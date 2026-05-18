Bu Telefon Numarasına 36 Milyon TL Verdiler

Bu astronomik harcamaların arkasında aslında küresel bir insani yardım projesi yer alıyordu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum tarafından başlatılan ve 1 milyar dirhem toplamayı hedefleyen 'Anneler Vakfı' kampanyasına destek amacıyla bu etkinlik düzenlendi.

Müzayede genelinde satışa sunulan 10 adet lüks araç plakası ve 21 adet özel telefon numarasından toplamda 38 milyon dirhemden (yaklaşık 425 milyon TL) fazla gelir elde edilmiş ve bu gelirin tamamı vakfa aktarıldı. Hatta Dubai, bu etkinlikten önce de sadece 'P7' harf ve rakamından oluşan plakanın 55 milyon dirheme (yaklaşık 124 crore rupi) satılmasıyla dünya manşetlerine taşındı.