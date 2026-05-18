Reyting Uzmanı Uzak Şehir’in Reytinglerinin Neden Düştüğünü Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.05.2026 - 08:57

Diziler sezonu kapatmak için son bölümlerinin hazırlığını sürdürüyor. Hikayesine yeni sezonda devam edecekler de var, final kararı vererek yayın hayatını sonlandıracaklar da. Son dönemlerde birçok dizi final kararı alıyor. En büyük sebebi de reytingler. Geçtiğimiz hafta da reytinglerinde düşüşler yaşayan diziler oldu. Reyting uzmanı sert düşüşlerin nedenini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta pazar ve pazartesi yayınlanan diziler düşük reyting sonuçları almıştı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolündeki Uzak Şehir de yeni bölümüyle yayınlanmış, ancak önceki haftanın reyting sonuçlarına göre düşüş yaşamıştı. Sezon finaline doğru son bölümleriyle ekrana gelen Uzak Şehir yeni sezonu garantilemiş olsa da reytinglerini her daim yüksek görmeye alışık olduğumuz için düşüşler şaşkınlık yaratabiliyor. Reyting uzmanı ise sebebin yağışlı hava olduğu açıkladı.

Haftalık tabloda dikkat çeken bir diğer detay ise Güller ve Günahlar’ın reyting artışıydı.

Reyting uzmanı detayları şu şekilde aktardı 👇

“Sezon sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Pazar ve pazartesi geçen hafta yağışlı olan havanın yaz havasına dönmesi bu iki gündeki dizileri sert etkiledi. İki haftadır cumartesi dizilerini baskılayan şampiyonluk maçlarının bitmesiyle cumartesi, hafta genelinde artış yaşayan tek gün.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
