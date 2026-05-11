11 – 17 Mayıs İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 18:21

İstanbul’da baharın enerjisi etkinlik takvimlerine de yansıyor! Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde açık havada ya da büyük sahnelerde birbirinden renkli etkinlikler çocukları bekliyor. 11 – 17 Mayıs 2026 haftasında şehrin her iki yakasında da bahar coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. 'Bu hafta çocuklarla nereye gidilir?' sorusuna yanıt arıyorsanız; Kadıköy’den Beşiktaş’a, Mall of İstanbul’dan Tersane İstanbul’a kadar uzanan eğlenerek öğrenme rotamızda bolca eğlenceye hazır olun.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk oyunları sahneleniyor? 11 – 17 Mayıs haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz İstanbul etkinlik rehberi:

Uyarı: Etkinlik planlarınızı yaparken kontenjan durumunu kontrol etmeyi ve biletlerinizi dijital platformlar üzerinden erkenden temin etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda tiyatro sahneleri öğretici ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, özel ve hemen her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyunlar tam da çocuklu aileler için farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. 

İşte bu hafta, 11 – 17 Mayıs tarihleri arasında sahnelenecek çocuk tiyatroları: 

11 – 17 Mayıs Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 16 Mayıs 13.00 – Kayıp Köpek Üzüm – Akasya Kültür Sanat Sahnesi- Akasya AVM

  • 17 Mayıs 12.00 – Mevsimler Ormanı Çocuk Oyunu – Kadıköy Sineması

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – Ters Yüz Sevimli Duygular – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu – Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – Kuromi & Dostları – Üsküdar Sahne

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Bremen Mızıkacıları Paris'te – Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 17 Mayıs 14.30 / 16.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

  • 17 Mayıs 14.30 – Sonic Sarayda Çocuk Oyunu – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 / 17.00 – Yaramazlar Sirki Kampta Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 17 Mayıs 12.00 / 14.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için teknoloji, gizem ve kahkaha dolu rotalar sunuyor. 11 – 17 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

- 1. Patiler: O Zaman Dans

Konusu: Dans etmeyi çok seven yetenekli patilerin, büyük bir yarışmaya hazırlanırken yaşadıkları ritim dolu ve eğlenceli macerayı konu alıyor. Dostluğun ve ekip ruhunun önemini müzikal bir dille anlatıyor. 

Tür: Animasyon, Müzikal, Komedi 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Periler dünyasının kapılarını aralayan bu hikayede, genç perilerin sihirli güçlerini keşfetme süreçleri ve okulda başlarından geçen büyüleyici olaylar anlatılıyor. Klasikleşen hikayenin modern bir yorumu. 

Tür: Fantastik, Macera, Aile 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

- 1. Ters Yüz 2 (Inside Out 2)

Konusu: Artık bir ergen olan Riley'nin zihninde yeni duygular beliriyor! 'Kaygı' ve diğer yeni misafirlerin, Neşe ve Üzüntü ile dolu merkez binasındaki karmaşık ama bir o kadar da öğretici macerası. 

Tür: Animasyon, Macera, Dram 

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Kung Fu Panda 4

Konusu: Ejderha Savaşçısı Po, Barış Vadisi'nin ruhani lideri olmaya hazırlanırken, şekil değiştirebilen yeni bir düşmana karşı usta bir hırsızla iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 3. Garfield

Konusu: Pazartesi nefretini ve lazanya aşkını tüm dünyaya tanıtan Garfield, beklenmedik bir dış dünya macerasına atılıyor. Sokak kedisi babasıyla bir araya gelen Garfield için ev konforundan uzak, aksiyon dolu günler başlıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

11 – 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika müzikaller bulunuyor. Klasik sanatlar ile çocuklarını tanıştırmak isteyenler için haftanın etkinlik takvimi bir harika: 

11 – 17 Mayıs Çocuk Müzikalleri

  • 16 Mayıs 11.00 / 13.00 / 15.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 16 Mayıs 13.00 – Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 16 Mayıs 14.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden

  • 16 Mayıs 14.30 – Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium AVM

  • 17 Mayıs 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Palladium AVM

  • 16 Mayıs 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sanat ve eğlencenin merkezi İstanbul, bu hafta çocuklara özel sihir, illüzyon, dans partileri ve sirkler ile dolu. İşte 11 – 17 Mayıs'ta İstanbul'da çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli gösteriler: 

11 – 17 Mayıs İllüzyon Gösterileri: 

  • 16 Mayıs 13.00 / 15.00 – The Illusionist - Enver Ertaş – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)

  • 17 Mayıs 13.00 / 15.00 – Sermet Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi – House of Performance - HoP

11 – 17 Mayıs Sirk ve Gösterileri: 

  • 11 Mayıs – 31 Mayıs 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – İstanbul Dolphinarium

  • 16 Mayıs 14.00 – Sirk Fest – Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi

  • 17 Mayıs 13.00 – 3D Hologram Sirki – Bostancı Gösteri Merkezi

11 – 17 Mayıs İstanbul Opera ve Baleleri: 

  • 16 Mayıs Cumartesi 13.00 – Renkli Sesler Çocuk Operası – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 16 Mayıs Cumartesi 13.00 – Köpekler Bale Yapmaz – Imagineer Studio Kanyon

11 – 17 Mayıs İstanbul Komedi Gösterileri:  

  • 17 Mayıs 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk – Beşiktaş Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul’un her iki yakasında, çocukların hem el becerilerini geliştireceği hem de ebeveynleriyle bağ kurabileceği harika bir atölye takvimi oluştu. İşte bu haftanın güncel ve detaylandırılmış atölye rehberi:

11 – 17 Mayıs'ta Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Avrupa Yakası'nda bu hafta, Haliç’in tarih kokan atmosferinde bilime ve keşfe yönelik bir yolculuk sizi bekliyor:

Güneş Sistemine Yolculuk - Rahmi M. Koç Müzesi

Gezegenlerin büyülü dünyasına hoş geldiniz! Bu atölyede çocuklar gezegenleri sadece öğrenmekle kalmıyor, onları boyutlarına göre sıralıyor ve bir “güneş sistemi” maketine dönüştürüyor! Renkli kürelerle boyayarak hazırladıkları bu sistem sayesinde hem astronomiyle tanışıyor hem de evrenin büyüklüğünü kavrıyorlar.

Yaş Sınırı: 8–10 Yaş

Gün/Saat: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, 14.00

Dört Yanımda Müzik - Leyla Gencer Sahnesi 

Miniklerin müzikle ilk profesyonel tanışması! Farklı enstrümanları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, temel ritim kalıplarını öğrenerek kendi müzikal dünyalarını oluşturuyor. Duyusal gelişimi destekleyen, neşe dolu bir müzik yolculuğu. 

Yaş Sınırı: 3–6 

Gün/Saat: 17 Mayıs 2026 Pazar, 11.00

11 – 17 Mayıs'ta Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

Anadolu Yakası'nda bu hafta müzik, dans ve renklerin iç içe geçtiği, çocukların enerjilerini en verimli şekilde atabileceği etkinlikler ön planda:

Glow Art Atölyesi - Akasya AVM 

Karanlıkta parlayan renklerin büyüsüne kapılmaya hazır mısınız? Çocuklar, özel 'glow' boyalar kullanarak ışık altında parlayan benzersiz eserler üretiyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bu atölye, minik sanatçılara farklı bir görsel deneyim sunuyor.

Yaş Sınırı: 4–12 Yaş

Gün/Saat: 16 Mayıs 2026 Cumartesi, 13.00 / 15.00

Zumba Kids Party - Akasya AVM

Harekete geçme vakti! Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan koreografiler ve popüler şarkılar eşliğinde dans ederek hem spor yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Koordinasyon ve denge becerilerini geliştiren bu parti, tam bir enerji deposu! 

Yaş Sınırı: 4–12 Yaş 

Gün/Saat: 17 Mayıs 2026 Pazar, 15.00

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

11 – 17 Mayıs haftası, İstanbul'un bahar enerjisini en yüksek perdeden hissettirdiği, ağaçların tamamen yeşerdiği ve çocukların keşif duygusunun zirve yaptığı bir zaman dilimi. Sizin için bu haftaya özel, sanatı doğayla, teknolojiyi ise oyunla harmanlayan yepyeni bir rota hazırladık:

Zaman Yolculuğu: Klasik ve Eğlenceli Müze Rotaları

İstanbul'un köklü geçmişini ve koleksiyon ruhunu çocuklara sevdirecek duraklar:

1. İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Baharın tazeliğinde, Göztepe’nin tarihi köşkleri arasında masalsı bir yolculuğa çıkmak için en doğru zaman.

  • Çocuklar İçin: Sunay Akın’ın küratörlüğünde, dünya tarihini oyuncakların diliyle öğrenmek. Uzay oyuncaklarının olduğu bölümden, antika bebek evlerine kadar her oda ayrı bir hikaye fısıldıyor.

2. Deniz Müzesi (Beşiktaş)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Beşiktaş sahilinde vapur sesleri eşliğinde, devasa saltanat kayıklarının gölgesinde serinlemek ve denizcilik tarihine dokunmak için harika bir fırsat.

  • Çocuklar İçin: Müzenin içindeki devasa kadırgaları görmek ve 'Kaptan-ı Derya'ların izini sürmek. Müze sonrasında Beşiktaş meydanındaki güvercinleri beslemek ise günün klasikleşmiş finali olabilir.

3. Miniatürk (Haliç)

  • Bu Hafta Neden Gitmeli? Haliç kıyısında açık havada, tüm Türkiye'yi bir saatte gezmek için hava sıcaklığı tam kıvamında.

  • Çocuklar İçin: Dev gibi hissedecekleri bu minyatür şehirde, kumandalı feribotları yürütmek ve Miniatürk Ekspresi ile müze turu yapmak tam bir macera.

Geleceğe Bakış: Yeni Nesil Deneyim ve Teknoloji Alanları

Bu hafta çocukları ekran başından kaldırıp, teknolojinin içine dahil ediyoruz:

1. Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi (İstiklal veya Emaar AVM): Fizik kurallarına meydan okuyan bu müzede çocuklar, algılarının nasıl yanıldığını bizzat deneyimleyecek.

  • İpucu: 'Ters Ev' bölümünde veya 'Vortex Tüneli'nde efsanevi fotoğraflar çekmeyi unutmayın; yerçekimi bu hafta sizin için askıya alınmış durumda!

2. X Media Art Museum (Metropol İstanbul): Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesinde, sanatın içine yürümeye hazırlanın. Leonardo da Vinci’nin fırça darbelerinin arasında dolaşmak veya yapay zekanın yarattığı görsel şölenlere tanıklık etmek, miniklerin dijital vizyonunu genişletecek.

3. SkyView & SkyWalk (Emaar Square Mall): İstanbul’un 50. katında, tamamen camdan oluşan bir terasta yürümek! Teknoloji ve mimarinin buluştuğu bu noktada çocuklar, şehre bir kuşun gözünden bakarken cesaretlerini test edecekler.

Baharın Kalbinde: Doğa ve Keşif

Betonlardan uzaklaşıp toprağa ve yeşile dokunmak isteyen aileler için alternatifler:

1. Atatürk Arboretumu (Sarıyer): Burası sadece bir park değil, dünyanın dört bir yanından gelen ağaçların oluşturduğu canlı bir laboratuvar. Göletin üzerindeki kuğuları izlemek ve dökülen yaprakların peşinden koşmak, şehrin gürültüsünü unutturacak en huzurlu rota.

2. Bakırköy Botanik Parkı: Dev dinozor heykelleriyle karşılanacağınız bu park, çocukların hem bitkileri tanımasını sağlıyor hem de yüksek macera kuleleriyle enerjilerini atmalarına imkan tanıyor. Su kenarındaki rüzgar gülleri ise baharın esintisini hissetmek için birebir.

Etkinlik Rotası Oluşturacak Ebeveynler İçin Küçük İpuçları:

  • Hava Durumu Alarmı: 11-17 Mayıs haftasında İstanbul'da bahar yağmurları sürpriz yapabilir. Miniatürk veya Arboretum planı yaparken yanınıza mutlaka hafif bir yağmurluk alın. Ancak kapalı alan rotaları her zaman güvenli liman.

  • Ulaşım: Hafta sonu (16-17 Mayıs) köprü ve ana arterlerde yoğunluk olabilir. Beşiktaş ve Haliç hattı için vapur kullanmak, seyahatin kendisini bir etkinliğe dönüştürecektir.

  • Müze Kart: Çoğu devlet müzesinde ve seçili özel müzelerde geçerli olan Müze Kart’ınızın yanınızda olduğundan veya dijital uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.

Haftanın Şenlik ve Festivalleri: İstanbul'da Nerede Bahar Şenliği Var?

İstanbul’un enerjisi 11 – 17 Mayıs haftasında, yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusuyla birleşerek doruğa çıkıyor. Haliç’in kıyısından şehrin ormanlarına kadar her köşe festivale dönüşmüş durumda. İşte bu haftanın öne çıkan şenlik rotaları:

Tersane İstanbul 'Bahar Edition' (11 – 17 Mayıs Takvimi)

Haliç’in kıyısında, endüstriyel mirasın içinde devam eden bu festival, baharın en taze halini şehrin kalbine taşıyor.

Haliç Kıyısında Müzik Takvimi

Güneşi batırırken dinleyebileceğiniz canlı performanslar:

  • 15 Mayıs Cuma: Evdeki Saat

  • 16 Mayıs Cumartesi: Nova Norda

  • 17 Mayıs Pazar: Can Ozan

Tematik Pazarlar ve Gastronomi

  • Tasarım Pazarı (16 - 17 Mayıs): Saat 13.00 ile 21.00 arası açık olan, yerel tasarımcıların takı, seramik ve tekstil ürünlerinin sergilendiği yaratıcı durak.

  • Farmers Market (Cumartesi - Pazar): Mevsimin en taze çilekleri ve çağlalarıyla dolu tezgahlar arasında çocuklara 'toprak dostu' bir alışveriş deneyimi yaşatabilirsiniz.

Sanat ve Enstalasyon Keşfi

  • Yüzen Enstalasyonlar: Cam Atrium’daki ışık ve rüzgarla hareket eden dev formlar, çocukların optik illüzyon dünyasını keşfetmesini sağlayacak.

  • Graffiti Atölyesi: Festival alanındaki özel duvarlarda, profesyonel sanatçılar eşliğinde çocukların kendi bahar renklerini duvara yansıtabileceği etkinlikler olacak.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
