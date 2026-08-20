17 Yaşındaki Öğrencinin Susuz Tarım Projesi: 4 Ton Kayısı Yetiştirdi

Beş yıl önce dikilen 500 kayısı fidanı zamanla meyve vermeye başladı. İlk önemli hasatta yaklaşık 4 ton kayısı elde edildi. 500 ağaçla başlayan proje, çevredeki üreticilerin de ilgisini çekti. Çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte bugün toplamda yaklaşık 10 bin ağaçlık bir kapasiteden söz edilmeye başlandı.

Yani yıllarca boş kalan bir arazi üzerinde yapılan küçük bir deneme, zaman içinde daha geniş bir tarımsal üretim modeline dönüştü.

Bu yönüyle proje, özellikle su kaynaklarının giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde dikkat çekici bir örnek de oluşturuyor.

Türkiye Birinciliğiyle Taçlandı

Genç öğrencinin geliştirdiği proje, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Proje Yarışması’nda Türkiye birinciliği kazandı. Başarı Türkiye ile sınırlı kalmadı. Proje, ABD’de düzenlenen yarışmada 950 proje arasında gümüş, İngiltere’deki yarışmada ise bronz derece aldı.