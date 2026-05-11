11 – 17 Mayıs İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

İstanbul’da sinema salonları, bu hafta da çocuklar ve ebeveynleri için teknoloji, gizem ve kahkaha dolu rotalar sunuyor. 11 – 17 Mayıs haftasında miniklerin hayal gücünü besleyecek, yeni vizyona girecek ve gösterimi devam eden filmler şöyle:

- 1. Patiler: O Zaman Dans

Konusu: Dans etmeyi çok seven yetenekli patilerin, büyük bir yarışmaya hazırlanırken yaşadıkları ritim dolu ve eğlenceli macerayı konu alıyor. Dostluğun ve ekip ruhunun önemini müzikal bir dille anlatıyor.

Tür: Animasyon, Müzikal, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Sihirli Annem: Periler Okulu

Konusu: Periler dünyasının kapılarını aralayan bu hikayede, genç perilerin sihirli güçlerini keşfetme süreçleri ve okulda başlarından geçen büyüleyici olaylar anlatılıyor. Klasikleşen hikayenin modern bir yorumu.

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olanlar (Kaçıranlar İçin)

- 1. Ters Yüz 2 (Inside Out 2)

Konusu: Artık bir ergen olan Riley'nin zihninde yeni duygular beliriyor! 'Kaygı' ve diğer yeni misafirlerin, Neşe ve Üzüntü ile dolu merkez binasındaki karmaşık ama bir o kadar da öğretici macerası.

Tür: Animasyon, Macera, Dram

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 2. Kung Fu Panda 4

Konusu: Ejderha Savaşçısı Po, Barış Vadisi'nin ruhani lideri olmaya hazırlanırken, şekil değiştirebilen yeni bir düşmana karşı usta bir hırsızla iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- 3. Garfield

Konusu: Pazartesi nefretini ve lazanya aşkını tüm dünyaya tanıtan Garfield, beklenmedik bir dış dünya macerasına atılıyor. Sokak kedisi babasıyla bir araya gelen Garfield için ev konforundan uzak, aksiyon dolu günler başlıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

UYARI: Sinema seansları ve bilet durumu için bölgenizdeki sinema salonlarının internet sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.