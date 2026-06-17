Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Çekya ile Güney Afrika Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve oynanacağı statla ilgili detayları araştırıyor.