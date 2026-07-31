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Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay aşk sana gösterişli jestlerle değil, tekrarlanan küçük özenlerle geliyor. 6 Ağustos’ta Venüs’ün gündelik düzen evine geçmesiyle sevgi, mutfakta ve yolda kurulan sessiz bir dile dönüşüyor. İlişkin varsa, 17 Ağustos’ta Venüs ile Jüpiter arasında kurulacak destek, partnerinle omuz omuza geçirdiğin sıradan bir günü ayın en güzel hatırasına çevirecek. 12 Ağustos’taki tutulma ev ve aile evine denk geldiği için ikinizin ortak yaşam düzenini de konuşacaksınız. Beraber kurulacak bir sofra, uzun bir tatilden çok daha işe yarayacak.

Eğer kalbin boşsa, 13 Ağustos’taki Merkür ve Venüs uyumu, aylardır uzaktan selamlaştığın birine ilk cümleyi kurma cesaretini verecek. İş yerinde, spor salonunda ya da her hafta uğradığın bir kapının önünde başlayacak bu tanışma ağır ilerleyecek. Kimseyi zorlamayan bu ritim, tam da senin sevdiğin hızda olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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