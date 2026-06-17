Hip-Hop Dünyasının En İyi Eşlikçisi Nate Dogg'u İnceliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kulaklığınızı takıp o meşhur Batı Yakası ritimlerini duyduğunuzda içinizi aniden harika bir his kaplayabilir. Şarkının en güzel yerinde devreye giren o karizmatik ses, muhtemelen hip hop dünyasının kadrolu koro şefi Nate Dogg’a aittir. Gelin, dahil olduğu her eseri bir efsaneye dönüştüren bu dev ismin hayatına yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Regulate
Music & Me
Never Leave Me Alone
I Got Love
Area Codes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Questions
Shake That
Till I Collapse
Nobody Does It Better
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın