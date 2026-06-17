Dünyanın En Pahalı Klipleri: Harcanan Paraya İnanamayacaksınız!
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'Bir klibe en fazla ne kadar para harcanabilir ki?' diyorsanız, arkkanıza yaslanın ve sıkı durun. Çünkü bu listeyi okuduktan sonra harcanan paraların büyüklüğünden gözleriniz yerinden fırlayabilir!
Günümüzde klipler telefon kameralarıyla ya da basit yeşil ekranlarla hallediliyor olabilir ama 80'li ve 90'lı yıllarda popun kralı ve kraliçeleri resmen sinema filmlerine taş çıkartacak bütçelerle savaşıyordu. Enflasyon hesaplamasını da işin içine katarsak bugün her biri birer servet değerinde olan, dudak uçuklatan bütçeleriyle tarihe geçen o 10 klibi sıralıyoruz!
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10. Michael Jackson – Bad (2.2 Milyon $)
9. Celine Dion – It's All Coming Back to Me Now (2.3 Milyon $)
8. Busta Rhymes (ft. Janet Jackson) – What's It Gonna Be?! (2.4 Milyon $)
7. Mariah Carey (ft. Jay-Z) – Heartbreaker (2.5 Milyon $)
6. Michael Jackson – Black or White (4 Milyon $)
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5. Guns N' Roses – Estranged (4 Milyon $)
4. Madonna – Bedtime Story (5 Milyon $)
3. Madonna – Express Yourself (5 Milyon $)
2. Madonna – Die Another Day (6.1 Milyon $)
1. Michael Jackson & Janet Jackson – Scream (7 Milyon $)
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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