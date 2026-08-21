Yeni Bir Ülke Kurulabilir: Kanada’nın Petrol Zengini Eyaleti Ayrılmak İstiyor

Bağımsızlık fikri ses getirse de kamuoyu araştırmaları farklı bir tablo çiziyor. Haziran ayındaki Spark araştırmasına göre Albertalıların yüzde 73'ü ayrılığa karşı çıkarken, bağımsızlık isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 15'te kaldı. Ipsos araştırması da ayrılığa desteğin yüzde 18 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Üstelik bu oran, ocak ayındaki yüzde 28'lik seviyeye göre de belirgin bir düşüşü işaret ediyor.

Şimdi Gözler Ekim Ayındaki Oylamada

Yine de Alberta yönetimi, konuyu tamamen rafa kaldırmak yerine 19 Ekim 2026'da yapılacak oylamayı gündemine taşıdı. Şu an ortada kurulmuş yeni bir ülke yok ancak sandıktan güçlü bir destek çıkarsa, Kuzey Amerika'nın siyasi haritasını değiştirebilecek tarihi bir kırılma yaşanabilir.