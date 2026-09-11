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Uykuda Azıcık Işık Bile Kalp Sağlığına Zarar Veriyor!

Uykuda Azıcık Işık Bile Kalp Sağlığına Zarar Veriyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 15:00
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Uyurken açık kalan televizyon, gece lambası ya da pencereden içeri sızan sokak ışığı sandığımız kadar masum olmayabilir! Son yapılan araştırmalar, geceleri yapay ışığa maruz kalan kişilerin kalp yapısı ve çalışma biçiminde yaşanan olumsuz değişiklikleri ortaya koydu. Araştırmacılar, bu kişilerin ilerleyen yıllarda bazı kalp-damar hastalıklarına yakalanma risklerinin de daha yüksek olduğunu düşünüyor. 

İşte detaylar.

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11 Bin Kişinin Uyku Sırasındaki Işık Maruziyeti İncelendi

11 Bin Kişinin Uyku Sırasındaki Işık Maruziyeti İncelendi

Araştırmada Birleşik Krallık'taki UK Biobank verilerinden 11 bin 71 kişinin bilgileri incelendi. Katılımcılar bir hafta boyunca bileklerine takılan ışık sensörleriyle gece boyunca ne kadar ışığa maruz kaldıklarını ölçtü. Yaklaşık üç yıl sonra ise kalplerinin yapısını ve çalışma biçimini değerlendirmek üzere kalp MR'ları çekildi.

Araştırmacılar, özellikle geceleri 3 lux'un üzerinde ışığa maruz kalan kişilerle neredeyse hiç ışık almayanları karşılaştırdı. Sonuçlar, gece ışığı arttıkça kalbin farklı bölümlerinde yapısal ve işlevsel değişikliklerin daha belirgin hale geldiğini gösterdi.

Araştırma, Tulane Üniversitesi'nden Profesör Lu Qi liderliğinde gerçekleştirildi. Qi ve ekibi, gece ışığına maruz kalmanın yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısı ve çalışma biçimini de etkileyebilecek bir faktör olabileceğine dikkat çekti.

Gece Işığı Kalbin Duvarlarını Kalınlaştırdı

Araştırmadan çıkan en dikkat çekici sonuçlardan biri kalbin yapısındaki değişiklikler oldu. Gece daha fazla ışığa maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncık kas kütlesinin daha yüksek bulundu. Sol karıncığın duvar kalınlığı da artarken kalbin kasılma performansını gösteren bazı ölçümlerde düşüş görüldü.

Araştırmacılar bununla birlikte yalnızca sol karıncıkta değil, kalbin sağ karıncığı ve sol kulakçığında da olumsuz yapısal ve işlevsel değişiklikler saptadı. Bu tür uzun süreli yapısal değişiklikler “kardiyak yeniden şekillenme” olarak tanımlanıyor ve kalbin zaman içinde maruz kaldığı yüklerle bağlantılı olabiliyor.

Kalp Krizi Ve İnme Riski De Daha Yüksek Çıktı

Kalp Krizi Ve İnme Riski De Daha Yüksek Çıktı

Araştırmacılar katılımcıları 8 ila 10 yıl boyunca takip ettiğinde, gece ışığına daha fazla maruz kalan kişilerde bazı ciddi kalp-damar sorunlarının görülme riskinin de daha yüksek olduğunu belirledi.

Yüksek gece ışığı maruziyeti; kalp yetmezliği riskinde yüzde 29, atriyal fibrilasyon riskinde yüzde 15, kalp krizi riskinde yüzde 24 ve inme riskinde yüzde 33 daha yüksek oranlarla ilişkilendirildi. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski de yüzde 26 daha yüksek bulundu.

Peki Uyurken Odayı Karanlık Tutmak Neden Önemli?

Araştırmacılara göre mesele yalnızca ışığın göze gelmesi değil. Gece yapay ışığa maruz kalmak, vücudun biyolojik saatini ve melatonin düzenini etkileyebiliyor; daha kısa uyku süresi de görülen ilişkilerin bir bölümünü açıklıyor.

Profesör Lu Qi, gece ışığına maruz kalmanın azaltılmasının özellikle kalp-damar sağlığı açısından dikkate alınması gereken basit bir adım olabileceğini vurguladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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