Haberler
Yaşam
Havluları Yumuşacık Yapıyor: Makineye 1 Ölçek Eklemek Yetiyor

Havluları Yumuşacık Yapıyor: Makineye 1 Ölçek Eklemek Yetiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 23:05

Havlular zamanla sertleşip emiciliğini kaybedebilir. Bunun nedeni çoğu zaman deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarıdır. Özellikle sık yıkanan havlularda liflerin arasına sabun artıkları dolabilir. Doğal bir temizlik ürünü olan soda kristali ise bu kalıntıları çözmeye yardımcı olur. Böylece havlular daha temiz, daha yumuşak ve daha emici hale gelebilir.

Havluların sertleşmesinin nedeni deterjan kalıntısı olabilir

Havlular yıkandıktan sonra temiz görünse bile liflerin arasında deterjan, yağ ve yumuşatıcı kalıntıları kalabilir. Zamanla bu birikim havluların dokusunu sertleştirir. Havlu eskidikçe değil, çoğu zaman yanlış yıkandıkça sertleşir. Özellikle çamaşır yumuşatıcısı kısa vadede güzel koku ve yumuşaklık hissi verse de uzun vadede liflerin üzerinde kaygan bir tabaka bırakabilir.

Soda kristali burada işe yarayan doğal seçeneklerden biridir. Alkalin yapısı sayesinde sabun ve yağ kalıntılarını çözmeye yardımcı olur. Havluların liflerinde biriken artıklar temizlendikçe kumaş daha hafif hissedilir. Aynı zamanda havluların emiciliği de artabilir. Çünkü liflerin üzerinde kalıntı tabakası olmadığında suyu daha iyi çeker.

Havluları daha yumuşak ve temiz yapmak için şu adımlar uygulanabilir:

Uzmanlara göre havluları ayrı yıkamak, doğru sıcaklık seçmek ve yumuşatıcıdan uzak durmak daha iyi sonuç verir. Soda kristali de bu rutine eklendiğinde havlulardaki kalıntıların çözülmesine yardımcı olabilir.

  • Havlular kıyafet ve nevresimlerden ayrı şekilde makineye yerleştirilir

  • Makine tamburuna bir ölçek soda kristali eklenir

  • Normal miktarda çamaşır deterjanı kullanılır

  • Çamaşır yumuşatıcısı eklenmez

  • Havlular 60 derecelik programda yıkanır

  • Yıkama bittikten sonra ekstra durulama programı çalıştırılır

  • Böylece çözülmüş deterjan ve sabun kalıntılarının kumaştan uzaklaşması sağlanır

  • Havlular mümkünse açık havada kurutulur

  • Dışarıda kurutma imkanı yoksa iyi havalanan bir odada kurutma askısı kullanılabilir

Yumuşatıcı yerine doğru yıkama rutini daha etkili olabilir

Havluların yumuşak kalması için yalnızca bir ürün kullanmak yeterli olmayabilir. Fazla deterjan kullanmak, düşük sıcaklıkta sürekli yıkamak ya da havluları makinede uzun süre bekletmek de sertleşmeye neden olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla daha sıcak programda yıkamak ve ekstra durulama yapmak önemlidir.

Havlular güneşte kurutulduğunda daha ferah kokabilir ancak çok uzun süre sert güneşte kalmaları dokuyu kurutabilir. Kurutma makinesi kullanılıyorsa düşük ya da orta ısı tercih edilebilir. En önemli nokta ise yumuşatıcıyı havlu yıkamalarında alışkanlık haline getirmemek. Çünkü yumuşatıcı havlunun emiciliğini azaltabilir. Soda kristaliyle yapılan temizlik ise havluların liflerini kaplamak yerine kalıntıları temizlemeye odaklanır. Bu yüzden yıllanmış havlularda bile daha temiz ve yumuşak bir his elde etmek mümkün olabilir.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
