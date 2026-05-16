18-24 Mayıs: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Sesler - Salih Bademci
Sesler, sahnede bir adamın şehir, hafıza ve duyular üzerinden kurduğu kişisel anlatıya odaklanıyor. Salih Bademci’nin performansıyla izleyici, yalnızca duyulan sesleri değil, hatırlanan ve unutulan izleri de takip eden farklı bir yolculuğa çıkıyor.
Meçhul Paşa
Tarih: 20 Mayıs
Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Komedi
Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 12+
Meçhul Paşa, Marko Paşa gazetesinin tarihinden yola çıkan şenlikli bir ortaoyunu olarak sahneye taşınıyor. Mizah, siyaset ve dönem atmosferini bir araya getiren oyun, Türkiye’nin siyasi mizah belleğine eğlenceli bir pencereden bakıyor.
Şebbaz
Şebbaz, gölge oyunu geleneğini gerçek oyunculuk performansıyla buluşturan masalsı ve hareketli bir komedi. Karagöz geleneğinden beslenen oyun, iki eski dostun kaçış hikayesi üzerinden ışık, gölge ve perdeyi sahnede bir araya getiriyor.
Devlerin Savaşı
Tarih: 22 Mayıs
Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu
Tür: Tarihi Dram
Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Devlerin Savaşı, Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyor. Sanat, disiplin, kıskançlık ve hayranlık temalarıyla ilerleyen oyun, müzik tarihinin iki büyük figürünü karşı karşıya getiriyor.
İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır
İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır, ilişkiler üzerine kurulu interaktif bir sahne eğlencesi sunuyor. Çiftlerin sahneye dahil olduğu gösteride sorular, sohbetler ve acı biberli cezalarla kahkaha dolu bir atmosfer kuruluyor.
Etekler ve Pantolonlar
Tarih: 18 Mayıs
Mekan: Menemen Belediyesi Kültür Merkezi
Tür: Komedi
Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve geçmiş seçimlerini sorguladığı eğlenceli bir komedi. Kadınların aile, çevre ve evlilik baskısı içinde kendilerini yeniden bulma hikayesi sahneye taşınıyor.
Nihayet Makamı
Tarih: 19-20 Mayıs
Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi
Tür: Büyük Oyunu
Oyuncular: Burcu Aksakal, Pınar Karadağ, Meltem Başınhan Pehlivan
Süre: Belirtilmedi
Yaş sınırı: 8+
Nihayet Makamı, 27 Mayıs 1960 sabahında geçmişin izleriyle yüzleşen Sabriye’nin hikayesini anlatıyor. Anılar, kayıplar, hesaplaşmalar ve şarkılarla ilerleyen oyun, kişisel hafızadan toplumsal belleğe uzanan bir anlatı kuruyor.
No Man’s Land
Tarih: 20 Mayıs
Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi
Tür: Kara Komedi
Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur
Süre: 55 dakika
Yaş sınırı: 13+
No Man’s Land, insanın kendi dar dünyasına sıkışmasını ve özgürlükle kurduğu çelişkili ilişkiyi kara komedi diliyle ele alıyor. Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar metninden ilham alan oyun, izleyiciyi içsel bir sorgulamaya davet ediyor.
Tarih: 21-22 Mayıs
Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi
Tür: Büyük Oyunu
Oyuncular: Cansunur Şimşek, Didem Aygün, Gizem Eskiduman, Çilem Avunç Sağlam, Derya Keyf
Süre: 45 dakika
Yaş sınırı: 13+
Doğum, doğurganlık, beden ve gelecek fikrinin yönetimsel kararlarla belirlendiği sarsıcı bir dünyayı konu alıyor. Kapalı bir sistemde bekleyen dört hamile kadın üzerinden iktidar, rıza ve hayatta kalma meselesi tartışmaya açılıyor.
Anlatanadam
Anlatanadam, aile, ilişkiler, sağlık takıntıları ve başına gelen sıra dışı olayları sahneye taşıyor. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Anlatanadam, daha önce anlatmadığı hikayelerle İzmir’de seyirci karşısına çıkıyor.
