Grand Kartal Otel Sanıklarından Emine Ergül'ün Eski Videosu Ortaya Çıktı

2025'in Ocak ayında Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel yangını Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri oldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangının davası halen daha görülüyor. Ancak sanıklardan otel sahibinin eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın suç vasfının değiştirilmesi mağdur ailelerin tepkisini çekmişti.

Bu isimler ifadelerinde sadece otele ortak olduklarını otelin işleyişiyle ilgili bir konuma olmadıklarını ifade etmişti. Ceyda Hacıbekiroğlu ifadesinde ev hanımı olduğuna, Emine Ergül ise evde torun baktığına ifadelerinde yer vermiş, bu isimlerin suç vasıfları 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' olarak değiştirilmiş haliyle daha az cezaya çarptırılmaları gündeme gelmişti.