıyan Brava, açık hava konseptinde, deniz esintisi eşliğinde sunulan paylaşımlık tabaklar ve agave bazlı özel içkilerle ön plandadır. Canlı perküsyon performansları ve etnik elektronik müzik, mekanın enerjisini gece boyu dorukta tutarak misafirlere izole ve ayrıcalıklı bir akşam sunar.

Adres: The Bodrum EDITION, Dirmil Mah. Balyek Cad. No: 5A, Yalıkavak - Bodrum / Muğla

Instagram: @thebodrumedition