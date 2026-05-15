article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
18-24 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları!

18-24 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 19:50

18-24 Mayıs haftasında tiyatro sahneleri yine hareketli. İstanbul’un farklı sahnelerinde komedi, dram ve tarihi dram türlerinde birçok oyun izleyiciyle buluşuyor. Haftanın tiyatro programında sevilen oyuncuların yer aldığı güçlü yapımlar dikkat çekiyor. Bir Baba Hamlet, Devlerin Savaşı, Sevgili Arsız Ölüm Dirmit ve Elma Labrador Çimen öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor. 

Tiyatro bileti almadan önce haftanın dikkat çeken oyunlarına göz atmak isteyenler için listeyi derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18-24 Mayıs İstanbul Tiyatro Programı: Bu Hafta Hangi Oyunlar Var?

18-24 Mayıs İstanbul Tiyatro Programı: Bu Hafta Hangi Oyunlar Var?

Bir Baba Hamlet

  • Tarih: 18-20 Mayıs

  • Mekan: Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Ses Tiyatrosu

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Emrah Eren’in yönettiği Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in Hamlet’ini sahneye koymaya çalışan iki oyuncunun komik ve dağınık hikayesini anlatıyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performanslarıyla öne çıkan oyun, klasik bir Hamlet yorumu bekleyenleri ters köşe yapan eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

İte Kaka

  • Tarih: 19-20 Mayıs

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, Torium Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

İte Kaka, iki kişilik interaktif komedi formatıyla sahneleniyor. Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, sahne geçmişlerinden ve turne maceralarından yola çıkarak seyirciyle doğrudan temas kuran, bol kahkahalı bir gösteri sunuyor.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

  • Tarih: 19 Mayıs

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Nezaket Erden

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, gelenekler, aile baskısı ve direnme gücü üzerine etkileyici bir hikaye kuruyor.

Hey Gidi Günler

  • Tarih: 21-22 Mayıs

  • Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, Sahne Dragos

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Hey Gidi Günler, Süheyl ve Behzat Uygur’un anılar, şarkılar ve seyirciyle kurdukları interaktif bölümler üzerinden ilerleyen gösterisi. Eski fotoğraflar, hatıralar ve sahne sohbetleriyle nostaljik ama eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Değiş Tokuş

  • Tarih: 18 Mayıs

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Değiş Tokuş, bir düğün sabahında yanlış yatakta uyanan damadın başlattığı kaosu konu alıyor. Yalanlar, yanlış anlamalar ve beklenmedik misafirlerle ilerleyen oyun, tempolu bir komedi arayanlar için haftanın öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor.

Babamı Kim Öldürdü

  • Tarih: 20-21 Mayıs

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Ünsal

  • Süre: 95 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Babamı Kim Öldürdü, Edouard Louis’nin güçlü metninden sahneye uyarlanıyor. Oyun, baba-oğul yüzleşmesi üzerinden sınıfsal eşitsizlikleri, kimliği, bedeni ve toplumun birey üzerindeki etkisini çarpıcı bir dille ele alıyor.

Devlerin Savaşı

  • Tarih: 20 Mayıs

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

  • Tür: Tarihi Dram

  • Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Devlerin Savaşı, Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein üzerinden sanat dünyasının iki büyük figürünü sahneye taşıyor. Rekabet, hayranlık, kıskançlık ve savaş sonrası hesaplaşmalarla örülen oyun, tarih ve müzik ilgisi olan izleyiciler için güçlü bir seçenek.

Elma Labrador Çimen

  • Tarih: 18-19 Mayıs

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon, Fişekhane Ana Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Elma Labrador Çimen, 50 yıllık bir ilişkinin anılar, müzik ve Alzheimer hastalığı üzerinden yeniden anlatıldığı sarsıcı bir oyun. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü sahnede buluşturan yapım, aşkın ve hafızanın kırılgan tarafına odaklanıyor.

84 90 62 74 / Old Fools

  • Tarih: 18-24 Mayıs

  • Mekan: DasDas Sahne, Alan Kadıköy

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

84 90 62 74 / Old Fools, aşkı, unutmayı ve zamanla değişen insan hallerini sahneye taşıyor. Bir ilişkiyi hatırlamak, kaybetmek ve yeniden anlamlandırmak üzerine kurulan oyun, duygusal tonu güçlü bir dram izlemek isteyenlere hitap ediyor.

Koku

  • Tarih: 19 Mayıs

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Halil Sezai

  • Süre: Belirtilmedi

  • Yaş sınırı: Belirtilmedi

Koku, hafızada en derine işleyen duyulardan biri olan kokunun peşinden giden bir iç hesaplaşma hikayesi anlatıyor. Gerçekle hayalin, suçla kefaretin ve sevgiyle nefretin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi yalnızca tanık olmaya değil, hikayenin izini sürmeye çağırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın