18-24 Mayıs Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları!

Bir Baba Hamlet

Tarih: 18-20 Mayıs

Mekan: Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Ses Tiyatrosu

Tür: Komedi

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Emrah Eren’in yönettiği Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in Hamlet’ini sahneye koymaya çalışan iki oyuncunun komik ve dağınık hikayesini anlatıyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performanslarıyla öne çıkan oyun, klasik bir Hamlet yorumu bekleyenleri ters köşe yapan eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

İte Kaka

Tarih: 19-20 Mayıs

Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, Torium Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Tuğçe Karabayır, Erkan Karadeniz

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 15+

İte Kaka, iki kişilik interaktif komedi formatıyla sahneleniyor. Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz, sahne geçmişlerinden ve turne maceralarından yola çıkarak seyirciyle doğrudan temas kuran, bol kahkahalı bir gösteri sunuyor.

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Tarih: 19 Mayıs

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Trajedi, Dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in uyarlayıp oynadığı tek kişilik oyun, gelenekler, aile baskısı ve direnme gücü üzerine etkileyici bir hikaye kuruyor.

Hey Gidi Günler

Tarih: 21-22 Mayıs

Mekan: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, Sahne Dragos

Tür: Komedi

Oyuncular: Süheyl Uygur, Behzat Uygur

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Hey Gidi Günler, Süheyl ve Behzat Uygur’un anılar, şarkılar ve seyirciyle kurdukları interaktif bölümler üzerinden ilerleyen gösterisi. Eski fotoğraflar, hatıralar ve sahne sohbetleriyle nostaljik ama eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Değiş Tokuş

Tarih: 18 Mayıs

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Ahmet Murat Kaya, Enes Yılmaz, İsa Göksu, Meltem Yükselmiş, Özlem Erata

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 12+

Değiş Tokuş, bir düğün sabahında yanlış yatakta uyanan damadın başlattığı kaosu konu alıyor. Yalanlar, yanlış anlamalar ve beklenmedik misafirlerle ilerleyen oyun, tempolu bir komedi arayanlar için haftanın öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor.

Babamı Kim Öldürdü

Tarih: 20-21 Mayıs

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 18+

Babamı Kim Öldürdü, Edouard Louis’nin güçlü metninden sahneye uyarlanıyor. Oyun, baba-oğul yüzleşmesi üzerinden sınıfsal eşitsizlikleri, kimliği, bedeni ve toplumun birey üzerindeki etkisini çarpıcı bir dille ele alıyor.

Devlerin Savaşı

Tarih: 20 Mayıs

Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tür: Tarihi Dram

Oyuncular: Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu, Nihal Usanmaz

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 13+

Devlerin Savaşı, Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein üzerinden sanat dünyasının iki büyük figürünü sahneye taşıyor. Rekabet, hayranlık, kıskançlık ve savaş sonrası hesaplaşmalarla örülen oyun, tarih ve müzik ilgisi olan izleyiciler için güçlü bir seçenek.

Elma Labrador Çimen

Tarih: 18-19 Mayıs

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon, Fişekhane Ana Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: Belirtilmedi

Elma Labrador Çimen, 50 yıllık bir ilişkinin anılar, müzik ve Alzheimer hastalığı üzerinden yeniden anlatıldığı sarsıcı bir oyun. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü sahnede buluşturan yapım, aşkın ve hafızanın kırılgan tarafına odaklanıyor.

84 90 62 74 / Old Fools

Tarih: 18-24 Mayıs

Mekan: DasDas Sahne, Alan Kadıköy

Tür: Dram

Oyuncular: İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

84 90 62 74 / Old Fools, aşkı, unutmayı ve zamanla değişen insan hallerini sahneye taşıyor. Bir ilişkiyi hatırlamak, kaybetmek ve yeniden anlamlandırmak üzerine kurulan oyun, duygusal tonu güçlü bir dram izlemek isteyenlere hitap ediyor.

Koku

Tarih: 19 Mayıs

Mekan: Trump Sahne

Tür: Dram

Oyuncular: Halil Sezai

Süre: Belirtilmedi

Yaş sınırı: Belirtilmedi

Koku, hafızada en derine işleyen duyulardan biri olan kokunun peşinden giden bir iç hesaplaşma hikayesi anlatıyor. Gerçekle hayalin, suçla kefaretin ve sevgiyle nefretin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi yalnızca tanık olmaya değil, hikayenin izini sürmeye çağırıyor.