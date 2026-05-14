İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 16-17 Mayıs 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Siccin 9

Konu: Cemal'in eve adım atmasıyla tetiklenen olaylar silsilesinin, sadece bir aileyi değil, tüm kan bağını kapsayan ve doğaüstü güçlerle mühürlenmiş bir lanetin yıkıcı etkilerini ortaya çıkarması.

Yönetmen: Alper Mestçi

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Adnan Koç, Özenç Eren Yelçi, Nusret Şenay

Saplantı (Obsession)

Konu: Âşık olduğu kadının kalbini kazanmak için gizemli 'Tek Dilek Söğüdü'nü kıran umutsuz bir romantiğin, dilediği şeye kavuşmasının ardından bu arzunun karanlık ve ürkütücü bir bedeli olduğunu keşfetmesi.

Yönetmen: Curry Barker

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless

Lanet (The Jack in the Box Rises)

Konu: Seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan altı öğrencinin, kutuyu açtıktan sonra serbest kalan iblisle girdikleri amansız ve ölümcül mücadele.

Yönetmen: Lawrence Fowler

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Babil'in Laneti

Konu: Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla, araştırmacı Aytaç ve ailesinin yaşadığı paranormal olaylar.

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım, Meral Kaplan

Hokum

Konu: Mutlu sonlardan nefret eden yazar Bauman'ın, ebeveynlerinin küllerini savurmak için gittiği İrlanda'daki ıssız bir handa kadim bir cadı efsanesi ve kendi sanrılarıyla yüzleşmesi.

Yönetmen: Damian Mc Carthy

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot, Austin Amelio

Cehennem Ayini (The Red Book Ritual: Gates of Hell)

Konu: Hayatını kaybeden sevgilisinin yasını tutan bir adamın, ona yeniden kavuşma umuduyla 'Kırmızı Kitap Ritüeli'ni gerçekleştirerek yanlışlıkla cehennemin kapılarını aralaması.

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Annesinin öğretmenlik yaptığı Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nde kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Nergis'in adaya gitmesiyle, yetimhanede hapsolmuş çocukların hayaletleri ve karanlık güçlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Düz

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Habis: Son Dua

Konu: Bir köyü etkisi altına almış karanlık bir büyü, bir gazetecinin bu olaylara tanık oluşu ve bu esaretin son bulması için yaşadığı korku dolu anlar.

Yönetmen: Volkan Akişli

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Serdar Dünver, Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe

Ick

Konu: Fen bilgisi öğretmeni Hank'in, ilk aşkını yeniden keşfettiği bir dönemde şehrinde gizemli bir şekilde patlak veren uzaylı ve mutasyon kaynaklı ekolojik bir tehditle karşı karşıya kalması.

Yönetmen: Joseph Kahn

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Mena Suvari, Brandon Routh, Malina Pauli Weissman

Lee Cronin'den Mumya (The Mummy)

Konu: Uçak kazasından yara almadan kurtularak evine dönen küçük bir kızın, beraberinde getirdiği karanlık ve kadim varlıkla ailesinin hayatını kabusa çevirmesi. Yönetmen: Lee Cronin

Vizyon Tarihi: 17 Nisan 2026Ana Oyuncular: Laia Costa, Jack Reynor, May Elghety