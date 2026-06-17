Hip-Hop Dünyasının En İyi Eşlikçisi Nate Dogg'u İnceliyoruz!

2000’lerin sonlarına doğru Nate Dogg ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Birkaç kez felç geçirdi ve konuşma yetisinde zorluklar oluştu. Hayranları için bu durum gerçekten üzücüydü çünkü onun sesi hip-hop tarihinin en tanınabilir seslerinden biriydi. Müziğe tam anlamıyla geri dönemedi ve 2011 yılında, henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümü sonrası birçok rapçi onun hakkında konuşurken aynı şeyi söyledi. Nate Dogg’un yeri doldurulamazdı. Çünkü onun gibi şarkıya birkaç saniyede karakter kazandırabilen insan sayısı çok azdı. Bugün bile eski West Coast parçaları açıldığında sesi zamansız geliyor. Sanki 90’ların güneşi hala oralarda bir yerde parlıyor gibi. Seni özlüyoruz Nate Dogg!