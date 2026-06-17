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İsviçre - Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

etiket İsviçre - Bosna Hersek Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 18:57
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın tarihi, yayın saati ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
04 Saat
:
19 Dakika
:
49 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman?

İsviçre - Bosna Hersek maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak İsviçre - Bosna Hersek karşılaşması, 18 Haziran 2026 Perşembe günü yapılacak.

Grup aşamasındaki mücadelede iki takım da sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak için mücadele edecek.

İsviçre - Bosna Hersek maçı saat kaçta?

İsviçre - Bosna Hersek maçı saat kaçta?

İsviçre - Bosna Hersek maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Futbolseverler, Dünya Kupası heyecanını akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

İsviçre - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

İsviçre - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

İsviçre - Bosna Hersek karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası heyecanı, Türkiye’de TRT 1 ekranları üzerinden futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor.

TRT 1 canlı izleme ekranı

İsviçre - Bosna Hersek maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

Maçı televizyondan izleyemeyenler ise TRT’nin canlı yayın ekranı üzerinden mücadeleyi takip edebilir.

Buraya tıklayabilirsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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