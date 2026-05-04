E-Ticaret Ekiplerinin Tatlı Telaşı: Alışverişlerin Coştuğu Özel Günerde Ayakta Kalmanın Yolları

Ceren Özer
04.05.2026 - 16:01

O meşhur kampanya dönemi kapıya dayandığında e-ticaret ofislerinde hava bir anda değişir. Bir yanda rekor kırma heyecanı, diğer yanda 'Acaba site çöker mi?' endişesi... Kahveler tazelenir, ekranlar her zamankinden daha parlak görünür ve ekip için o 'tatlı telaş' başlar. Peki, bu alışveriş fırtınasında savrulmadan, süreci hem müşteriyi hem de ekibi mutlu ederek yönetmek mümkün mü? 

O hayat kurtaran ipuçlarını bir araya getirdik!

Sitenizin o yoğun kalabalığı kaldırabileceğinden emin olun.

O büyük gün geldiğinde, binlerce kişinin aynı anda kapıya yüklendiğini hayal edin. Eğer dijital kapılarınız (yani sunucularınız) yeterince güçlü değilse, daha ilk dakikadan 'Sayfa Bulunamadı' yazısıyla baş başa kalırsınız. Bu yüzden, kampanya başlamadan önce sisteminize bir 'check-up' yaptırmak ve her şeyin tıkır tıkır işlediğini görmek içini çok rahatlatacak.

Elinizdeki stoklarla sitenizdeki rakamlar birbirini tutsun.

Müşterinin tam da hayalindeki ürünü bulup sepete attıktan sonra 'pardon, aslında bitmiş' mesajı alması kadar can sıkıcı bir şey yok. Depodaki son kutuyla sitedeki o son rakamın el ele tutuşması şart. Aradaki iletişimi sıkı tutarsanız, sonradan özür dilerken ter dökmek zorunda kalmazsınız.

Mobil kullanıcı deneyimini kusursuz hale getirin.

İstatistikler artık alışverişlerin %80’den fazlasının mobilden yapıldığını gösteriyor. Küçük ekranlarda kayan butonlar, açılmayan görseller veya parmakla tıklanması imkansız kadar küçük linkler en büyük düşmanınız. Kampanya öncesinde mutlaka farklı telefon modellerinde 'sepete ekle ve öde' simülasyonu yaparak kullanıcıyı yoran her türlü görsel hatayı ayıklamanız şart.

Kampanya kurgularını ve indirim oranlarını netleştirin.

Karmaşık formüllere, 'şunu alırsan ama şu saatte ödersen' gibi kafa karıştıran kurallara hiç gerek yok. İnsanlar o heyecanla sadece ne kadar indirim alacaklarını görmek istiyor.

Kargo ve paketleme süreci için şimdiden bir düzen kurun.

Satış yapmak işin sadece yarısıdır; asıl sınav ürünün müşteriye hasarsız ve hızlı ulaşmasıyla verilir. Yoğun dönemlerde kargo firmalarının kapasiteleri dolabileceği için alternatif kurye şirketleriyle el sıkışmalı, depo ekibine paketleme konusunda ek destek sağlamalı ve ambalaj malzemesi stoğunuzu iki katına çıkarmalısınız.

Müşteri destek ekibini en zor senaryolara hazırlayın.

Sorular, merak edilenler, bazen de ufak sitemler yağmur gibi gelebilir. Karşı tarafta bir robot değil de gerçekten kendisini anlayan birini görmek müşteriyi anında yumuşatır. 'Hallederiz, hemen bakıyorum' diyen sıcak bir ses tonu, en gergin anları bile tatlıya bağlamaya yeter.

Ödeme adımında alternatif yollar sunmaya çalışın.

Diyelim ki bir bankanın sisteminde o an bir aksilik yaşandı; tek seçeneğiniz buysa bütün satış durur. Ödeme kısmında farklı kartlar veya yöntemler için alternatifler bulundurmak, 'tüh, alamadım' deyip giden müşterileri geri kazanmanızı sağlar. İşinizi şansa bırakmamış olursunuz.

İade ve değişim süreçlerini şeffaf bir şekilde açıklayın.

İnsanlar özellikle yoğun kampanya dönemlerinde 'Ya ürün olmazsa, nasıl iade ederim?' kaygısı yaşarlar. İade politikanızın sitenin görünür bir yerinde, basit bir dille anlatılması satın alma kararını hızlandırır. Kolay iade süreci sunmak, müşterinin markanıza olan güvenini artırarak bir sonraki alışveriş için de kapıyı aralık bırakır.

Veri güvenliği ve dolandırıcılık önlemlerini artırın.

Trafiğin arttığı her dönem, siber saldırganlar ve sahte siparişler için de bir fırsattır. 3D Secure sistemlerini aktif tutmak, şüpheli işlemleri anlık takip eden filtreler kullanmak hem sizi hem de müşterinizi korur. Güvenlik açığı nedeniyle yaşanacak tek bir veri sızıntısı, tüm kampanya başarısını gölgeleyebilir.

Ekibin moralini ve enerjisini yüksek tutmayı unutmayın.

Bu süreçte en çok yorulan yine siz ve arkadaşlarınız olacaksınız. Arada verilen bir pizza molası, küçük bir şaka veya 'harika gidiyoruz' motivasyonu, o uykusuz gecelerin en büyük ilacıdır. Ekip mutluysa, o enerji sitenize ve müşterinize de yansır.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
