Uykuda Azıcık Işık Bile Kalp Sağlığına Zarar Veriyor!
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Uyurken açık kalan televizyon, gece lambası ya da pencereden içeri sızan sokak ışığı sandığımız kadar masum olmayabilir! Son yapılan araştırmalar, geceleri yapay ışığa maruz kalan kişilerin kalp yapısı ve çalışma biçiminde yaşanan olumsuz değişiklikleri ortaya koydu. Araştırmacılar, bu kişilerin ilerleyen yıllarda bazı kalp-damar hastalıklarına yakalanma risklerinin de daha yüksek olduğunu düşünüyor.
İşte detaylar.
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11 Bin Kişinin Uyku Sırasındaki Işık Maruziyeti İncelendi
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Kalp Krizi Ve İnme Riski De Daha Yüksek Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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