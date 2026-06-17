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Dünya Kupası Neşesine Ortak Olan Global Mizahşörler X'i Salladı

etiket Dünya Kupası Neşesine Ortak Olan Global Mizahşörler X'i Salladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 14:41
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2026 Dünya Kupası başta skandalları, ardından hikayeleriyle konuşulurken sosyal medya kısmında da ilk kez ilginç bir durum yaşandı. Geçtiğimiz aylarda X'in tanıttığı otomatik çeviri özelliği ilk kez bu kupaya denk geldi. Pek çok kişinin sayfasına yabancı hesapların Dünya Kupası paylaşımları düştü. Mizahın konu futbol olunca evrensel olduğu bir kez daha kanıtlandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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