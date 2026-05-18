Bu Telefon Numarasına 36 Milyon TL Verdiler
Geçtiğimiz yıllarda Dubai’de düzenlenen görkemli bir müzayedesinde, sadece '7' rakamlarının tekrarından oluşan özel bir cep telefonu numarası astronomik bir fiyata alıcı bulmuştu. Saniyeler içinde milyonlarca liraya ulaşan teklif savaşının ardından VIP numara, tam 3,2 milyon dirheme (yaklaşık 36 milyon TL / 7 Crore Rupi) satılarak tarihe geçmişti.
Körfez ülkelerinde lüks bir yatırım aracı, prestij ve statü göstergesi haline gelen VIP araç plakaları ve özel telefon numarası satışlarının en çılgın örneklerinden biri Dubai'deki "En Asil Numaralar" adlı açık artırmada yaşandı.
O açık artırmada ilgi gören tek numara bu değildi; yedi rakamının gücünü taşıyan bir başka kombinasyon olan "054 555 5555" numarası da yine astronomik bir fiyatla 2,875 milyon dirheme alıcı buldu.
Dijital çağda bu tarz kolay hatırlanan ve dikkat çeken numaralar, yüksek gelir grubundaki iş insanları ve yatırımcılar için sadece bir iletişim aracı değil; bir "marka değeri" ve "kişisel prestij göstergesi" olarak kabul ediliyor.
