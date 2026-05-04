8 Günlük Uzay Görevi 9 Aya Uzamıştı: NASA Astronotları Son Röportajlarında Neler Yaşadıklarını Anlattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 20:38

Planları sadece birkaç gün sürecek bir görevdi. Ancak NASA astronotları Barry “Butch” Wilmore ve Sunita Williams, Starliner kapsülünde yaşanan teknik arızalar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda aylarca kalmak zorunda kaldı.

Son röportajlarda ikili, görev sırasında yaşanan kritik arızaları ve ISS’e kenetlenmek zorunda kaldıkları o zor anları ilk kez detaylı şekilde anlattı.

Kaynak: https://people.com/astronaut-contempl...
NASA astronotları Barry “Butch” Wilmore ve Sunita “Sunni” Williams, planlanan kısa bir görev için çıktıkları uzay yolculuğunda aylarca Dünya’ya dönememelerinin perde arkasını Mart ayında detaylı şekilde anlattı.

Hatırlarsanız, 8 gün sürmesi planlanan görev, teknik arızalar nedeniyle tam 286 gün uzadı.

İkili, Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştıktan sonra, dönüş için kullanılan uzay aracında yaşanan sorunlar nedeniyle Dünya’ya geri dönemedi. Mart ayında ise SpaceX Dragon aracıyla güvenli şekilde geri getirildiler.

Sunita Williams, yolculuğun ilk gününün sorunsuz geçtiğini ancak ikinci gün itibarıyla bir şeylerin yolunda olmadığını fark ettiklerini söyledi.

“İlk gün her şey mükemmeldi. Uzay aracı tasarlandığı gibi çalışıyordu. Ama ikinci gün, sistemlerin davranışı değişmeye başladı.”

Astronotlar, özellikle itki sistemlerinde yaşanan tutarsızlıkların dikkat çekici olduğunu ve aracın rotayı korumakta zorlandığını ifade etti. Williams, arızanın ilerleyen saatlerde daha da belirginleştiğini şöyle anlattı:

“Bir noktadan sonra iticiler tek tek devre dışı kalmaya başladı. Sesler bile farklı geliyordu. Tıpkı arabanızda bir şeylerin yanlış gittiğini sesinden anlamanız gibi.”

Eski bir ABD Donanma pilotu olan Butch Wilmore ise durumun kritik seviyeye ulaştığını belirtti:

“Tarihte çok az kez bir uzay aracı bu kadar kontrol kaybı yaşamıştır. Ya dokunacaktık ya da geri dönüş şansımızı tamamen kaybedecektik.”

Wilmore, bu süreçte ISS’e yanaşmanın tek güvenli seçenek olduğunu ve aksi halde Dünya’ya dönüşün mümkün olmayabileceğini söyledi.

Daha sonra yapılan incelemelerde sorunun, itici sistemdeki bir helyum sızıntısından kaynaklandığı ortaya çıktı. Astronotlara göre bu tür bir arıza senaryosu eğitim simülasyonlarında bile yer almıyordu.

Zorunlu olarak ISS’e kenetlenen ikili, yaklaşık dokuz buçuk ay boyunca istasyonda kaldıktan sonra SpaceX Dragon kapsülüyle Dünya’ya dönüş yaptı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
