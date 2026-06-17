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Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

etiket Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 18:30
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Çekya ile Güney Afrika Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
04 Saat
:
21 Dakika
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19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
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PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı ne zaman?

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası grup maçında Çekya ile Güney Afrika Cumhuriyeti, 18 Haziran 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Dünya Kupası grup aşamasındaki önemli karşılaşmalardan biri olarak futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı saat kaçta?

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı saat kaçta?

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma, Atlanta Stadı’nda oynanacak.

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, 18 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi TRT 1’den takip edebilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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