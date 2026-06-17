Norveç Milli Takımı'nda Oğullar Babalarından 32 Yıl Sonra Aynı Sahneye Çıktı
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Futbol, bazen senaryosu Hollywood’u bile kıskandıracak kadar güzel hikayeler yazıyor. Geçtiğimiz hafta start verdiğimiz 2026 Dünya Kupası'ndan da güzel hikayeler düşmeye başladı. Irak karşısında net bir galibiyet alan Norveç kadrosunda dikkat çeken bir detay vardı. Kadrodaki üç önemli oyuncunun babası yine ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası kadrosundaydı.
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Babalar ve Oğullar...
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Norveç’teki gibi üçlü değil ama tam iki baba-oğul çifti 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin kadrosunda yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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