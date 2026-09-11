Eşinizin Aldattığını Gösteren En Sinsi İşaretler: Uzman Tek Tek Açıkladı
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Aldatma denince akla genellikle gizli mesajlar, açıklanamayan harcamalar ya da eve geç gelmeler geliyor. Oysa ilişki uzmanı Annabelle Knight'a göre bazı durumlarda değişim çok daha sıradan davranışların içine saklanabiliyor. Yeni müzik zevkleri, konuşma şeklinin değişmesi ve çok daha fazlası işaret olabilir. Üstelik söz konusu aldatma olduğunda eylül ayı da son derece dikkat çekici! Peki eşinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?
Partneriniz bu hareketleri yapıyorsa, dikkat!
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1. Bir Anda Dinlediği Müzikler Değiştiyse
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3. Konuşma Şekli Bile Farklılaşabilir
5. Artık Hiç Tartışmıyorsanız Bile Dikkat
7. Telefonu Artık Eski Telefon Değilse
9. Ne Olursa Olsun Suç Size Kalıyorsa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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