Star Wars’tan Oflu Hoca’ya: Bu Hafta Vizyondaki Filmler!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 14:43

18-24 Mayıs haftasında sinema salonlarında farklı türlerden birçok yeni film izleyiciyle buluşuyor. Komediden korkuya, animasyondan belgesele kadar geniş bir vizyon listesi var. Haftanın en çok merak edilen yapımları arasında Star Wars: Mandalorian ve Grogu öne çıkıyor. Yerli komedi tarafında Oflu Hoca 6: Define dikkat çekiyor. 

Çocuklu aileler için ise animasyon seçenekleri listede geniş yer tutuyor!

18-24 Mayıs Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler!

Oflu Hoca 6: Define

  • Tür: Komedi

  • Süre: Açıklanmadı

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin

Oflu Hoca 6: Define, define peşine düşen Oflu Hoca ve ekibinin Karadeniz’de yaşadığı komik olayları konu alıyor. Serinin yeni filminde yine yanlış anlaşılmalar, plansız hareketler ve Karadeniz mizahı ön planda olacak.

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Macera

  • Süre: 2 saat 12 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Karanlık İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen hikayesiyle izleyiciyi yeniden galaksiye götürüyor. Yeni Cumhuriyet düzeni korumaya çalışırken Din Djarin ve Grogu, galaksinin farklı noktalarındaki tehlikelerle mücadele ediyor.

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi

  • Tür: Animasyon

  • Süre: 1 saat 25 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi, sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai’nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor.

Yolcu

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Yolcu, tatil sırasında korkunç bir kazaya tanık olan genç bir çiftin yaşadıklarına odaklanıyor. Kaza sonrası çiftin peşine durdurulamaz bir iblis düşüyor ve tatil kısa sürede hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

  • Tür: Animasyon

  • Süre: Açıklanmadı

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Açıklanmadı

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, animasyon türündeki yerli yapımlardan biri olarak vizyona giriyor. Orhan Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği film, çocuk izleyiciler ve aileler için haftanın seçenekleri arasında yer alıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

  • Tür: Komedi

  • Süre: 1 saat 39 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Nirvanna the Band the Show the Movie, Toronto’daki Rivoli’de sahneye çıkmayı hayal eden Matt ve Jay’in sıra dışı planını anlatıyor. DeLorean’dan ilham alan karavan fikri ters gidince ikili kendini 2008 yılında buluyor ve şimdiki zamana dönmenin yolunu arıyor.

Manyak

  • Tür: Korku

  • Süre: 1 saat 34 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Manyak, eski kız arkadaşından gelen yardım mesajı sonrası yaşlı Alicia’ya bakmayı kabul eden Pedro’nun hikayesini konu alıyor. Başta basit bir iyilik gibi görünen durum, kısa sürede Pedro için korku dolu bir kabusa dönüşüyor.

Christopherlar

  • Tür: Dram, Komedi

  • Süre: 1 saat 40 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden

Christopherlar, ünlü bir sanatçının ölümünden sonra çocuklarının onun eserlerini satma çabasını anlatıyor. Yarım kalan eserleri tamamlatmak isteyen çocuklar, bunun için bir kalpazanla anlaşınca hikaye dram ve komediyi bir araya getiriyor.

Bu Ben Değilim

  • Tür: Belgesel

  • Süre: 1 saat 32 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Belgesel

Bu Ben Değilim, toplum ve aile baskısı nedeniyle cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan üç kişinin hayatına odaklanıyor. Mustafa, Mehmet ve Yusuf’un İstanbul’a uzanan hikayesi, iki farklı hayat arasında sıkışan insanların yaşadığı iç çatışmaları anlatıyor.

Külkedisi: Üç Dilek

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

  • Süre: 1 saat 26 dakika

  • Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

  • Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov

Külkedisi: Üç Dilek, klasik Külkedisi masalını daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla izleyiciye sunuyor. Dilekleri gerçekleştiren bir ağaç, sincap haline dönüşmüş bir oduncu ve gerçek aşk, Külkedisi’nin istemediği kraliyet düğününden kaçmasına yardım ediyor.

