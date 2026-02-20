Haber Spikeri Burçak Bozkuş Annesinin Kendisine Yayındayken Attığı Mesajları Paylaştı

'Yılın annesi ödülü yerini buldu sanırım'

'abla engelle geç'

'Linçlemeyin ya o benim kuzenimgillerden. Bizim sülale doğuştan esprik ve ironiyi seviyor. Bize böyle şeyler komik geliyo, saçmalayın Burçağın annesi iki kızınıda çok seviyor, bir anne olarak sürekli eli üstünde. Siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz da hemen tetikleniyorsunuz'

'Anne zorbalığı hiçbir şeye benzemez maalesef'