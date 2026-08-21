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Yeni Bir Ülke Kurulabilir: Kanada’nın Petrol Zengini Eyaleti Ayrılmak İstiyor

Yeni Bir Ülke Kurulabilir: Kanada’nın Petrol Zengini Eyaleti Ayrılmak İstiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 09:40
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Kanada’nın petrol zengini eyaleti Alberta’da yıllardır süregelen bağımsızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Ayrılık yanlısı grupların başlattığı vatandaş girişimi, referandum için gereken 178 bin barajını aşarak 300 binden fazla imza topladı. Bu hamle, eyaletin Kanada’dan ayrılarak bağımsız bir ülkeye dönüşmesi talebini güçlü bir şekilde gündeme taşıdı. 

Peki Alberta bağımsızlığını ilan edebilir mi? Ülke olabilir mi? Yeni ülke kurmak için kaç oy gerekiyor? 

İşte detaylar.

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Petrol Zengini Eyalet Kendi Ülkesini Kurmak İstiyor

Petrol Zengini Eyalet Kendi Ülkesini Kurmak İstiyor

Alberta’nın bağımsızlık tartışmasının arkasında yalnızca siyasi nedenler bulunmuyor. Eyalet ekonomisinin can damarını oluşturan petrol ve doğal gaz rezervleri, bu talebin merkezinde yer alıyor.

  • Ekonomik Kontrol: Ayrılık yanlıları, Alberta’nın kendi kaynakları ve yasaları üzerinde tam kontrol sahibi olması halinde daha güçlü bir geleceğe ulaşacağını savunuyor.

  • Federal Kriz: Federal hükümetin enerji politikaları, boru hattı projelerine yaklaşımı ve Liberal yönetimle yaşanan siyasi gerilimler, ayrılık fikrini tetikleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Referandum "Evet" Dese Bile Hemen Ülke Olunmuyor

Referandum "Evet" Dese Bile Hemen Ülke Olunmuyor

Buradaki en kritik ayrıntı, sandıktan 'evet' çıkmasının Alberta’yı ertesi gün bağımsız bir ülke yapmayacak olması. Olası bir ayrılık kararı, federal hükümet ve bölgedeki yerli topluluklarla yıllar sürecek zorlu bir müzakere sürecini başlatacak.

  • Sınırlar, kamu borçları, vergi sistemi, vatandaşlık ve para birimi gibi hayati konuların baştan müzakere edilmesi gerekecek.

  • Ayrıca Alberta’daki First Nations (Yerli) grupları, ayrılık girişiminin mevcut antlaşma haklarını ihlal edeceğini belirterek sürece şiddetle karşı çıkıyor. Hatta açılan bir dava sonucunda, mahkeme imza toplama sürecini geçici olarak durdurmuş durumda.

Peki Albertalılar Gerçekten Ayrılmak İstiyor mu?

Peki Albertalılar Gerçekten Ayrılmak İstiyor mu?

Bağımsızlık fikri ses getirse de kamuoyu araştırmaları farklı bir tablo çiziyor. Haziran ayındaki Spark araştırmasına göre Albertalıların yüzde 73'ü ayrılığa karşı çıkarken, bağımsızlık isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 15'te kaldı. Ipsos araştırması da ayrılığa desteğin yüzde 18 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Üstelik bu oran, ocak ayındaki yüzde 28'lik seviyeye göre de belirgin bir düşüşü işaret ediyor. 

Şimdi Gözler Ekim Ayındaki Oylamada

Yine de Alberta yönetimi, konuyu tamamen rafa kaldırmak yerine 19 Ekim 2026'da yapılacak oylamayı gündemine taşıdı. Şu an ortada kurulmuş yeni bir ülke yok ancak sandıktan güçlü bir destek çıkarsa, Kuzey Amerika'nın siyasi haritasını değiştirebilecek tarihi bir kırılma yaşanabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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