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Boğa Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Temmuz ayı gönül dünyanda adeta mantık ve sağduyunun birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki sevgiyi somut eylemlerle ve karşılıklı yardımlaşma ile çok daha değerli bir hale getirecek. İlişkini daha düzenli bir zemine oturturken, birlikte çok daha kaliteli zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay günlük uğraşlarından hiç beklemediğin, son derece analitik bir aşk doğacak. Çalışkanlığıyla dikkatini çeken, sorumluluk sahibi biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok saygın bir flörte dönüşecek. Kitapçılarda veya sakin kafelerde yapacağınız derin görüşmeler, kalbinin çok daha mantıklı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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