Türkiye'nin 39 Yıldır Korunan Doğa Hazinesi: Bilim İnsanları Hariç Kimse Giremiyor

Burdur, Isparta ve Antalya sınırlarının kesişim noktasında, Aksu Çayı yatağı ile Karacaören I Baraj Gölü mansabında konumlanan bu orman, toplam 83,82 hektarlık bir alanı kaplıyor. Alandaki 6 bin metrekarelik sığla ağacı varlığını dış etkilerden korumak amacıyla kapılar sadece bilim insanlarına ve akademik araştırmalara açılıyor. Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gökhan Albayrak, dışarıdan gelen araştırmacıların da kurallar gereği kurum bünyesindeki koruma ekipleri eşliğinde ve özel izinle çalışma yapabildiğini ifade ediyor.