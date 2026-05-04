8 Günlük Uzay Görevi 9 Aya Uzamıştı: NASA Astronotları Son Röportajlarında Neler Yaşadıklarını Anlattı

“İlk gün her şey mükemmeldi. Uzay aracı tasarlandığı gibi çalışıyordu. Ama ikinci gün, sistemlerin davranışı değişmeye başladı.”

Astronotlar, özellikle itki sistemlerinde yaşanan tutarsızlıkların dikkat çekici olduğunu ve aracın rotayı korumakta zorlandığını ifade etti. Williams, arızanın ilerleyen saatlerde daha da belirginleştiğini şöyle anlattı:

“Bir noktadan sonra iticiler tek tek devre dışı kalmaya başladı. Sesler bile farklı geliyordu. Tıpkı arabanızda bir şeylerin yanlış gittiğini sesinden anlamanız gibi.”

Eski bir ABD Donanma pilotu olan Butch Wilmore ise durumun kritik seviyeye ulaştığını belirtti:

“Tarihte çok az kez bir uzay aracı bu kadar kontrol kaybı yaşamıştır. Ya dokunacaktık ya da geri dönüş şansımızı tamamen kaybedecektik.”