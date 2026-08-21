Yeni Bir Ülke Kurulabilir: Kanada’nın Petrol Zengini Eyaleti Ayrılmak İstiyor
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Kanada’nın petrol zengini eyaleti Alberta’da yıllardır süregelen bağımsızlık tartışmaları yeniden alevlendi. Ayrılık yanlısı grupların başlattığı vatandaş girişimi, referandum için gereken 178 bin barajını aşarak 300 binden fazla imza topladı. Bu hamle, eyaletin Kanada’dan ayrılarak bağımsız bir ülkeye dönüşmesi talebini güçlü bir şekilde gündeme taşıdı.
Peki Alberta bağımsızlığını ilan edebilir mi? Ülke olabilir mi? Yeni ülke kurmak için kaç oy gerekiyor?
İşte detaylar.
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Petrol Zengini Eyalet Kendi Ülkesini Kurmak İstiyor
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Referandum "Evet" Dese Bile Hemen Ülke Olunmuyor
Peki Albertalılar Gerçekten Ayrılmak İstiyor mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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