Star Wars’tan Oflu Hoca’ya: Bu Hafta Vizyondaki Filmler!

Oflu Hoca 6: Define
Tür: Komedi
Süre: Açıklanmadı
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin
Oflu Hoca 6: Define, define peşine düşen Oflu Hoca ve ekibinin Karadeniz’de yaşadığı komik olayları konu alıyor. Serinin yeni filminde yine yanlış anlaşılmalar, plansız hareketler ve Karadeniz mizahı ön planda olacak.
Star Wars: Mandalorian ve Grogu
Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Macera
Süre: 2 saat 12 dakika
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White
Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Karanlık İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen hikayesiyle izleyiciyi yeniden galaksiye götürüyor. Yeni Cumhuriyet düzeni korumaya çalışırken Din Djarin ve Grogu, galaksinin farklı noktalarındaki tehlikelerle mücadele ediyor.
Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi
Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi, sıradan bir yaz tatilinin fantastik bir maceraya dönüşmesini anlatıyor. Birol, çiftlikte geçireceği tatilin sıkıcı olacağını düşünürken Ayı Dede, Birce ve Yapay Zekai’nin gizli süper kahramanlar olduğunu öğreniyor.
Yolcu
Tür: Korku
Süre: 1 saat 34 dakika
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo
Yolcu, tatil sırasında korkunç bir kazaya tanık olan genç bir çiftin yaşadıklarına odaklanıyor. Kaza sonrası çiftin peşine durdurulamaz bir iblis düşüyor ve tatil kısa sürede hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.
Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot
Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, animasyon türündeki yerli yapımlardan biri olarak vizyona giriyor. Orhan Bal’ın yönetmenliğini üstlendiği film, çocuk izleyiciler ve aileler için haftanın seçenekleri arasında yer alıyor.
Nirvanna the Band the Show the Movie
Tür: Komedi
Süre: 1 saat 39 dakika
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie
Nirvanna the Band the Show the Movie, Toronto’daki Rivoli’de sahneye çıkmayı hayal eden Matt ve Jay’in sıra dışı planını anlatıyor. DeLorean’dan ilham alan karavan fikri ters gidince ikili kendini 2008 yılında buluyor ve şimdiki zamana dönmenin yolunu arıyor.
Manyak
Manyak, eski kız arkadaşından gelen yardım mesajı sonrası yaşlı Alicia’ya bakmayı kabul eden Pedro’nun hikayesini konu alıyor. Başta basit bir iyilik gibi görünen durum, kısa sürede Pedro için korku dolu bir kabusa dönüşüyor.
Christopherlar
Tür: Dram, Komedi
Süre: 1 saat 40 dakika
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden
Christopherlar, ünlü bir sanatçının ölümünden sonra çocuklarının onun eserlerini satma çabasını anlatıyor. Yarım kalan eserleri tamamlatmak isteyen çocuklar, bunun için bir kalpazanla anlaşınca hikaye dram ve komediyi bir araya getiriyor.
Bu Ben Değilim
Bu Ben Değilim, toplum ve aile baskısı nedeniyle cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalan üç kişinin hayatına odaklanıyor. Mustafa, Mehmet ve Yusuf’un İstanbul’a uzanan hikayesi, iki farklı hayat arasında sıkışan insanların yaşadığı iç çatışmaları anlatıyor.
Külkedisi: Üç Dilek
Tür: Animasyon, Komedi, Macera, Romantik
Süre: 1 saat 26 dakika
Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026
Oyuncular: Eva Finkelshteyn, Anastasiya Lapina, Denis Nekrasov
Külkedisi: Üç Dilek, klasik Külkedisi masalını daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla izleyiciye sunuyor. Dilekleri gerçekleştiren bir ağaç, sincap haline dönüşmüş bir oduncu ve gerçek aşk, Külkedisi’nin istemediği kraliyet düğününden kaçmasına yardım ediyor.
