Haber Spikeri Burçak Bozkuş Annesinin Kendisine Yayındayken Attığı Mesajları Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 14:46

Eğer göz önünde olunan bir iş yapıyorsanız en yakınlarınızın tavırları önemli. Eğer haber spikerliği gibi diksiyondan görünüme, sunumdan saç stiline her detay dikkat çekebiliyor. CNN Türk spikeri Burçak Bozkuş da annesinin canlı yayın esnasında gönderdiği mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoya pek çok ilginç yorum da geldi.

Videoya pek çok ilginç yorum da geldi.

'Yılın annesi ödülü yerini buldu sanırım'

'abla engelle geç'

'Linçlemeyin ya o benim kuzenimgillerden. Bizim sülale doğuştan esprik ve ironiyi seviyor. Bize böyle şeyler komik geliyo, saçmalayın Burçağın annesi iki kızınıda çok seviyor, bir anne olarak sürekli eli üstünde. Siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz da hemen tetikleniyorsunuz'

'Anne zorbalığı hiçbir şeye benzemez maalesef'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
