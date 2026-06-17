Dünyanın En Pahalı Klipleri: Harcanan Paraya İnanamayacaksınız!

'Bir klibe en fazla ne kadar para harcanabilir ki?' diyorsanız, arkkanıza yaslanın ve sıkı durun. Çünkü bu listeyi okuduktan sonra harcanan paraların büyüklüğünden gözleriniz yerinden fırlayabilir!

Günümüzde klipler telefon kameralarıyla ya da basit yeşil ekranlarla hallediliyor olabilir ama 80'li ve 90'lı yıllarda popun kralı ve kraliçeleri resmen sinema filmlerine taş çıkartacak bütçelerle savaşıyordu. Enflasyon hesaplamasını da işin içine katarsak bugün her biri birer servet değerinde olan, dudak uçuklatan bütçeleriyle tarihe geçen o 10 klibi sıralıyoruz!