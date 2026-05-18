Paranın Değerinden Gerçekten Ne Kadar Anlıyorsun?

Sen dengeyi bulmaya çok yakınsın. Paranın nasıl bir emekle kazanıldığının farkındasın ve adımlarını çoğunlukla buna göre atıyorsun. Her gördüğün 'Büyük İndirim!' tabelasına atlamıyor, gösteriş yapmak uğruna bütçeni sarsmıyorsun. Tabii ara sıra kendini şımartmak istediğinde küçük harcama kaçamakları yapıyorsun ki bu da en doğal hakkın. Ayağını yorganına göre uzatmayı öğrenmişsin. Sadece unuttuğun o küçük abonelikler veya ufak tefek 'Aman ne olacak' harcamalarını biraz daha kısarsan cüzdanının mutlak hakimi olabilirsin.