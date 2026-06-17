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Norveç Milli Takımı'nda Oğullar Babalarından 32 Yıl Sonra Aynı Sahneye Çıktı

etiket Norveç Milli Takımı'nda Oğullar Babalarından 32 Yıl Sonra Aynı Sahneye Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 13:39
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Futbol, bazen senaryosu Hollywood’u bile kıskandıracak kadar güzel hikayeler yazıyor. Geçtiğimiz hafta start verdiğimiz 2026 Dünya Kupası'ndan da güzel hikayeler düşmeye başladı. Irak karşısında net bir galibiyet alan Norveç kadrosunda dikkat çeken bir detay vardı. Kadrodaki üç önemli oyuncunun babası yine ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası kadrosundaydı.

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Babalar ve Oğullar...

Babalar ve Oğullar...

1994'te, Alfie Haaland, Goran Sorloth ve Erik Thorstvedt, Norveç Milli Takımı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir Dünya Kupası'nda oynadı.

2026'da, Erling Haaland, Alexander Sorloth ve Kristian Thorstvedt, Norveç Milli Takımı ile yine Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir Dünya Kupası'nda oynadı. Hatta City'nin dev golcüsü Haaland ilk maçta rakibinin ağlarına iki gol bıraktı.

Norveç’teki gibi üçlü değil ama tam iki baba-oğul çifti 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin kadrosunda yer alıyor.

Norveç’teki gibi üçlü değil ama tam iki baba-oğul çifti 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin kadrosunda yer alıyor.

Ünlü teknik direktör Diego Simeone, 1994, 1998 ve 2002 Dünya Kupaları’nda Arjantin forması giydi ve 1998’de kaptanlık yaptı. Oğlu Giuliano Simeone ise Atlético Madrid’de oynuyor ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Aynı şekilde Pablo Paz, 1998 Dünya Kupası’nda milli takımdaydı. Onun oğlu Nico Paz da Real Madrid altyapısından yetişip şu anda Arjantin kadrosunda forma giyiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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