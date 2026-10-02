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Kayayı Kaldırmak Yerine Evi Etrafına Kurdular: Salonun Ortasında 4 Metrelik Kaya Var

Kayayı Kaldırmak Yerine Evi Etrafına Kurdular: Salonun Ortasında 4 Metrelik Kaya Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 17:30
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Jamul kentinde, mimar Drew Hubbell'in tasarladığı ve 2000 yılında inşa edilen bir ev, 14 fit (yaklaşık 4,3 metre) boyutundaki dev bir kayanın kaldırılmayıp çevresine kuruldu. Kaya, evin bir yanında salona, öbür yanında ana yatak odasına açılıyor.

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Ev, mal sahiplerinin arsanın ruhu saydığı kayanın etrafına kuruldu

Ev, mal sahiplerinin arsanın ruhu saydığı kayanın etrafına kuruldu

Ev, 14 fitlik bir kayanın etrafında inşa edildi. Mimar Drew Hubbell, evin ilk sahiplerinin yaklaşık 20 sayfalık bir yapı programıyla geldiğini ve bu programdaki isteklerden birinin kaya olduğunu anlatıyor. Hubbell, kayanın sahipleri için arsanın ruhu gibi olduğunu söylüyor.

Hubbell'a göre bölgenin geçmişinde Kumeyaay halkı var ve kayanın altında ateş yakıldığına dair bulgular bulunuyor. Haberde, evin inşası sırasında yardıma gelenlerin olduğu ve inşaatın bir tür topluluk işi gibi yürütüldüğü de aktarılıyor.

Kaya, sığ bir hendeğin içinde duruyor. Küçük bir şelale, bir yanda büyük salona, diğer yanda ana yatak odasına su sesi taşıyor. Yaklaşık 3 bin 500 fit kare (yaklaşık 325 metrekare) büyüklüğündeki evde mutfak da büyük salonun bir parçası.

Kaya ve saman duvarlar evi merkezi ısıtma ve klima olmadan dengede tutuyor

Kaya ve saman duvarlar evi merkezi ısıtma ve klima olmadan dengede tutuyor

Hubbell, hendeğin kayanın ısıl kütlesiyle birlikte sıcaklık dalgalanmasını dengelediğini ve iç mekanı düşük 60'lı Fahrenheit derecelerde, yani yaklaşık 16-17 derecede tuttuğunu söylüyor. Isıl kütle, bir malzemenin sıcaklığı depolayıp iç mekan soğuduğunda geri vermesi, sıcakta ise serinletici etki yapması anlamına geliyor.

Evin duvarları saman balyalarından yapılmış. Saman balyalı yapılardaki 'hakikat penceresi' geleneği de bu evde uygulanmış: duvardaki çerçeveli bir açıklıktan gerçek saman görülebiliyor. Haberde bunun da hendek ve kayayla birlikte iç sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Evde merkezi ısıtma ya da klima yok; gerektiğinde kullanılmak üzere eski usul bir dökme demir soba bulunuyor.

Evi satmakla görevli emlakçı Jeannine Savory, yaz boyunca dışarısı yaklaşık 38 dereceye çıkarken içeriyi hep yaklaşık 26 derecede rahat bulduklarını anlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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