17 Yaşındaki Öğrencinin Susuz Tarım Projesi: 4 Ton Kayısı Yetiştirdi
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde su kaynağının bulunmadığı, yaklaşık 2 bin rakımlı bir arazi 70 yıldır boş duruyordu. Ta ki 17 yaşındaki Ayşe Umay Bahçıvan, bu toprağın kaderini değiştirecek bir projeye imza atana kadar. 500 kayısı fidanıyla başlayan çalışma bugün 4 tonluk ürüne ulaştı. Genç öğrencinin geliştirdiği proje, Türkiye uluslararası başarıyı ve birinciliği de getirdi.
İşte detaylar.
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70 Yıldır Boş Duran Araziyi Kayısı Bahçesine Çevirdi
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500 Ağaçla Başladı, 10 Bin Ağaca Ulaştı: 4 Ton Ürün Aldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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