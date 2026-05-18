Haberler
Yaşam
Türkiye'nin 39 Yıldır Korunan Doğa Hazinesi: Bilim İnsanları Hariç Kimse Giremiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 08:49

Türkiye’nin saklı kalmış en değerli biyolojik mirasları arasında yer alan Burdur’daki Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, 39 yıldır insan müdahalesinden uzak bir şekilde muhafaza ediliyor. Dünyada eşine az rastlanan Anadolu Sığla Ağacı’na (Liquidambar orientalis) ev sahipliği yapan bu özel bölge, baharın gelişiyle birlikte büyüleyici yeşil tonlarına büründü. Eşsiz ekosistemi ve izole yapısı sebebiyle 27 Temmuz 1987 tarihinde koruma altına alınan saklı cennetin göz alıcı güzelliği, drone ile gerçekleştirilen çekimlerle kayıt altına alındı. Doğa koruma ekipleri endemik yapıyı korumak amacıyla bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz nöbet görevi yürütüyor.

Bölgeye Girişler Yalnızca Bilimsel Çalışmalar İçin Onaylanıyor

Burdur, Isparta ve Antalya sınırlarının kesişim noktasında, Aksu Çayı yatağı ile Karacaören I Baraj Gölü mansabında konumlanan bu orman, toplam 83,82 hektarlık bir alanı kaplıyor. Alandaki 6 bin metrekarelik sığla ağacı varlığını dış etkilerden korumak amacıyla kapılar sadece bilim insanlarına ve akademik araştırmalara açılıyor. Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gökhan Albayrak, dışarıdan gelen araştırmacıların da kurallar gereği kurum bünyesindeki koruma ekipleri eşliğinde ve özel izinle çalışma yapabildiğini ifade ediyor.

Sentetik Ürünlerin Artmasıyla Sığla Ağaçları Tamamen Koruma Altına Alındı

Sığla ağacının dünyada Güney Kore ve Amerika gibi kısıtlı coğrafyalarda akrabaları bulunsa da, Anadolu Sığla Ormanı yeryüzünde sadece Muğla Fethiye ve Burdur Bucak’ta doğal yayılış gösteriyor. Geçmiş dönemlerde parfümeri ve kozmetik sanayisinde oldukça önemli bir yere sahip olan sığla yağı üretimi, günümüzde sentetik ürünlerin çoğalması sebebiyle tamamen durdurulmuş vaziyette bulunuyor. Bu durum, sığla ağaçlarının ekonomik bir kaynak olmaktan ziyade, artık tamamen koruma odaklı birer doğa anıtı olarak yaşatılmasını zorunlu kılıyor.

Genç Nesiller 19 Mayıs Etkinlikleri Kapsamında Ormanı Ziyaret Etti

Sıkı koruma kurallarına sahip olan bu eşsiz ekosistem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çok özel misafirleri ağırladı. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen yürüyüş programıyla ormanın büyüleyici atmosferine tanıklık eden gençler, bu benzersiz doğa harikasının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin önemini bir kez daha dile getirdi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
