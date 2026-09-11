Eşinizin Aldattığını Gösteren En Sinsi İşaretler: Uzman Tek Tek Açıkladı

İlk bakışta son derece önemsiz görünen bir ayrıntı aslında ilişkideki değişimin küçük bir yansıması olabilir. Daha önce hiç ilgilenmediği sanatçıları dinlemek, yeni bir müzik türüne aniden merak salmak ya da daha önce pek de ilgilenmediği bir konuya aniden ilgi göstermek bunlardan bazıları.

Tabii böyle bir değişiklik tek başına şüphe nedeni değil. Fakat değişim çok ani olduysa ve başka davranış farklılıkları da eşlik ediyorsa, ilişkinin genel tablosuna bakmak gerekiyor.

2. Birdenbire Pahalı Hediyeler Almaya Başladıysa

Artık bunu çoğumuz biliyoruz! Her zamankinden daha sık hediye almak kulağa romantik gelebilir. Fakat hediyelerin bir anda pahalılaşması ve özellikle ortada özel bir neden yokken sıklaşması, uzman tarafından dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri olarak gösteriliyor.

Buradaki mesele hediyenin kendisi değil, davranışın arkasındaki değişim.

Knight, kişinin kendisini suçlu hissettiğinde bunu hediyeler veya aşırı ilgiyle telafi etmeye çalışabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tek bir hediyeden sonuç çıkarmak yerine, kişinin genel tavrının değişip değişmediğine bakılması gerekiyor.