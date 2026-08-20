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17 Yaşındaki Öğrencinin Susuz Tarım Projesi: 4 Ton Kayısı Yetiştirdi

17 Yaşındaki Öğrencinin Susuz Tarım Projesi: 4 Ton Kayısı Yetiştirdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 13:10
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde su kaynağının bulunmadığı, yaklaşık 2 bin rakımlı bir arazi 70 yıldır boş duruyordu. Ta ki 17 yaşındaki Ayşe Umay Bahçıvan, bu toprağın kaderini değiştirecek bir projeye imza atana kadar. 500 kayısı fidanıyla başlayan çalışma bugün 4 tonluk ürüne ulaştı. Genç öğrencinin geliştirdiği proje, Türkiye uluslararası başarıyı ve birinciliği de getirdi. 

İşte detaylar. 

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70 Yıldır Boş Duran Araziyi Kayısı Bahçesine Çevirdi

70 Yıldır Boş Duran Araziyi Kayısı Bahçesine Çevirdi

Elbistan’ın Yalıntaş Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin rakımda bulunan arazi, yıllardır tarımsal üretimde kullanılamıyordu. Bölgedeki en büyük sorun ise su yetersizliğiydi! 

Henüz 17 Yaşında: Susuz Toprakta Mucize Yaratmayı Başardı!

Daha önce kayısı yetiştirme girişimleri yapılsa da istenen verim alınamadı. 17 yaşındaki Robert Lisesi öğrencisi Ayşe Umay Bahçıvan ise soruna farklı bir açıdan yaklaştı. 

Projede, toprağın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla bölgede bulunan termik santralden elde edilen leonardit gübre kullanıldı.

500 Ağaçla Başladı, 10 Bin Ağaca Ulaştı: 4 Ton Ürün Aldı

500 Ağaçla Başladı, 10 Bin Ağaca Ulaştı: 4 Ton Ürün Aldı

Beş yıl önce dikilen 500 kayısı fidanı zamanla meyve vermeye başladı. İlk önemli hasatta yaklaşık 4 ton kayısı elde edildi. 500 ağaçla başlayan proje, çevredeki üreticilerin de ilgisini çekti. Çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bugün toplamda yaklaşık 10 bin ağaçlık bir kapasiteden söz edilmeye başlandı.

Yani yıllarca boş kalan bir arazi üzerinde yapılan küçük bir deneme, zaman içinde daha geniş bir tarımsal üretim modeline dönüştü.

Bu yönüyle proje, özellikle su kaynaklarının giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde dikkat çekici bir örnek de oluşturuyor.

Türkiye Birinciliğiyle Taçlandı

Genç öğrencinin geliştirdiği proje, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği kazandı. Başarı Türkiye ile sınırlı kalmadı. Proje, ABD’de düzenlenen yarışmada 950 proje arasında gümüş, İngiltere’deki yarışmada ise bronz derece aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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