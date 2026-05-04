Jennifer Lopez’den Gondol Turlarına: Sharm El Sheikh'te Ezber Bozan Bir Deneyim

Sharm El Sheikh, son dönemde Türkiye çıkışlı turizm hareketinde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Sektör verilerine göre 2025'te Mısır destinasyonlarına giden Türk turist sayısının 400 bin bandına yaklaştığı, Sharm El Sheikh’in ise bu hacim içinde en hızlı büyüyen destinasyonlardan biri olduğu görülüyor.

Bu büyümede; Türkiye’den vizesiz seyahat imkânı, İstanbul’un yanı sıra dönemsel olarak Ankara, İzmir ve Antalya’dan gerçekleştirilen direkt uçuşlar ve alternatif destinasyonlara kıyasla daha rekabetçi fiyat yapısı belirleyici rol oynuyor.

Destinasyonun yılın büyük bölümünde güneşli olan iklim yapısı, yıllık yağışın yalnızca birkaç günle sınırlı kalması ve deniz suyu sıcaklığının kış aylarında dahi 23°C, yaz aylarında ise 28-29°C seviyelerinde seyretmesi, turizm sezonunun 12 aya yayılmasını mümkün kılıyor.

Düşük nem oranı sayesinde yaz aylarında dahi konforlu bir iklim sunan bölge, Kızıldeniz’in zengin su altı ekosistemi ve Sina Çölü’nde gerçekleştirilen safari programları ile sadece deniz turizmi değil, deneyim odaklı seyahat segmentinde de güçlü bir alternatif oluşturuyor.