Bu Telefon Numarasına 36 Milyon TL Verdiler

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 14:01

Geçtiğimiz yıllarda Dubai’de düzenlenen görkemli bir müzayedesinde, sadece '7' rakamlarının tekrarından oluşan özel bir cep telefonu numarası astronomik bir fiyata alıcı bulmuştu. Saniyeler içinde milyonlarca liraya ulaşan teklif savaşının ardından VIP numara, tam 3,2 milyon dirheme (yaklaşık 36 milyon TL / 7 Crore Rupi) satılarak tarihe geçmişti.

Körfez ülkelerinde lüks bir yatırım aracı, prestij ve statü göstergesi haline gelen VIP araç plakaları ve özel telefon numarası satışlarının en çılgın örneklerinden biri Dubai'deki "En Asil Numaralar" adlı açık artırmada yaşandı.

Müzayedede '058 777 7777' numaralı SIM kartı için zenginler arasında adeta bir servet savaşı kopmuştu. İçinde yedi kez '7' rakamı barındıran bu eşsiz numara için açılış fiyatı sadece 100 bin dirhem olarak belirlendi. Ancak salonu dolduran iş insanları ve koleksiyonerlerin ardı ardına verdiği tekliflerle fiyat saniyeler içinde katlanarak yükseldi. Müzayedenin sonunda en yüksek teklifi veren alıcı, 3,2 milyon dirhem (36 milyon TL) ödeyerek numaranın sahibi oldu.

O açık artırmada ilgi gören tek numara bu değildi; yedi rakamının gücünü taşıyan bir başka kombinasyon olan "054 555 5555" numarası da yine astronomik bir fiyatla 2,875 milyon dirheme alıcı buldu.

Bu astronomik harcamaların arkasında aslında küresel bir insani yardım projesi yer alıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum tarafından başlatılan ve 1 milyar dirhem toplamayı hedefleyen 'Anneler Vakfı' kampanyasına destek amacıyla bu etkinlik düzenlendi.

Müzayede genelinde satışa sunulan 10 adet lüks araç plakası ve 21 adet özel telefon numarasından toplamda 38 milyon dirhemden (yaklaşık 425 milyon TL) fazla gelir elde edilmiş ve bu gelirin tamamı vakfa aktarıldı. Hatta Dubai, bu etkinlikten önce de sadece 'P7' harf ve rakamından oluşan plakanın 55 milyon dirheme (yaklaşık 124 crore rupi) satılmasıyla dünya manşetlerine taşındı.

Dijital çağda bu tarz kolay hatırlanan ve dikkat çeken numaralar, yüksek gelir grubundaki iş insanları ve yatırımcılar için sadece bir iletişim aracı değil; bir "marka değeri" ve "kişisel prestij göstergesi" olarak kabul ediliyor.

Bu yüzden Körfez ülkelerinde bu tür rekor satışlar dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor.

O dönem sosyal medya kullanıcıları ise bu harcamalara karşı şaşkınlıklarını gizleyememişti. Büyük bir tartışma başlarken kullanıcılar, 'Bu adamların dünyadaki tüm paraları var ama bunu nasıl harcayacakları konusunda hiçbir fikirleri yok' diyerek duruma tepki göstermişti. 

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
