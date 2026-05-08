11-17 Mayıs Haftasında Tiyatro Salonlarında Kaçırılmayacak Oyunlar!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 13:45

Mayıs ayının ikinci haftasında tiyatro sahneleri yine oldukça hareketli. Büyük prodüksiyonlardan tek kişilik performanslara kadar geniş seçenek var. Amadeus, Don Quixote, Baba, Toz ve Cimri gibi güçlü yapımlar haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor. Komedi, dram, trajedi ve kara komedi türlerinde dikkat çeken oyunlar seyirciyle buluşuyor. 

Sahne takvimi dolmadan plan yapmak isteyenler için haftanın en güzel tiyatro oyunlarını derledik!

Amadeus

  • Tür: Trajedi

  • Süre: 150 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Özlem Öçalmaz, Coşkun Ülgen

Peter Shaffer’ın unutulmaz eseri Amadeus, Mozart ve Salieri arasındaki deha, kıskançlık ve takıntı dolu ilişkiyi sahneye taşıyor. 70 kişilik dev kadrosuyla dikkat çeken prodüksiyon, Mozart’ın özgür ruhunu ve Salieri’nin iç dünyasında büyüyen çatışmayı dramatik atmosferle anlatıyor.

Dublörün Dilemması

  • Tür: Trajikomedi, Absürt

  • Süre: 80 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Sahne Dragos

  • Oyuncular: Abdurrahman Merallı, Çetin Kaya, Deniz Işın, Müge Gülgün, Ediz Akşehir, Tekin Ezgütekin

Murat Menteş’in aynı adlı romanından uyarlanan Dublörün Dilemması, Nuh Tufan’ın absürt ve trajikomik hikâyesini anlatıyor. Konservatuvarı bıraktıktan sonra hayatta tutunmaya çalışan Nuh, arkadaşının buluşuyla kendisini beklenmedik olayların ortasında buluyor.

Baba

  • Tür: Dram

  • Süre: -

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen

Baba, hafıza, unutma ve aile bağı üzerine kurulu etkileyici hikâyesiyle sahneye taşınıyor. Gerçekle hayalin birbirine karıştığı oyunda baba-kız ilişkisi üzerinden zamanın insan üzerinde bıraktığı izler anlatılıyor. Haluk Bilginer’in başrolde yer aldığı oyun, haftanın en dikkat çeken dramlarından biri.

Toz

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Tarih: 11 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Oyuncular: Zerrin Tekindor

Afife Tiyatro Ödüllü Toz, Handan’ın çocukluğundan bugüne uzanan hafıza yolculuğunu sahneye taşıyor. Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansıyla hayat bulan oyun, aile, şehir, kadınlık ve geçmişle yüzleşme temalarını güçlü anlatımla işliyor.

Don Quixote

  • Tür: Müzikal

  • Süre: 125 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen

Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, büyük kadrosu ve canlı orkestrasıyla sahneleniyor. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’u aynı sahnede buluşturan müzikal, hayal ile gerçek arasındaki unutulmaz hikâyeyi görkemli sahne diliyle izleyiciye sunuyor.

Macbeth

  • Tür: Trajedi

  • Süre: 100 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Oyuncular: Aybanu Aykut, Melek Ceylan, Deniz Elmas, Gözde Kısa, Özge Öztürk, Barış Atay

Shakespeare’in en güçlü tragedyalarından Macbeth, iktidar hırsının insanı nasıl karanlık noktaya sürüklediğini anlatıyor. Kehanetle başlayan yükseliş, Macbeth’in paranoya, suç ve şiddetle örülü çöküşüne dönüşüyor.

Ballı Süt

  • Tür: Komedi, Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Oyuncular: Tülin Özen, Nilperi Şahinkaya

Ballı Süt, iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor. Eski koltuklar, çocukluk anıları ve yıllar içinde biriken kırgınlıklar üzerinden ilerleyen oyun, aile bağlarını hem duygusal hem de sade bir anlatımla ele alıyor.

Öteki

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 100 dakika

  • Tarih: 12-17 Mayıs

  • Mekan: DasDas Sahne (12 Mayıs), Turkcell Platinum Sahne (17 Mayıs)

  • Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

Dostoyevski’nin eserinden uyarlanan Öteki, insanın kendisiyle karşılaşma fikrini kara komedi diliyle sahneye taşıyor. Fiziksel olarak aynı, karakter olarak tamamen zıt iki kişinin hikâyesi üzerinden kimlik, hırs ve iç çatışma temaları işleniyor.

Cimri

  • Tür: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Tarih: 12 Mayıs

  • Mekan: Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu

  • Oyuncular: Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun

Moliere’in klasik eseri Cimri, Semaver Kumpanya yorumu ve Serkan Keskin’in Harpagon performansıyla sahneleniyor. Para hırsı, aile ilişkileri ve insan doğasının zaafları üzerinden ilerleyen oyun, yıllardır kapalı gişe oynayan yapımlar arasında yer alıyor.

Metot

  • Tür: Komedi, Dram

  • Süre: -

  • Tarih: 15 Mayıs

  • Mekan: Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu

  • Oyuncular: Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi, Yavuz Pekman

Metot, iş görüşmesine gelen dört adayın acımasız sınavlardan geçtiği gerilimli ve mizahi hikâyeyi anlatıyor. Modern iş dünyasının rekabetçi yüzünü sahneye taşıyan oyun, Semaver Kumpanya repertuvarının dikkat çeken yapımları arasında bulunuyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
