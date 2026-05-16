article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
18-24 Mayıs: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

18-24 Mayıs: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 10:01 Son Güncelleme: 16.05.2026 - 10:05

18-24 Mayıs haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da kültür sanat takvimi oldukça hareketli. Sinema salonlarında farklı türlerden yeni filmler izleyiciyle buluşurken, tiyatro sahnelerinde de komedi, dram, trajedi ve kara komedi türlerinde birçok oyun yer alıyor.

İşte 18-24 Mayıs haftasında Ankara, İzmir ve Bursa’da izlenebilecek film ve tiyatro oyunları!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Star Wars: Mandalorian ve Grogu
Film

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Gerçek Kesit: Manyak
Film

Gerçek Kesit: Manyak

Nirvanna the Band the Show the Movie
Film

Nirvanna the Band the Show the Movie

Yolcu
Film

Yolcu

The Christophers
Film

The Christophers

Bu Ben Değilim
Film

Bu Ben Değilim

Pedro Pascal
Oyuncu

Pedro Pascal

Sigourney Weaver
Oyuncu

Sigourney Weaver

Bahar Şahin
Oyuncu

Bahar Şahin

Matt Johnson
Oyuncu

Matt Johnson

Lou Llobell
Oyuncu

Lou Llobell

Daniel Hendler
Oyuncu

Daniel Hendler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

30 Mart - 5 Nisan Haftası Ankara, İzmir ve Bursa: Vizyondaki Filmler

30 Mart - 5 Nisan Haftası Ankara, İzmir ve Bursa: Vizyondaki Filmler

Oflu Hoca 6: Define

  • Tür: Komedi

  • Süre: Açıklanmadı

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin

Oflu Hoca 6: Define, define peşine düşen Oflu Hoca ve ekibinin Karadeniz’de yaşadığı komik olayları konu alıyor. Serinin yeni filminde yanlış anlaşılmalar, plansız maceralar ve Karadeniz mizahı öne çıkıyor.

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Macera

  • Süre: 2 saat 12 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Karanlık İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen hikayesiyle izleyiciyi yeniden galaksiye götürüyor. Yeni Cumhuriyet düzeni korumaya çalışırken Din Djarin ve Grogu, galaksinin farklı noktalarındaki tehlikelerle mücadele ediyor.

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 25 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi, sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken gizli süper kahramanlarla tanışıyor.

Yolcu

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Yolcu, tatil sırasında korkunç bir kazaya tanık olan genç bir çiftin hikayesine odaklanıyor. Kaza sonrası çiftin peşine durdurulamaz bir iblis düşüyor ve tatil kısa sürede hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

  • Tür: Animasyon

  • Süre: Açıklanmadı

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Açıklanmadı

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, haftanın yerli animasyon seçeneklerinden biri olarak vizyona giriyor. Orhan Bal’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, çocuklu aileler için sinema alternatifleri arasında yer alıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

  • Tür: Komedi

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Nirvanna the Band the Show the Movie, Toronto’daki Rivoli’de sahneye çıkmayı hayal eden Matt ve Jay’in sıra dışı planını anlatıyor. Planları ters gidince ikili kendini 2008 yılında buluyor ve şimdiki zamana dönmenin yolunu arıyor.

Manyak

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Manyak, eski kız arkadaşından gelen yardım mesajı sonrası yaşlı Alicia’ya bakmayı kabul eden Pedro’nun hikayesini konu alıyor. Başta basit bir iyilik gibi görünen durum, kısa sürede korku dolu bir kabusa dönüşüyor.

Christopherlar

  • Tür: Dram, Komedi

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden

Christopherlar, ünlü bir sanatçının ölümünden sonra çocuklarının onun eserlerini satma çabasını anlatıyor. Yarım kalan eserleri tamamlatmak isteyen çocuklar, bunun için bir kalpazanla anlaşınca hikaye dram ve komediyi bir araya getiriyor.

Bu Ben Değilim

  • Tür: Belgesel

  • Süre: 1 saat 32 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Belgesel

Bu Ben Değilim, toplum ve aile baskısı nedeniyle cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan üç kişinin hayatına odaklanıyor. İstanbul’a göç eden karakterlerin iki farklı hayat arasında yaşadığı sıkışmışlık belgeselin merkezinde yer alıyor.

Külkedisi: Üç Dilek

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

  • Süre: 1 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov

Külkedisi: Üç Dilek, klasik Külkedisi masalını büyülü ve eğlenceli bir yorumla izleyiciye sunuyor. Dilekleri gerçekleştiren bir ağaç, sincap haline dönüşmüş bir oduncu ve gerçek aşk, Külkedisi’nin istemediği kraliyet düğününden kaçmasına yardım ediyor.

18-24 Mayıs: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

18-24 Mayıs: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

  • Tarih: 20-21 Mayıs

  • Mekan: ASM - Kırmızı Salon

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, şehir hayatına tutunmaya çalışan bir ailenin iç dünyasını ve Dirmit’in direnme gücünü sahneye taşıyor.

Aşk Listesi

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Ve Sahne Panora & Kulis Sanat

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Aşk Listesi, hayalindeki insanın özelliklerini yazan Kenan’ın hayatına ansızın giren Melis’le değişen hikayesini konu alıyor. Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi’yi aynı sahnede buluşturan oyun, romantik komedi tadında kahkahalı bir seçenek sunuyor.

Herkes Kocama Benziyor

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Herkes Kocama Benziyor, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in geçmişi, öfkesi ve kırılma anları üzerinden ilerliyor. Pınar Güntürkün’ün tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, komedi ve trajediyi aynı hikayede buluşturuyor.

İzninle

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Işıl Yücesoy

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 8+

İzninle, 45 yıllık evliliğinde aldatıldığını öğrenen Açelya’nın sıkışmış hayatından çıkma çabasını anlatıyor. Işıl Yücesoy’un 55. sanat yılında sahneye taşıdığı müzikli oyun, toplum baskısı, evlilik ve yeniden ayakta durma hikayesiyle öne çıkıyor.

Entrikalı Dolap Komedyası

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Cermodern

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Görkem Çetin, Gülay Çetin, Mehtap Maman Çöklü

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Entrikalı Dolap Komedyası, iyilik ve kötülük arasında sıkışan karakterlerin bol kahkahalı hikayesini sahneye taşıyor. İki perdeden oluşan oyun, Ankara’da komedi izlemek isteyenler için haftanın eğlenceli seçenekleri arasında yer alıyor.

Sevgili Beynimin İçindeki

  • Tarih: 18-20-21 Mayıs

  • Mekan: Ankara Çayyolu Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Bülent Bektaş, Çağdaş Serter

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Sevgili Beynimin İçindeki, birbirinden farklı iki karakterin beklenmedik karşılaşması üzerinden ilerleyen bir komedi oyunu. Yalnız hayatların çarpışmasından doğan hikaye, seyirciye farklı bir mizah dili sunuyor.

Olmak Ya Da Olmamak

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Düşkapanı Sanat Merkezi Necdet Ersan Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Olmak Ya Da Olmamak, sevdiği işi kendi istediği gibi yapmaya çalışan bir tiyatrocunun iç çatışmasını anlatıyor. Pantomim, illüzyon, şiir ve müzikle desteklenen oyun, hayaller ve gerçekler arasında sıkışan bir karakterin hikayesini sahneye taşıyor.

Fareler ve İnsanlar

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Ankara Yeni Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

John Steinbeck’in klasikleşmiş eserinden uyarlanan Fareler ve İnsanlar, George ve Lennie’nin dostluğunu sahneye taşıyor. Büyük Buhran döneminde geçen oyun, özgürlük, yalnızlık, aidiyet ve hayallerin peşinden gitme çabasını etkileyici bir dille anlatıyor.

Beyaz Geceler

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İsmail Suat Öztürk, Ozan Altuntaş, Öykü Bilgin

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Dostoyevski’nin gençlik döneminde yazdığı Beyaz Geceler, Petersburg’da yalnızlıkları kesişen iki gencin dört geceye yayılan hikayesini anlatıyor. Oyun, romantik ve şiirsel yapısıyla Ankara tiyatro programında duygusal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Serin Bir Sabah

  • Tarih: 18-19 Mayıs

  • Mekan: Tatbikat Sahnesi Ankara

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Elvin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Serin Bir Sabah, Londra metrosunda tesadüfen karşılaşan Rupert ve Alex’in hikayesini anlatıyor. Romantik komedi gibi başlayan oyun, zamanla aşk, kayıp ve yas ekseninde daha derin bir yüzleşmeye dönüşüyor.

18-24 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

18-24 Mayıs: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Sesler - Salih Bademci

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Anlatı

  • Oyuncular: Salih Bademci

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 8+

Sesler, sahnede bir adamın şehir, hafıza ve duyular üzerinden kurduğu kişisel anlatıya odaklanıyor. Salih Bademci’nin performansıyla izleyici, yalnızca duyulan sesleri değil, hatırlanan ve unutulan izleri de takip eden farklı bir yolculuğa çıkıyor.

Meçhul Paşa

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Meçhul Paşa, Marko Paşa gazetesinin tarihinden yola çıkan şenlikli bir ortaoyunu olarak sahneye taşınıyor. Mizah, siyaset ve dönem atmosferini bir araya getiren oyun, Türkiye’nin siyasi mizah belleğine eğlenceli bir pencereden bakıyor.

Şebbaz

  • Tarih: 21 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Şebbaz, gölge oyunu geleneğini gerçek oyunculuk performansıyla buluşturan masalsı ve hareketli bir komedi. Karagöz geleneğinden beslenen oyun, iki eski dostun kaçış hikayesi üzerinden ışık, gölge ve perdeyi sahnede bir araya getiriyor.

Devlerin Savaşı

  • Tarih: 22 Mayıs

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Devlerin Savaşı, Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın rekabetini sahneye taşıyor. Sanat, disiplin, kıskançlık ve hayranlık temalarıyla ilerleyen oyun, müzik tarihinin iki büyük figürünü karşı karşıya getiriyor.

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

  • Tarih: 19 Mayıs

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

  • Tür: Tiyatro

  • Oyuncular: İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır, ilişkiler üzerine kurulu interaktif bir sahne eğlencesi sunuyor. Çiftlerin sahneye dahil olduğu gösteride sorular, sohbetler ve acı biberli cezalarla kahkaha dolu bir atmosfer kuruluyor.

Etekler ve Pantolonlar

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Menemen Belediyesi Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Etekler ve Pantolonlar, iki eski arkadaşın evliliklerini ve geçmiş seçimlerini sorguladığı eğlenceli bir komedi. Kadınların aile, çevre ve evlilik baskısı içinde kendilerini yeniden bulma hikayesi sahneye taşınıyor.

Nihayet Makamı

  • Tarih: 19-20 Mayıs

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Burcu Aksakal, Pınar Karadağ, Meltem Başınhan Pehlivan

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: 8+

Nihayet Makamı, 27 Mayıs 1960 sabahında geçmişin izleriyle yüzleşen Sabriye’nin hikayesini anlatıyor. Anılar, kayıplar, hesaplaşmalar ve şarkılarla ilerleyen oyun, kişisel hafızadan toplumsal belleğe uzanan bir anlatı kuruyor.

No Man’s Land

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Anıl Alkan, Bora Kokulucicek, Kaan Temel, Kaan Uğur

  • Süre: 55 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

No Man’s Land, insanın kendi dar dünyasına sıkışmasını ve özgürlükle kurduğu çelişkili ilişkiyi kara komedi diliyle ele alıyor. Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar metninden ilham alan oyun, izleyiciyi içsel bir sorgulamaya davet ediyor.

Doğum

  • Tarih: 21-22 Mayıs

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Cansunur Şimşek, Didem Aygün, Gizem Eskiduman, Çilem Avunç Sağlam, Derya Keyf

  • Süre: 45 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Doğum, doğurganlık, beden ve gelecek fikrinin yönetimsel kararlarla belirlendiği sarsıcı bir dünyayı konu alıyor. Kapalı bir sistemde bekleyen dört hamile kadın üzerinden iktidar, rıza ve hayatta kalma meselesi tartışmaya açılıyor.

Anlatanadam

  • Tarih: 22 Mayıs

  • Mekan: İzmir Performance Hall

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Anlatanadam

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Anlatanadam, aile, ilişkiler, sağlık takıntıları ve başına gelen sıra dışı olayları sahneye taşıyor. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Anlatanadam, daha önce anlatmadığı hikayelerle İzmir’de seyirci karşısına çıkıyor.

18-24 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

18-24 Mayıs: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Seda Yüz Stand Up

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Seda Yüz

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Seda Yüz, tek kişilik stand up gösterisiyle Bursa’da seyirciyle buluşuyor. Günlük dertleri, ilişkileri ve hayata dair komik detayları sahneye taşıyan gösteri, hafta içinde eğlenceli bir plan yapmak isteyenler için öne çıkıyor.

Konken Partisi

  • Tarih: 21 Mayıs

  • Mekan: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melek Baykal, Mehmet Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Konken Partisi, hayatlarının sonbaharında yolları kesişen iki karakterin konken masasında başlayan yüzleşmesini anlatıyor. Komedi ve duygusal anları bir araya getiren oyun, izleyiciye hem kahkaha hem de içten bir hikaye sunuyor.

Mahşer-i Cümbüş

  • Tarih: 21 Mayıs

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Doğaçlama Tiyatro

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Mahşer-i Cümbüş, modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki en bilinen ekiplerinden biri olarak Bursa’da sahne alıyor. Seyirciyle kurulan anlık etkileşim ve doğaçlama oyun yapısı, her gösteriyi farklı bir deneyime dönüştürüyor.

Çınarın Gölgesinde

  • Tarih: 19-20-21-22-23 Mayıs

  • Mekan: Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Çınarın Gölgesinde, Osman Gazi’nin çınar rüyasından yola çıkarak Bursa’nın fethine uzanan süreci sahneye taşıyor. Sabır, mücadele ve inanç etrafında şekillenen oyun, Bursa’nın tarihsel belleğine odaklanıyor.

Halktan Biri

  • Tarih: 19 Mayıs

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Levent Ülgen, Galip Erdal

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Halktan Biri, politik hiciv ve komediyi bir araya getiren bir oyun olarak sahneleniyor. Amerika’daki yönetim anlayışları ve iktidar ilişkileri üzerinden ilerleyen yapım, sert eleştirisini mizahla kuruyor.

Tartuffe

  • Tarih: 19 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Kahraman Sivri, Devrim Atmaca, Soner Türker, Gülşen Ordu, Nedim Aykutalp, Burak Ocak, Berra Barım, Jale Güney Sun, Soner Barım, Serkan Soyuncu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Molière’in klasik eseri Tartuffe, sahte dindarlık, aile, aşk ve çıkar ilişkilerini mizahi bir dille anlatıyor. Görünenle gerçek arasındaki farkı sahneye taşıyan oyun, tempo düşürmeden ilerleyen klasik bir komedi deneyimi sunuyor.

Fosforlu Cevriye Müzikali

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Bursa Nilüfer Sahnesi

  • Tür: Müzikal, Dram

  • Oyuncular: İrem Şeyma Topsakal, İsmail Can Karadağ, Cemile Yücel, Bülent Ünsür, Mert Yeldan, İbrahim Erkan

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Fosforlu Cevriye Müzikali, İstanbul sokaklarında büyüyen Cevriye’nin aşk, hayatta kalma ve dönüşüm hikayesini sahneye taşıyor. Müzikal yapısıyla öne çıkan oyun, dramatik anlatıyı şarkılar ve güçlü sahne diliyle birleştiriyor.

Denize Doğru Orhan Veli

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Biyografi

  • Oyuncular: Belirtilmedi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: Genel izleyici

Denize Doğru Orhan Veli, şairin hayatını, yalnızlığını, aşklarını ve denize çıkan yollarını sahneye taşıyor. Şiirsel anlatımıyla öne çıkan oyun, Orhan Veli’nin dünyasına farklı bir yerden bakmak isteyenler için dikkat çekiyor.

Mükemmel Partner

  • Tarih: 21-22-23 Mayıs

  • Mekan: Feraizcizade Oda Tiyatrosu

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Oyuncular: Muharrem Dalfidan, Ceren Kayış, Deniz Orakçı Yavuz

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Mükemmel Partner, modern bir kadın ile “mükemmel erkek” olarak tasarlanan android David arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Oyun, teknoloji, ilişki beklentileri ve kusursuzluk fikri üzerinden güncel bir tartışma açıyor.

Hamlet

  • Tarih: 23 Mayıs

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Hamlet, Shakespeare’in zamansız hikayesini yalın ve çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor. Görev, şüphe, vicdan ve bastırılmış öfke arasında sıkışan genç prensin hikayesi, tek kişilik bir performansla izleyiciye sunuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın