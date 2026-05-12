Mayıs Ayı Sinema Listesi: Bu Ay Hangi Filmler Geliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 19:33

Mayıs ayı sinema açısından baya dolu geliyor; hem büyük bütçeli devam filmleri hem de kült serilerin yeni yapımları vizyona giriyor. Aksiyon, korku, dram ve bilim kurgu tarafında geniş bir yelpaze var, yani “ne izlesem?” sorusu bu ay biraz daha zorlaşacak. Özellikle ayın ikinci yarısı, gişe rekabetinin iyice yükseldiği dönem olacak.

Dram, Tarih ve Biyografi

Bir Adam Yaratmak

Konu: Necip Fazıl Kısakürek’in kült eserinden uyarlanan; varoluşsal sorgular, yaratma arzusu ve insanın kendi kaderiyle hesaplaşması.

Tür: Dram

Yönetmen: Murat Çeri

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Altan Erkekli, Serpil Tamur, Murat Serezli, Deniz Barut

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ağzımdan Kaçtı

Konu: Tourette sendromuyla yaşayan John Davidson’ın 1980’lerden günümüze uzanan gerçek ve ilham verici hayat hikayesi.

Tür: Dram, Tarih

Yönetmen: Kirk Jones

Oyuncular: Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake, Peter Mullan

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Moda

Konu: Haute couture dünyasının ışıltısı arkasındaki karanlık rekabet ve sömürü düzeni.

Tür: Dram

Yönetmen: Alice Winocour

Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Kremlin'in Büyücüsü

Konu: Modern Rusya’nın perde arkasındaki iktidar ilişkileri, manipülasyon ve siyasi entrikalar.

Tür: Dram

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Sarı Zarflar

Konu: Devlet otoritesinin keyfi kararlarıyla işlerini kaybeden bir sanatçı çiftin var olma mücadelesi.

Tür: Dram

Yönetmen: İlker Çatak

Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, İpek Bilgin, Leyla Smyrna Cabas

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026 (Vizyonu devam etmekte)

Aldığımız Nefes

Konu: Genç karakterlerin büyüme sancıları, hayata tutunma çabaları ve aile ilişkileri.

Tür: Dram

Yönetmen: Şeyhmus Altun

Oyuncular: Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Rüzgar Usta, Aras Kavak

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Michael

Konu: Michael Jackson'ın hayat hikayesi, ikonik performansları ve özel yaşamının tartışmalı yönleri.

Tür: Müzikal, Dram, Biyografi

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Miles TellerVizyon Tarihi: 22 Nisan 2026 (Vizyonu devam etmekte)

Korku, Gerilim ve Psikolojik

Siccîn 9

Konu: Anadolu folkloru, kara büyü ve cin musallatları ekseninde şekillenen doğaüstü olaylar.

Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Burcu Almeman, Fahrettin Avcı, Buse Kayali

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Yetimhane: Sahipsiz Cinler

Konu: Terk edilmiş bir yetimhanenin karanlık geçmişi etrafında şekillenen doğaüstü musallat vakaları.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Cem Kaymakçı, Anastasiya Budakva

Oyuncular: Tayfun Sav, Murat Tavlı, Ayşe Baçkır

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Hokum

Konu: İrlanda kırsalında geçen, izolasyon ve doğaüstü unsurlar üzerinden büyüyen atmosferik bir korku.

Tür: Korku

Yönetmen: Damian McCarthy

Oyuncular: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Ick

Konu: Kasabayı saran uzaylı bir maddenin vahşileşmesiyle fen öğretmeni Hank'in sevdiklerini koruma mücadelesi.

Tür: Korku, Bilim Kurgu, Komedi

Yönetmen: Joseph Kahn

Oyuncular: Brandon Routh, Mena Suvari, Malina Weissman

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Backrooms

Konu: Sonsuz sarı duvar kağıtları ve floresan ışıklarıyla dolu klostrofobik bir labirentte hayatta kalma çabası.

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Yönetmen: Kane Parsons

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Saplantı

Konu: İnsan zihninin karanlık takıntıları ve psikolojik manipülasyonlar.

Tür: Psikolojik Gerilim

Yönetmen: Curry Barker

Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Lanet

Konu: Nesiller boyu aktarılan doğaüstü döngülerin ve deterministik bir kötülüğün hikayesi.

Tür: Korku

Yönetmen: Lawrence Fowler

Oyuncular: Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Babil'in Laneti

Konu: Antik Mezopotamya mitoslarının modern gerilim şablonlarına entegre edilmesi.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Habis: Son Dua

Konu: Geleneksel ruhani kefaret ve doğaüstü varlıklarla mücadele.

Tür: Korku

Yönetmen: Volkan Akişli

Oyuncular: Nalan Olcayalp, Sercan Boztepe, Zülfü Hamit Altın

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Cehennem Ayini

Konu: Ritüelistik korku pratiklerinin karanlık bir atmosferde işlenmesi.

Tür: Korku

Yönetmen: Carlos Baena, Hugo Cardozo

Oyuncular: Mario G. Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Manyak (Vieja loca)

Konu: Yaşlı bir kadının davranışlarındaki gerilimli değişimler ve ailesiyle yaşadığı karanlık çatışmalar.

Tür: Korku, Psikolojik Gerilim

Yönetmen: Martin Mauregui

Oyuncular: BilinmiyorVizyon Tarihi: Yakında (2026)

Aksiyon, Suç ve Macera

Mortal Kombat II

Konu: İkonik dövüş oyunu evreninin yeni karakterler ve daha geniş çaplı turnuvalarla genişlemesi.

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera

Yönetmen: Simon McQuoid

Oyuncular: Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Fünye (Fuze)

Konu: Londra'da patlamamış bir II. Dünya Savaşı bombası tahliyesi sırasında planlanan büyük bir soygun.

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: David Mackenzie

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Konu: Galaksinin sevilen ödül avcısı ve yoldaşının sinema ekranlarındaki yeni macerası.

Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

Konu: Efsanevi suikastçının intikam hikayesinin 4 saati aşan kesintisiz, uzun versiyonu.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Top Gun: Maverick

Konu: Usta pilot Maverick'in yeni nesil pilotları zorlu bir görev için eğitmesi. (Yeniden Gösterim)

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Top Gun

Konu: Donanma pilotlarının rekabeti ve aksiyon dolu eğitim süreçleri. (Yeniden Gösterim)

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Tony Scott

Oyuncular: Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom SkerrittVizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Komedi ve Romantik

Şeytan Marka Giyer 2

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: David Frankel

Oyuncular: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Portekiz Aşkı

Konu: Kültürlerarası bir aşk hikayesi etrafında şekillenen romantik ve komik olaylar.

Tür: Romantik Komedi

Yönetmen: İsmail Şahin

Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

İlişki (Dreams)

Konu: Romantizmi idealize etmek yerine insan ilişkilerinin manipülatif ve karanlık doğasını inceleyen dram.

Tür: Romantik Dram

Yönetmen: Michel Franco

Oyuncular: Jessica Chastain, Rupert Friend, Isaac Hernández

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Oflu Hoca 6: Define

Konu: Oflu Hoca karakterinin memleketinde define peşinde koşarken girdiği komik maceralar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar ŞahinVizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Konu: Miranda Priestly'nin geleneksel dergicilikten dijital yayıncılığa geçiş sürecinde Andy Sachs ile yeniden karşılaşması.

Animasyon ve Aile

Sihirli Annem: Periler Okulu

Konu: Efsanevi televizyon dizisinin genişletilmiş 'Periler Okulu' konseptiyle sinemaya uyarlanması.

Tür: Aile, Fantastik

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Miss Moxy

Konu: Piyano çalabilen şımarık bir ev kedisinin, Güney Avrupa'dan evine uzanan macera dolu yolculuğu.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

Oyuncular (Ses): Barbara Sarafian, Sarah Bannier

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Patiler: O Zaman Dans

Konu: İnternette ünlü olmayı hayal eden neşeli ve sevimli bir köpek ailesinin eğlenceli hikayesi.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Elena Galdobina

Oyuncular: Bilinmiyor

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2026

Arnie & Barney Şapşik Kardeşler

Konu: İki şapşik kardeşin eğlenceli ve komik maceraları.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Sean Heuston

Oyuncular (Ses): Somerset Arnold, David Collins, Shane Dundas

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Charlie the Wonderdog

Konu: Sadakat ve cesaret temalı, kahraman bir köpeğin yuvasına dönme yolculuğu.

Tür: Aile Filmi, Macera

Yönetmen: Shea Wageman

Oyuncular: Owen Wilson, Tabitha St. Germain

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Sevimli Göbüşler

Konu: Küçük çocuklara hitap eden, arkadaşlık temalı yerli animasyon.

Tür: Yerli Animasyon, Aile

Yönetmen: Bilinmiyor

Oyuncular (Ses): Serkan Şengül

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Şehzade: Büyük Şenlik

Konu: Kültürel ve tarihi figürleri çocuklara aktaran eğlenceli bir animasyon.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Murat Karahüseyinoğlu

Oyuncular (Ses): Tan Şahinkanat, Ceren Durak, Sinan Pekinton

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2026

Belgesel ve Müzik

Iron Maiden: Burning Ambition

Konu: Efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden'ın kariyeri, müzikal devrimi ve kültürel etkisi.

Tür: Belgesel, Müzikal

Yönetmen: Malcolm Venville

Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Lars Ulrich

Vizyon Tarihi: 8 Mayıs 2026

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
