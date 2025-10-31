onedio
Grand Kartal Otel Sanıklarından Emine Ergül'ün Eski Videosu Ortaya Çıktı

Grand Kartal Otel Sanıklarından Emine Ergül'ün Eski Videosu Ortaya Çıktı

31.10.2025 - 13:51

2025'in Ocak ayında Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel yangını Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri oldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangının davası halen daha görülüyor. Ancak sanıklardan otel sahibinin eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın suç vasfının değiştirilmesi mağdur ailelerin tepkisini çekmişti.

Bu isimler ifadelerinde sadece otele ortak olduklarını otelin işleyişiyle ilgili bir konuma olmadıklarını ifade etmişti. Ceyda Hacıbekiroğlu ifadesinde ev hanımı olduğuna, Emine Ergül ise evde torun baktığına ifadelerinde yer vermiş, bu isimlerin suç vasıfları 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' olarak değiştirilmiş haliyle daha az cezaya çarptırılmaları gündeme gelmişti.

Otel sahibinin kızı "ev hanımıyım" demişti ama...

Otel sahibinin kızı "ev hanımıyım" demişti ama...

Ev hanımı olduğunu beyan eden Ceyda Hacıbekiroğlu'nun WhatsApp üzerinden otelin tanıtım faaliyetlerini yaptığı ekran görüntülerine ulaşılmıştı. Geçmişte attığı imzaları yalanlayan Hacıbekiroğlu'nun yangından sonra açılan WhatsApp grubunda da talimatlar verdiği öğrenilmişti.

Ancak suç vasfı değiştirilen Emine Ergül'e ait başka bir video ortaya çıktı.

Mağdur aileler ise bu kaydı öne çıkararak Emine Ergül ve kızlarının “olası kast” suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.

Mağdur aileler ise bu kaydı öne çıkararak Emine Ergül ve kızlarının “olası kast” suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.

