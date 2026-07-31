Sevgili Boğa, Ağustos ayında para konusunda güvenli alanını büyütmek ve gelirini daha sağlam bir zemine taşımak isteyeceksin. 3 Ağustos’ta Chiron’un Boğa burcunda retroya geçmesi, kendi emeğinin karşılığını sorgulatırken maaş artışı ya da yaptığın işin ücretini yeniden belirleme konusu gündeme gelebilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması ise ev, aile ya da gayrimenkul bağlantılı önemli bir harcama veya kazanç yaratabilir.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı, iş ortamından gelecek prim, ek ödeme ya da avantajlı bir teklif açısından oldukça destekleyici. 25 Ağustos’ta Merkür’ün Başak burcuna geçmesi, bütçeni daha akıllı yönetmeni ve kazançlı bir yan projeyi netleştirmeni sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise bir arkadaş çevresi ya da sosyal bağlantı üzerinden beklenmedik bir iş fırsatını önüne getirebilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…