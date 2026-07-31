article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Boğa Burcu chevron-right-grey Ağustos Boğa Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ağustos ayında para konusunda güvenli alanını büyütmek ve gelirini daha sağlam bir zemine taşımak isteyeceksin. 3 Ağustos’ta Chiron’un Boğa burcunda retroya geçmesi, kendi emeğinin karşılığını sorgulatırken maaş artışı ya da yaptığın işin ücretini yeniden belirleme konusu gündeme gelebilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ise ev, aile ya da gayrimenkul bağlantılı önemli bir harcama veya kazanç yaratabilir.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı, iş ortamından gelecek prim, ek ödeme ya da avantajlı bir teklif açısından oldukça destekleyici. 25 Ağustos’ta Merkür’ün Başak burcuna geçmesi, bütçeni daha akıllı yönetmeni ve kazançlı bir yan projeyi netleştirmeni sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise bir arkadaş çevresi ya da sosyal bağlantı üzerinden beklenmedik bir iş fırsatını önüne getirebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Ay Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Boğa burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın