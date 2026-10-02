Kayayı Kaldırmak Yerine Evi Etrafına Kurdular: Salonun Ortasında 4 Metrelik Kaya Var
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Ev, mal sahiplerinin arsanın ruhu saydığı kayanın etrafına kuruldu
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Kaya ve saman duvarlar evi merkezi ısıtma ve klima olmadan dengede tutuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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