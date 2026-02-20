onedio
Kelimelerin Kökenine İnen Yiğit İrde Yabancıların Neden Ramazan Yerine Ramadan Dediğini Açıkladı

Kelimelerin Kökenine İnen Yiğit İrde Yabancıların Neden Ramazan Yerine Ramadan Dediğini Açıkladı

20.02.2026 - 14:18

Pek çok yabancı dizi veya filmde, hatta en çok karşılaştığımız sosyal medya gönderilerinde özellikle Batılıların Ramazan kelimesi yerine Ramadan yazdığını görmüşsünüzdür. Peki biz Ramazan derken dünyanın önemli bir kısmı neden Z harfini D olarak kullanıyor? Nereden_geliyo isimli hesabında kelimelerin kökenini inceleyen ve bu konuda bir de kitabı olan Yiğit Hadi İrde açıkladı.

Peki kim Ramazan kim Ramadan diyor?

Peki kim Ramazan kim Ramadan diyor?

Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar Osmanlı etkisiyle Ramazan diyor. İran, Pakistan, Kuzey Hindistan'da da Farsçadan direkt etki mevcut. O bölgelerde de Ramazan daha yaygın.

Arapça etkisiyle Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika Ramadan kelimesini kullanırken Arapların ticaret yoluyla etkileşime geçtiği Güneydoğu Asya ve Batı Dünyası da Ramadan kelimesini kullanıyor.

