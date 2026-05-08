İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 11 – 17 Mayıs Haftalık İstanbul Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 14:05

Baharın coşkusu İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 11 – 17 Mayıs 2026 haftasında, hız kazanan açıkhava sahneleri ve kesintisiz devam eden bahar festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı rengarenk konserlerle dolu dolu bir Mayıs ortası İstanbulluları bekliyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 11 – 17 Mayıs tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Zorlu PSM, Jolly Joker, Babylon, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind ve Dorock XL gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Edis: 11 Mayıs Pazartesi saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahne alıyor. 

  • Ivi Adamou: 13 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul dinleyicileriyle buluşuyor. 

  • Emre Altuğ: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşuyor. 

  • Ebru Yaşar: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hit şarkılarını söylüyor. 

  • Serdar Ortaç: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul'da yıllara meydan okuyan şarkılarıyla sahnede! 

  • Soner Arıca: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema hayranlarıyla bir araya geliyor. 

  • Özge Fışkın: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Nişantaşı PizzaExpress Live'da canlı performans sergiliyor.   

  • An Epic Symphony & Sibel Can: 15 Mayıs Cuma saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veriyor. 

  • Manifest: 15 Mayıs Cuma saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dinleyicileriyle bir araya geliyor. 

  • Kobra Murat ile Roman Gecesi: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Sertab Erener: 16 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de KüçükÇiftlik Park sahnesinde güçlü sesiyle eşsiz bir gecenin mimarı oluyor. 

  • Ersay Üner: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi müzikseverlerle buluşuyor. 

  • Gülşen: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde enerjik performansı ile göz dolduruyor. 

  • Serdar Ortaç: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde haftanın ikinci konserini veriyor. 

  • Gökhan Türkmen: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde duygusal parçaları ile romantik bir gecenin yıldızı oluyor.

  • Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerini nostaljik bir geceye davet ediyor.

  • An Epic Symphony & Mustafa Sandal: 17 Mayıs Pazar saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Keskin: 14 Mayıs Perşembe saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Contra: 14 Mayıs Perşembe saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Kastel HipHop Series | Şeref Sarıoğlu - ICY: 14 Mayıs Perşembe saat 22.00’de Kastel Flow mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Batuflex: 17 Mayıs Pazar saat 19.30’da Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ceg: 17 Mayıs Pazar saat 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş hit parçalarıyla sahnede!

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • Kerimcan Durmaz: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00’de Avalon Kadıköy mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Flow Series | Yankı: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Kastel Flow'da eğlenceyi başlatıyor.

  • Sam Paganini + Procombo + Koray T & Junior + HZR: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Klein Phönix sahnesinde gecenin ritmini değiştiriyor.

  • KASTEL w/ Oliver Huntemann: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel'de sahneye çıkıyor. 

  • Chart Hits | Güven Akyol: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Kastel Flow'da dur durak bilmeyen bir eğlencenin yıldızı oluyor. 

  • Murat Uncuoğlu - B2b - Alican: 16 Mayıs Cumartesi saat 23.59’da Blind İstanbul'da gece boyunca enerjiyi düşürmeyen setler, güçlü ritimlerle sahnede. 

  • Kastel MixTape | Atlas: 17 Mayıs Pazar saat 22.00’de Kastel Flow'da gecenin ritmini yükseltiyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Ranfor & Sabih Cangil & Burnout: 11 Mayıs Pazartesi saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy sahneye çıkıyor. 

  • YUHU: 12 Mayıs Salı saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy sahnede yerini alıyor.

  • Göksel İpekçi: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30'da Hayal Kahvesi Aqua Florya canlı performans sunuyor. 

  • Retrobüs: 13 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir müzik dolu bir gece yaşatıyor. 

  • Yahya Babuz: 13 Mayıs Çarşamba saat 23.00’de Dorock XL Kadıköy dinleyicilere müzik ziyafeti sunuyor.

  • Dirty Sound Magnet: 14 Mayıs Perşembe saat 21.30’da Blind İstanbul performansıyla geceye damga vuruyor. 

  • Mor ve Ötesi: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşuyor. 

  • Maderzat: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da KadıköySahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

  • Redd: 15 Mayıs Cuma saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnede yer alarak geceye renk katıyor. 

  • Feridun Düzağaç: 15 Mayıs Cuma saat 22.30'da Kartal Beyrut Performans sahnesinde geceye müzikle yön veriyor. 

  • Nafile: 16 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da Flu Kadıköy sahnesinde unutulmaz anlar yaşatıyor. 

  • Emre Aydın: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde coşkulu anlar yaşatıyor. 

  • Güney Marlen: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Muaf Kadıköy sahnesinde unutulmaz bir konser atmosferi yaratıyor. 

  • Seksendört: 17 Mayıs Pazar saat 20.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde 20. yılını özel bir konserle kutluyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Metal Müzik Konserleri: 

  • Fabienne Erni: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da Blind İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • John Maus: 12 Mayıs Salı saat 22.00’de Blind İstanbul sahnesinde dinleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. 

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 15 Mayıs Cuma saat 19.00’da KüçükÇiftlik Park sahnede müzik şöleni yaşatıyor. 

  • Tempers: 15 Mayıs Cuma saat 20.30’da Blind İstanbul sahnesinde alkışları topluyor. 

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Dream Park İstanbul sahnesinde dinleyici karşısında performans sergiliyor. 

  • Yin Yin: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Babylon'da müzik dolu bir geceye liderlik ediyor. 

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 17 Mayıs Pazar saat 19.00'da JJ Arena sahnesinde sevenlerini müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Cem Adrian: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30’de Sancaktepe Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Serkan Gençdoğan: 13 Mayıs Çarşamba saat 21.30’da KadıköySahne'de sevenleriyle buluşuyor.

  • Femrez: 14 Mayıs Perşembe saat 19.00’da Flu Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Cem Adrian: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde duygusal şarkılarıyla hislerimize tercüman oluyor.

  • SO Duo: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de Öktem Aykut mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Ahmet Ali Arslan: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de JJ Pub Kanyon sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Onur Özdemir: 15 Mayıs Cuma saat 20.30’da Babylon sahnede fırtına estiriyor. 

  • Selin Sümbültepe: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Muaf Kadıköy sahnesinde performansıyla geceye damga vuruyor. 

  • KONJO & Volkan Terzioğlu: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Öktem Aykut mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Grup Gündoğarken: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Bostancı Beyaz Ev Bar - Sahne 16'da sevenleriyle buluşuyor.

  • Kalben: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Dorock XL Kadıköy sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 

  • Gaye Su Akyol: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Moda Kayıkhane sahnesinde geceye renk katıyor. 

  • EVRENCAN GÜNDÜZ: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.30’da Blind İstanbul'da müzik dolu performans sergiliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Emrah: 15 Mayıs Cuma saat 20.00’de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde güçlü bir performans ortaya koyuyor. 

  • Ezginin Günlüğü: 15 Mayıs Cuma saat 20.30’da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 15 Mayıs Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde müzik rüzgarı estiriyor. 

  • Ceylan: 15 Mayıs Cuma saat 23.00’te Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.

  • Ahmet Aslan: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Hakan Altun: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Erdoğan Emir & Işık Berfin: 17 Mayıs Pazar saat 19.00’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler: 17 Mayıs Pazar saat 20.30’da Mall of Istanbul MOİ Sahne'de sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • Walkman & Med Session 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 15 Mayıs Cuma saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnede ritmi belirliyor. 

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Ayı Pub & Disko (Rıhtım)'da müzikseverlerle aynı atmosferi paylaşıyor. 

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 17 Mayıs Pazar saat 21.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde parti başlıyor!

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Festivalleri ve Etkinlikler

  • Unmute Canlı Karaoke: 14 Mayıs Perşembe saat 21.00'de JJ Pub Kanyon mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • Dilan Polat: 15 Mayıs Cuma saat 19.00’da Eski Kaset Kadıköy'de sevenleriyle buluşuyor.

  • Dilan Polat: 16 Mayıs Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir'de Kadınlar Matinesi'nde! 

  • Kreas Pop & Rock Müzik Festivali 2: 17 Mayıs Pazar saat 14.00’te Mask Beach'te başlıyor! 

Dünya Müzikleri ile Ünlü Sanatçılar Sahnede: 

  • DJ Samet Kurtuluş - Balkan Party: 15 Mayıs Cuma saat 22.00’de Mask Beach mekanında sevenleriyle buluşuyor.

  • House of Japan sunar: Little Asia Carnival: 16 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Kemer Country Club'da başlayıp 17 Mayıs Pazar saat 00.00’da sona eriyor. 

  • Naturalmente Flamenco – Patricia Ibáñez Romero: 16 Mayıs Cumartesi saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul bu hafta da birbirinden özel projelere ve senfonik müzik etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Klasik müzik, konsept müzik dinletileri ve senfoni sevenler için 11 - 17 Mayıs haftasının takvimi ise şu şekilde: 

Senfonik, Klasik & Konsept Projeler (Film / Tribute)

  • An Epic Symphony - Hayko Cepkin: 12 Mayıs Salı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda performansıyla geceyi şekillendiriyor. 

  • Candle Experience: 13 Mayıs Çarşamba saat 19.30 ve 21.00’de All Saints Moda Kilisesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Floydian Night (A Tribute To Pink Floyd): 13 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Babylon'da gecenin ritmini yükseltiyor. 

  • Musicandle Concerts: 14 Mayıs Perşembe saat 20.30'da Saint Antuan Kilisesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

  • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı In Concert: 15 Mayıs Cuma saat 20.30'da Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
