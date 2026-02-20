Haber Spikeri Burçak Bozkuş Annesinin Kendisine Yayındayken Attığı Mesajları Paylaştı

Eğer göz önünde olunan bir iş yapıyorsanız en yakınlarınızın tavırları önemli. Eğer haber spikerliği gibi diksiyondan görünüme, sunumdan saç stiline her detay dikkat çekebiliyor. CNN Türk spikeri Burçak Bozkuş da annesinin canlı yayın esnasında gönderdiği mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoya pek çok ilginç yorum da geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın