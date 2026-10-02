Kayayı Kaldırmak Yerine Evi Etrafına Kurdular: Salonun Ortasında 4 Metrelik Kaya Var

Ev, 14 fitlik bir kayanın etrafında inşa edildi. Mimar Drew Hubbell, evin ilk sahiplerinin yaklaşık 20 sayfalık bir yapı programıyla geldiğini ve bu programdaki isteklerden birinin kaya olduğunu anlatıyor. Hubbell, kayanın sahipleri için arsanın ruhu gibi olduğunu söylüyor.

Hubbell'a göre bölgenin geçmişinde Kumeyaay halkı var ve kayanın altında ateş yakıldığına dair bulgular bulunuyor. Haberde, evin inşası sırasında yardıma gelenlerin olduğu ve inşaatın bir tür topluluk işi gibi yürütüldüğü de aktarılıyor.

Kaya, sığ bir hendeğin içinde duruyor. Küçük bir şelale, bir yanda büyük salona, diğer yanda ana yatak odasına su sesi taşıyor. Yaklaşık 3 bin 500 fit kare (yaklaşık 325 metrekare) büyüklüğündeki evde mutfak da büyük salonun bir parçası.