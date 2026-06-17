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Dünyanın En Pahalı Klipleri: Harcanan Paraya İnanamayacaksınız!

etiket Dünyanın En Pahalı Klipleri: Harcanan Paraya İnanamayacaksınız!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 12:01
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'Bir klibe en fazla ne kadar para harcanabilir ki?' diyorsanız, arkkanıza yaslanın ve sıkı durun. Çünkü bu listeyi okuduktan sonra harcanan paraların büyüklüğünden gözleriniz yerinden fırlayabilir!

Günümüzde klipler telefon kameralarıyla ya da basit yeşil ekranlarla hallediliyor olabilir ama 80'li ve 90'lı yıllarda popun kralı ve kraliçeleri resmen sinema filmlerine taş çıkartacak bütçelerle savaşıyordu. Enflasyon hesaplamasını da işin içine katarsak bugün her biri birer servet değerinde olan, dudak uçuklatan bütçeleriyle tarihe geçen o 10 klibi sıralıyoruz!

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10. Michael Jackson – Bad (2.2 Milyon $)

Efsane yönetmen Martin Scorsese tarafından çekilen 18 dakikalık bu kısa film tadındaki klip için New York metrosu günlerce kapatıldı. Lojistik masrafları, profesyonel dansçı ordusu ve sokak çetesi atmosferi listemizin 10 numarasını belirliyor.

9. Celine Dion – It's All Coming Back to Me Now (2.3 Milyon $)

Duygusal şarkıların kraliçesi Celine Dion, dramayı klipte de yaşatmış. Klip için devasa bir gotik şato kiralandı, yapay şimşekler çaktırıldı ve o meşhur motosiklet kazası sahnesi için ciddi bir dublör ve efekt bütçesi harcandı.

8. Busta Rhymes (ft. Janet Jackson) – What's It Gonna Be?! (2.4 Milyon $)

90'ların sonunda fütüristik klipler çok modaydı. Busta Rhymes ve Janet Jackson’ın vücutlarının eriyip canlı, parlak bir sıvı metale dönüştüğü o efsanevi özel efektler için prodüksiyon şirketi adeta parayı havaya saçtı.

7. Mariah Carey (ft. Jay-Z) – Heartbreaker (2.5 Milyon $)

Klip deyip geçmeyin, Mariah Carey resmen kısa film çekmiş. Komple bir sinema salonunun kapatılması, Mariah'nın kendi dublörüyle sinemada saç saça baş başa kavga ettiği sahneler ve aradaki animasyonlar bütçeyi buraya taşıdı.

6. Michael Jackson – Black or White (4 Milyon $)

1991 yılında insanların yüzlerinin bilgisayar efektiyle pürüzsüzce birbirine dönüştüğü o 'morphing' teknolojisini ilk kez bu klipte gördük. Teknoloji henüz çok yeni olduğu için bu birkaç saniyelik efektler klibin bütçesini uçurdu.

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5. Guns N' Roses – Estranged (4 Milyon $)

Grup üyeleri 'Axl Rose okyanusa atlasın, yunuslarla yüzsün, arkadan da dev petrol tankeri geçsin' demiş ve bunu gerçekten yapmış! 1993 yılında ABD sahil güvenlik helikopterlerinin bile kiralandığı bu klip, rock tarihinin en çılgın harcamalarından biri.

4. Madonna – Bedtime Story (5 Milyon $)

Madonna listede adeta şov yapıyor! 1995 yapımı bu klip, sürrealist bir rüya alemini anlatıyordu. O dönem bilgisayar efektleri (CGI) yeni yeni parladığı için, bu hipnotize edici dijital görselleri laboratuvarda üretmek milyon dolarlara patladı.

3. Madonna – Express Yourself (5 Milyon $)

Ünlü yönetmen David Fincher'ın elinden çıkan bu 1989 yapımı başyapıt, kült bilimkurgu filmi Metropolis’ten ilham alıyordu. Sırf o devasa endüstriyel fabrika setlerini ve köle işçi atmosferini yaratmak için stüdyoya milyon dolarlar döküldü.

2. Madonna – Die Another Day (6.1 Milyon $)

James Bond filminin tema şarkısı için Madonna kesenin ağzını sonuna kadar açmış. Klipte Madonna’nın kendisiyle ölümüne dövüştüğü o efsanevi sahnelerin özel efektleri tam bir servete mal oldu. Kusursuz bir görsel şölen!

1. Michael Jackson & Janet Jackson – Scream (7 Milyon $)

Popun kralı ve kız kardeşi bir araya gelirse ne mi olur? Tabii ki tarihin en pahalı klibi ortaya çıkar! 1995 yılında çekilen bu uzay temalı klip için tam 11 farklı fütüristik set inşa edildi.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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