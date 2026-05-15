Havluları Yumuşacık Yapıyor: Makineye 1 Ölçek Eklemek Yetiyor

Havlular yıkandıktan sonra temiz görünse bile liflerin arasında deterjan, yağ ve yumuşatıcı kalıntıları kalabilir. Zamanla bu birikim havluların dokusunu sertleştirir. Havlu eskidikçe değil, çoğu zaman yanlış yıkandıkça sertleşir. Özellikle çamaşır yumuşatıcısı kısa vadede güzel koku ve yumuşaklık hissi verse de uzun vadede liflerin üzerinde kaygan bir tabaka bırakabilir.

Soda kristali burada işe yarayan doğal seçeneklerden biridir. Alkalin yapısı sayesinde sabun ve yağ kalıntılarını çözmeye yardımcı olur. Havluların liflerinde biriken artıklar temizlendikçe kumaş daha hafif hissedilir. Aynı zamanda havluların emiciliği de artabilir. Çünkü liflerin üzerinde kalıntı tabakası olmadığında suyu daha iyi çeker.