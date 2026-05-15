18-24 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları!

Tarih: 18-20 Mayıs
Mekan: Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Ses Tiyatrosu
Tür: Komedi
Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Emrah Eren’in yönettiği Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in Hamlet’ini sahneye koymaya çalışan iki oyuncunun komik ve dağınık hikayesini anlatıyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performanslarıyla öne çıkan oyun, klasik bir Hamlet yorumu bekleyenleri ters köşe yapan eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.
İte Kaka
Tarih: 19-20 Mayıs
Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, Torium Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 15+
İte Kaka, iki kişilik interaktif komedi formatıyla sahneleniyor. Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, sahne geçmişlerinden ve turne maceralarından yola çıkarak seyirciyle doğrudan temas kuran, bol kahkahalı bir gösteri sunuyor.
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Tarih: 19 Mayıs
Mekan: DasDas Sahne
Tür: Trajedi, Dram
Oyuncular: Nezaket Erden
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 12+
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, gelenekler, aile baskısı ve direnme gücü üzerine etkileyici bir hikaye kuruyor.
Hey Gidi Günler
Tarih: 21-22 Mayıs
Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, Sahne Dragos
Tür: Komedi
Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Hey Gidi Günler, Süheyl ve Behzat Uygur’un anılar, şarkılar ve seyirciyle kurdukları interaktif bölümler üzerinden ilerleyen gösterisi. Eski fotoğraflar, hatıralar ve sahne sohbetleriyle nostaljik ama eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor.
Değiş Tokuş
Tarih: 18 Mayıs
Mekan: Sahne Hane Üsküdar
Tür: Komedi
Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 12+
Değiş Tokuş, bir düğün sabahında yanlış yatakta uyanan damadın başlattığı kaosu konu alıyor. Yalanlar, yanlış anlamalar ve beklenmedik misafirlerle ilerleyen oyun, tempolu bir komedi arayanlar için haftanın öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor.
Babamı Kim Öldürdü
Babamı Kim Öldürdü, Edouard Louis’nin güçlü metninden sahneye uyarlanıyor. Oyun, baba-oğul yüzleşmesi üzerinden sınıfsal eşitsizlikleri, kimliği, bedeni ve toplumun birey üzerindeki etkisini çarpıcı bir dille ele alıyor.
Devlerin Savaşı
Tarih: 20 Mayıs
Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
Tür: Tarihi Dram
Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 13+
Devlerin Savaşı, Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein üzerinden sanat dünyasının iki büyük figürünü sahneye taşıyor. Rekabet, hayranlık, kıskançlık ve savaş sonrası hesaplaşmalarla örülen oyun, tarih ve müzik ilgisi olan izleyiciler için güçlü bir seçenek.
Elma Labrador Çimen
Tarih: 18-19 Mayıs
Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon, Fişekhane Ana Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: Belirtilmedi
Elma Labrador Çimen, 50 yıllık bir ilişkinin anılar, müzik ve Alzheimer hastalığı üzerinden yeniden anlatıldığı sarsıcı bir oyun. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü sahnede buluşturan yapım, aşkın ve hafızanın kırılgan tarafına odaklanıyor.
84 90 62 74 / Old Fools
Tarih: 18-24 Mayıs
Mekan: DasDas Sahne, Alan Kadıköy
Tür: Dram
Oyuncular: İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 16+
84 90 62 74 / Old Fools, aşkı, unutmayı ve zamanla değişen insan hallerini sahneye taşıyor. Bir ilişkiyi hatırlamak, kaybetmek ve yeniden anlamlandırmak üzerine kurulan oyun, duygusal tonu güçlü bir dram izlemek isteyenlere hitap ediyor.
Koku
Tarih: 19 Mayıs
Mekan: Trump Sahne
Tür: Dram
Oyuncular: Halil Sezai
Süre: Belirtilmedi
Yaş sınırı: Belirtilmedi
Koku, hafızada en derine işleyen duyulardan biri olan kokunun peşinden giden bir iç hesaplaşma hikayesi anlatıyor. Gerçekle hayalin, suçla kefaretin ve sevgiyle nefretin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi yalnızca tanık olmaya değil, hikayenin izini sürmeye çağırıyor.
Yorum Yazın