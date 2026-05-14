article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 16-17 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 16-17 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 14:39

16-17 Mayıs hafta sonunda vizyonda yer alan filmler, aksiyondan korkuya, animasyondan dramaya kadar geniş bir seçki sunuyor. Yeni yapımların yanı sıra son haftaların dikkat çeken filmleri de sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Eğer hafta sonu için “Ne izlesem?” diye düşünüyorsanız, vizyondaki filmler arasında her zevke uygun bir seçenek bulmak mümkün.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korku / Gerilim

Korku / Gerilim

Siccin 9

Konu: Cemal'in eve adım atmasıyla tetiklenen olaylar silsilesinin, sadece bir aileyi değil, tüm kan bağını kapsayan ve doğaüstü güçlerle mühürlenmiş bir lanetin yıkıcı etkilerini ortaya çıkarması.

Yönetmen: Alper Mestçi

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç, Özenç Eren Yelçi, Nusret Şenay

Saplantı (Obsession)

Konu: Âşık olduğu kadının kalbini kazanmak için gizemli 'Tek Dilek Söğüdü'nü kıran umutsuz bir romantiğin, dilediği şeye kavuşmasının ardından bu arzunun karanlık ve ürkütücü bir bedeli olduğunu keşfetmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless

Lanet (The Jack in the Box Rises)

Konu: Seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan altı öğrencinin, kutuyu açtıktan sonra serbest kalan iblisle girdikleri amansız ve ölümcül mücadele.

Yönetmen: Lawrence Fowler

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Babil'in Laneti

Konu: Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla, araştırmacı Aytaç ve ailesinin yaşadığı paranormal olaylar.

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım, Meral Kaplan

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

Cehennem Ayini (The Red Book Ritual: Gates of Hell)

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona yeniden kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni gerçekleştirerek yanlışlıkla cehennemin kapılarını aralaması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Düz

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe

Ick

Konu: Fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfettiği bir dönemde şehrinde gizemli bir şekilde patlak veren uzaylı ve mutasyon kaynaklı ekolojik bir tehditle karşı karşıya kalması.

Yönetmen: Joseph Kahn

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Lee Cronin'den Mumya (The Mummy)

Konu: Uçak kazasından yara almadan kurtularak evine dönen küçük bir kızın, beraberinde getirdiği karanlık ve kadim varlıkla ailesinin hayatını kabusa çevirmesi. Yönetmen: Lee Cronin

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026Ana Oyuncular: Laia Costa, Jack Reynor, May Elghety

Dram / Biyografi

Dram / Biyografi

Moda (Coutures)

Konu: Paris Moda Haftası'nın yoğun ve parıltılı atmosferinde, kariyerinin ortasında aldığı sarsıcı bir haberle hayatını sorgulamaya başlayan Amerikalı yönetmen Maxine'in ve diğer iki kadının kesişen hikayesi.

Yönetmen: Alice Winocour

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei

Kremlin'in Büyücüsü

Konu: Genç bir Rus film yapımcısının, Sovyetler Birliği sonrası Rusya'da Vladimir Putin'in iktidara yükselişi sırasında beklenmedik bir şekilde ona danışmanlık yapması ve yeni dönemin kaosunu anlamaya çalışması.

Yönetmen: Olivier Assayas

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright

Ağzımdan Kaçtı (I Swear)

Konu: 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren hastalığın getirdiği sosyal dışlanmayla mücadelesi ve tüm engellere rağmen normal bir hayat kurma çabası.

Yönetmen: Kirk Jones

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake, Peter Mullan

Aldığımız Nefes (As We Breathe)

Konu: Büyük bir kimya fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ve dinmek bilmeyen devasa bir yangının ardından, hayatı tamamen altüst olan on yaşındaki Esma'nın hayatta kalma hikâyesi.

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner

Bir Adam Yaratmak

Konu: Bireyin içsel buhranlarını, yaratım sürecinin yıpratıcılığını, varoluşsal sancılarını ve delilik ile deha arasındaki çizgiyi derinlemesine irdeleyen psikolojik dönem draması.

Yönetmen: Murat Çeri

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur

İlişki (Dreams)

Konu: Meksikalı genç balet Fernando'nun ABD'de yaşama hayaliyle sosyetik sevgilisi Jennifer'ın yanına gitmesi ve bu gelişin, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst etmesi.

Yönetmen: Michel Franco

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend

Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)

Konu: Geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtulan Laura'nın, sığındığı bir köy evinde onu anne şefkatiyle karşılayan yerel bir kadın ve ailesiyle yavaş yavaş kurduğu tekinsiz ve huzursuz edici düzen.

Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

Geçmişin Kokusu

Konu: Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te 500 yıllık evinde yaşayan Salih'in, hızla değişen toplumun çatışmaları ve eski aşkı Elina ile yeniden yollarının kesişmesi. 2 Yönetmen: Serkan Özarslan

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu

Michael

Konu: Pop'un Kralı Michael Jackson'ın müzikal dehasının arkasında yatan travmaları, yaratım süreçlerini ve şöhretinin getirdiği zorlukları konu alan biyografik yapım.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Vizyon Tarihi: 22 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller

La Grazia

Konu: Sivil hayata dönmeden önce mirasını sağlamlaştıracak bir dizi cesur karar vermek, iki başkanlık affı ve çığır açan bir politika yasa tasarısını onaylamak zorunda olan İtalya Cumhurbaşkanının yaşadığı ahlaki ikilemler.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2026Ana Oyuncular: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

Aksiyon / Macera

Aksiyon / Macera

Top Gun

Konu: Donanmanın en iyi pilotlarının eğitim aldığı okulda, yetenekli ama asi pilot Maverick'in rekabeti, aşkı ve kaybı deneyimlediği ikonik serüven. (Yeniden Gösterim)

Yönetmen: Tony Scott

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt

Top Gun: Maverick

Konu: Yıllar sonra donanmaya eğitmen olarak geri dönen Maverick'in, eski dostunun oğluyla ve geçmişiyle yüzleşerek imkansız bir göreve çıkması. (Yeniden Gösterim)

Yönetmen: Joseph Kosinski

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Mortal Kombat II

Konu: Dünya Diyarı'nın ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesi.

Yönetmen: Simon McQuoid

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Karl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim

Fünye (Fuze)

Konu: Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunur. Askerler ve polis, zamana karşı yarışarak kitlesel bir tahliyeye başlarken kaos yaşanır.

Yönetmen: David Mackenzie

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

Konu: Gelin'in, geçmişte birlikte çalıştığı suikastçıları tek tek hedef alırken saldırının arkasındaki isim olan Bill'e ulaşma yolculuğu. İki filmin tek parça, sansürsüz destanı.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, David Carradine

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak

Konu: 74. Açlık Oyunları'nı kazanan Katniss ve Peeta'nın, Panem genelinde başlayan isyanın sembolü haline gelmesi ve Başkan Snow'un acımasız intikam planları.

Yönetmen: Francis Lawrence

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Komedi / Romantik

Komedi / Romantik

Şeytan Marka Giyer 2

Konu: Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde, efsanevi moda dergisi Runway'in ikonik yöneticisi Miranda Priestly'nin kariyerinin en kritik döneminde yaşadığı iktidar mücadeleleri.

Yönetmen: David Frankel

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

Portekiz Aşkı

Konu: Kusursuz görünen hayatı nişanlısının ihanetiyle sarsılan Yasemin'in, Portekiz'e giderek zıt karakterdeki José ile aynı evi paylaşmak zorunda kalması ve bu zorunlu ortaklığın güçlü bir bağa dönüşmesi.

Yönetmen: İsmail Şahin

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Nirvanna the Band the Show the Movie

Konu: İşsiz ve ömür boyu arkadaş olan müzisyenler Matt ve Jay'in, Toronto'nun ikonik kulübü Rivoli'de sahne alma hayallerini gerçekleştirmek için kurdukları tuhaf ve absürt planlar.

Yönetmen: Matt Johnson

Vizyon Tarihi: 24 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarroll, Ben Petrie

Nasıl Katil Olunur

Konu: Ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış üyesi Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan akrabalarını zekice planlarla ortadan kaldırmaya karar vermesi. 4 Yönetmen: John Patton Ford

Vizyon Tarihi: 10 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick

Kopya Kağıdı

Konu: Lise sınavı esnasında gözetmenin aniden ölmesiyle sarsılan beş öğrencinin, bu kaosu kopya çekmek için bir fırsata dönüştürmeye karar vermesiyle yaşanan olaylar. 5 Yönetmen: Khaled Diab

Vizyon Tarihi: Nisan 2026Ana Oyuncular: Hesham Maged, Riham Abdulghafour, Fadwa Abed

Animasyon / Aile / Fantastik

Animasyon / Aile / Fantastik

Sihirli Annem: Periler Okulu

Konu: Periliçe'nin fanilerin hafızasını silmesi üzerine perilerin eğitiminin Dünya'dan Periler Okulu'na taşınması ve okulda Dudu, Betüş ile Perihan'ı bekleyen yeni sihirli güçlerle yaşanan maceralar.

Yönetmen: Mustafa Kotan

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat

Patiler: O Zaman Dans

Konu: İnternette ünlü olmayı hayal eden neşeli ve sevimli bir köpek ailesinin, Cat adında bir kedi ile komşu olduktan sonra yaşadıkları eğlenceli olaylar.

Yönetmen: Elena Galdobina

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Konu: Karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını şiddetli bir kuraklıktan kurtarmaya çalışması.

Yönetmen: Sean Heuston

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Shane Dundas, David Collins, David Cameron

Şehzade: Büyük Şenlik

Konu: Sarayda izole bir şekilde büyüyen genç bir şehzadenin, kardeşinin sünneti için düzenlenen görkemli kutlamaları halkın arasından izlemek arzusuyla gizlice saraydan kaçması.

Yönetmen: Murat Karahüseyinoğlu

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton

1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu

Konu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak kurtuluş mücadelesine giden yolu çocukların anlayabileceği bir dille anlatan tarihi animasyon.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 23 Nisan 2026

Ana Oyuncular: Orijinal Seslendirme Kadrosu

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Konu: Küçük bir kızın gözünden Hz. Muhammed'in hayatını, sevgi ve merhamet dolu mesajlarını anlatan dini temalı animasyon.

Yönetmen: Yunus Emre Çakır

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026

Ana Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Belgesel / Müzik

Iron Maiden: Burning Ambition

Konu: Efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın elli yıla yayılan kariyerine, müzik tarihindeki etkisine ve bir kültürel hareketin şekillenmesine nasıl katkı sağladığına dair kapsamlı bir bakış.

Yönetmen: Malcolm Venville

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Yaşamaya Mecbursun

Konu: Türkçe rock müziğin öncülerinden Bulutsuzluk Özlemi'nin 40 yılı aşan müzik yolculuğunu ve şehir hayatının yankılarını anlatan belgesel.

Yönetmen: Caner Kaya

Vizyon Tarihi: Mayıs 2026Ana Oyuncular: Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Murat Meriç

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın