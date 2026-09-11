Uykuda Azıcık Işık Bile Kalp Sağlığına Zarar Veriyor!

Araştırmada Birleşik Krallık'taki UK Biobank verilerinden 11 bin 71 kişinin bilgileri incelendi. Katılımcılar bir hafta boyunca bileklerine takılan ışık sensörleriyle gece boyunca ne kadar ışığa maruz kaldıklarını ölçtü. Yaklaşık üç yıl sonra ise kalplerinin yapısını ve çalışma biçimini değerlendirmek üzere kalp MR'ları çekildi.

Araştırmacılar, özellikle geceleri 3 lux'un üzerinde ışığa maruz kalan kişilerle neredeyse hiç ışık almayanları karşılaştırdı. Sonuçlar, gece ışığı arttıkça kalbin farklı bölümlerinde yapısal ve işlevsel değişikliklerin daha belirgin hale geldiğini gösterdi.

Araştırma, Tulane Üniversitesi'nden Profesör Lu Qi liderliğinde gerçekleştirildi. Qi ve ekibi, gece ışığına maruz kalmanın yalnızca uyku düzenini değil, kalbin yapısı ve çalışma biçimini de etkileyebilecek bir faktör olabileceğine dikkat çekti.

Gece Işığı Kalbin Duvarlarını Kalınlaştırdı

Araştırmadan çıkan en dikkat çekici sonuçlardan biri kalbin yapısındaki değişiklikler oldu. Gece daha fazla ışığa maruz kalan kişilerde kalbin sol karıncık kas kütlesinin daha yüksek bulundu. Sol karıncığın duvar kalınlığı da artarken kalbin kasılma performansını gösteren bazı ölçümlerde düşüş görüldü.

Araştırmacılar bununla birlikte yalnızca sol karıncıkta değil, kalbin sağ karıncığı ve sol kulakçığında da olumsuz yapısal ve işlevsel değişiklikler saptadı. Bu tür uzun süreli yapısal değişiklikler “kardiyak yeniden şekillenme” olarak tanımlanıyor ve kalbin zaman içinde maruz kaldığı yüklerle bağlantılı olabiliyor.