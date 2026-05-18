Paranın Değerinden Gerçekten Ne Kadar Anlıyorsun?
Ekonomi dünyasında rakamlar kadar o rakamların arkasındaki mantığı kavramak da önemli. Günlük hayatta yaptığın harcamalar ve yatırım tercihlerinin ne kadar mantıklı olduğunu hiç düşündün mü? Finansal kararlarındaki farkındalık seviyeni ve parayı yönetme becerini bu sorularla mercek altına alıyoruz!
1. İlk sorumuzla başlayalım: Güncel olarak aldığın maaşın ya da cüzdanına giren para sana yetiyor mu?
2. Ev veya araba fiyatlarına bakarken kurduğun o ilk cümle genelde hangisi oluyor?
3. Sence bu kahvenin maksimum ederi nedir?
4. İnternetten alacağın bir ürün 460 TL. Şansa bak, minimum sepet tutarı 500 TL ama kargo da 40 TL. Ne yaparsın?
5. Ayda sadece 30 - 40 lira diyerek üye olduğun ama aylardır yüzüne bakmadığın o dijital platform üyeliği... Neden hala iptal etmiyorsun?
6. Sana zamanında geri ödemeyeceğini bildiğin halde o "meşhur" arkadaşına yine de borç para verir misin?
7. Zor ve yorucu bir günün ardından "Bunu hak ettim" diyerek kendine aldığın o şey genelde ne oluyor?
8. Bir mağaza sana kasada iki seçenek sundu: Ya anında 500 lira nakit indirim ya da bir sonraki alışverişinde geçerli 1000 liralık hediye çeki. Hangisini seçersin?
Paranın değerinden pek anlamıyor gibisin.
Para senin için değerli ama sandığın kadar değil.
Aslında para senin için değerli ama biraz.
Para senin için epey değerli!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
