Star Wars’tan Oflu Hoca’ya: Bu Hafta Vizyondaki Filmler!

Oflu Hoca 6: Define

Tür: Komedi

Süre: Açıklanmadı

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin

Oflu Hoca 6: Define, define peşine düşen Oflu Hoca ve ekibinin Karadeniz’de yaşadığı komik olayları konu alıyor. Serinin yeni filminde yine yanlış anlaşılmalar, plansız hareketler ve Karadeniz mizahı ön planda olacak.

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Macera

Süre: 2 saat 12 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White

Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Karanlık İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen hikayesiyle izleyiciyi yeniden galaksiye götürüyor. Yeni Cumhuriyet düzeni korumaya çalışırken Din Djarin ve Grogu, galaksinin farklı noktalarındaki tehlikelerle mücadele ediyor.

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi

Tür: Animasyon

Süre: 1 saat 25 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Varol Yaşaroğlu, Gece Işık Demirel

Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi, sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai’nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor.

Yolcu

Tür: Korku

Süre: 1 saat 34 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo

Yolcu, tatil sırasında korkunç bir kazaya tanık olan genç bir çiftin yaşadıklarına odaklanıyor. Kaza sonrası çiftin peşine durdurulamaz bir iblis düşüyor ve tatil kısa sürede hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot

Tür: Animasyon

Süre: Açıklanmadı

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Açıklanmadı

Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, animasyon türündeki yerli yapımlardan biri olarak vizyona giriyor. Orhan Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği film, çocuk izleyiciler ve aileler için haftanın seçenekleri arasında yer alıyor.

Nirvanna the Band the Show the Movie

Tür: Komedi

Süre: 1 saat 39 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Nirvanna the Band the Show the Movie, Toronto’daki Rivoli’de sahneye çıkmayı hayal eden Matt ve Jay’in sıra dışı planını anlatıyor. DeLorean’dan ilham alan karavan fikri ters gidince ikili kendini 2008 yılında buluyor ve şimdiki zamana dönmenin yolunu arıyor.

Manyak

Tür: Korku

Süre: 1 saat 34 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Carmen Maura, Daniel Hendler

Manyak, eski kız arkadaşından gelen yardım mesajı sonrası yaşlı Alicia’ya bakmayı kabul eden Pedro’nun hikayesini konu alıyor. Başta basit bir iyilik gibi görünen durum, kısa sürede Pedro için korku dolu bir kabusa dönüşüyor.

Christopherlar

Tür: Dram, Komedi

Süre: 1 saat 40 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden

Christopherlar, ünlü bir sanatçının ölümünden sonra çocuklarının onun eserlerini satma çabasını anlatıyor. Yarım kalan eserleri tamamlatmak isteyen çocuklar, bunun için bir kalpazanla anlaşınca hikaye dram ve komediyi bir araya getiriyor.

Bu Ben Değilim

Tür: Belgesel

Süre: 1 saat 32 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Belgesel

Bu Ben Değilim, toplum ve aile baskısı nedeniyle cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan üç kişinin hayatına odaklanıyor. Mustafa, Mehmet ve Yusuf’un İstanbul’a uzanan hikayesi, iki farklı hayat arasında sıkışan insanların yaşadığı iç çatışmaları anlatıyor.

Külkedisi: Üç Dilek

Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik

Süre: 1 saat 26 dakika

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov

Külkedisi: Üç Dilek, klasik Külkedisi masalını daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla izleyiciye sunuyor. Dilekleri gerçekleştiren bir ağaç, sincap haline dönüşmüş bir oduncu ve gerçek aşk, Külkedisi’nin istemediği kraliyet düğününden kaçmasına yardım ediyor.