İsviçre - Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın tarihi, yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.