Sevgili Boğa, bu Temmuz ayı gönül dünyanda adeta mantık ve sağduyunun birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki sevgiyi somut eylemlerle ve karşılıklı yardımlaşma ile çok daha değerli bir hale getirecek. İlişkini daha düzenli bir zemine oturturken, birlikte çok daha kaliteli zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay günlük uğraşlarından hiç beklemediğin, son derece analitik bir aşk doğacak. Çalışkanlığıyla dikkatini çeken, sorumluluk sahibi biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok saygın bir flörte dönüşecek. Kitapçılarda veya sakin kafelerde yapacağınız derin görüşmeler, kalbinin çok daha mantıklı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…