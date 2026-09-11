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Eşinizin Aldattığını Gösteren En Sinsi İşaretler: Uzman Tek Tek Açıkladı

Eşinizin Aldattığını Gösteren En Sinsi İşaretler: Uzman Tek Tek Açıkladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 09:48
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Aldatma denince akla genellikle gizli mesajlar, açıklanamayan harcamalar ya da eve geç gelmeler geliyor. Oysa ilişki uzmanı Annabelle Knight'a göre bazı durumlarda değişim çok daha sıradan davranışların içine saklanabiliyor. Yeni müzik zevkleri, konuşma şeklinin değişmesi ve çok daha fazlası işaret olabilir. Üstelik söz konusu aldatma olduğunda eylül ayı da son derece dikkat çekici! Peki eşinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız? 

Partneriniz bu hareketleri yapıyorsa, dikkat! 

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1. Bir Anda Dinlediği Müzikler Değiştiyse

1. Bir Anda Dinlediği Müzikler Değiştiyse

İlk bakışta son derece önemsiz görünen bir ayrıntı aslında ilişkideki değişimin küçük bir yansıması olabilir. Daha önce hiç ilgilenmediği sanatçıları dinlemek, yeni bir müzik türüne aniden merak salmak ya da daha önce pek de ilgilenmediği bir konuya aniden ilgi göstermek bunlardan bazıları.

Tabii böyle bir değişiklik tek başına şüphe nedeni değil. Fakat değişim çok ani olduysa ve başka davranış farklılıkları da eşlik ediyorsa, ilişkinin genel tablosuna bakmak gerekiyor.

2. Birdenbire Pahalı Hediyeler Almaya Başladıysa

Artık bunu çoğumuz biliyoruz! Her zamankinden daha sık hediye almak kulağa romantik gelebilir. Fakat hediyelerin bir anda pahalılaşması ve özellikle ortada özel bir neden yokken sıklaşması, uzman tarafından dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri olarak gösteriliyor.

Buradaki mesele hediyenin kendisi değil, davranışın arkasındaki değişim. 

Knight, kişinin kendisini suçlu hissettiğinde bunu hediyeler veya aşırı ilgiyle telafi etmeye çalışabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tek bir hediyeden sonuç çıkarmak yerine, kişinin genel tavrının değişip değişmediğine bakılması gerekiyor.

3. Konuşma Şekli Bile Farklılaşabilir

3. Konuşma Şekli Bile Farklılaşabilir

Daha önce ağzından hiç duymadığınız kelimeler, yeni bir argo, farklı bir espri anlayışı veya alışılmadık ifadeler... İşte bunlar da uzman tarafından dikkat edilmesi gereken ayrıntılar olarak gösteriliyor. Çünkü ilişki uzmanı Annabelle Knight'a göre insanlar yakınlık kurdukları kişilerden zaman içinde kelimeleri, espri anlayışını ve hatta az önce de söz ettiğimiz gibi müzik zevkini farkında olmadan alabiliyor. 

Belki de basitçe bu yeni kelime ya da esprileri nereden öğrendiğini sormak, karşı tarafın tepkisini anlamaya yardımcı olabilir.

4. Bir Anda Kendine Fazla Özenmeye Başladıysa

Yeni spor salonu üyeliği, farklı kıyafetler, daha sık bakım yaptırmak ya da dış görünüşe eskisinden çok daha fazla zaman ayırmak... Kendine özen göstermek elbette kötü bir şey değil. Fakat kişinin yıllardır önemsemediği konulara bir anda yoğunlaşması ve bunun başka değişimlerle aynı döneme denk gelmesi, ilişkinin genel gidişatıyla birlikte değerlendirilmesi gereken bir ayrıntı olabilir.

Knight, insanların yeni bir romantik ilişkinin başlangıcında dış görünüşlerine daha fazla yatırım yapabildiğine dikkat çekiyor.

5. Artık Hiç Tartışmıyorsanız Bile Dikkat

5. Artık Hiç Tartışmıyorsanız Bile Dikkat

Tartışmaların azalması her zaman ilişkinin düzeldiği anlamına gelmeyebilir. Bazen kişi ilişkiyle ilgili konuşma isteğini kaybettiğinde çatışmadan da uzaklaşabiliyor.

2 bin yetişkinle yapılan bir ankette de ilişkinin kötüye gittiğini gösteren işaretler arasında anlamlı sohbetlerin azalması, telefon kullanımının artması ve birlikte geçirilen zamanın düşmesi öne çıktı. Yani mesele yalnızca kavga etmek değil; birbirinizle artık eskisi kadar iletişim kurmamak da önemli bir değişim olabilir.

6. Programı Hep Yoğun Ama Detayları Yoksa

Herkesin yoğun dönemleri olabilir. Lakin daha önce hayatını paylaşan kişinin programı hakkında giderek daha belirsiz konuşması ve sürekli meşgul olduğunu söylemesine rağmen ayrıntı vermemesi dikkat çekebilir.

Özellikle bu durum telefonunu gizleme veya duygusal uzaklaşma gibi başka değişikliklerle birlikte ortaya çıkıyorsa, ilişkinin içinde nelerin değiştiğini konuşmak önemli.

7. Telefonu Artık Eski Telefon Değilse

7. Telefonu Artık Eski Telefon Değilse

Telefonun ekranını sürekli ters çevirmek, yeni bir şifre kullanmak veya cihaza dokunulduğunda aşırı tepki vermek de dikkat çekilen davranışlar arasında.

Elbette bunun masum açıklamaları olabilir. İş yoğunluğu veya kişisel alan ihtiyacı da telefon kullanımını değiştirebilir. Ama yine de daha önce telefonunu rahatça kullanan kişinin bir anda saklamaya başlaması, başka değişikliklerle birlikte değerlendirilebilir.

8. Bir Gün Çok Yakın, Ertesi Gün Çok Uzaksa

Bazı günler yoğun ilgi gösterip bazı günler tamamen uzaklaşmak da ilişkideki değişimin işareti olabilir. Özellikle mesajlaşma, birlikte vakit geçirme ve fiziksel yakınlıkta belirgin bir dalgalanma yaşanıyorsa bunun nedeni konuşulabilir.

Burada da tek bir davranıştan sonuç çıkarmak yerine, değişimin ne zamandır sürdüğüne bakmak gerekiyor.

9. Ne Olursa Olsun Suç Size Kalıyorsa

9. Ne Olursa Olsun Suç Size Kalıyorsa

Daha önce sorun etmediği küçük ayrıntılara bir anda sinirlenmek, sürekli eleştirmek veya ilişkideki her problem için karşı tarafı suçlamak da dikkat çekici olabilir.

Knight'a göre bazı insanlar kendi davranışlarıyla çeliştiğinde partnerlerinin kusurlarını daha fazla öne çıkarabiliyor. Bu nedenle sürekli suçlanan kişinin bütün sorumluluğu üzerine alması yerine, ilişkideki değişimi bir bütün olarak değerlendirmesi gerekiyor.

10. İçinizden “Bir Şeyler Ters” Diyorsanız

Ortada tek bir kanıt bile olmayabilir! Yine de uzun süredir birlikte olduğunuz kişinin tavırlarında belirgin bir değişiklik hissediyorsanız bunu tamamen görmezden gelmek doğru değil.

Uzmanlara göre sezgi bazen beynin farkında olmadan topladığı küçük davranış değişikliklerinin bir sonucu olabilir. Yine de yalnızca şüpheyle hareket etmek yerine, gözlenen değişiklikleri sakin biçimde değerlendirmek ve açıkça konuşmak daha sağlıklı.

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İlişkilerde Kritik Tarih: Eylül Ayına Dikkat!

İlişkilerde Kritik Tarih: Eylül Ayına Dikkat!

Öte yandan İngiltere'de evli ve ilişkisi olan kişilere yönelik bir tanışma platformu olan Illicit Encounters, eylül ayında yeni üyeliklerde yüzde 22 artış bildirdi. Bu veri yalnızca platformun kendi üyeliklerine dayanıyor ve “eylül ayında herkes aldatıyor” anlamına gelmiyor. Dolayısıyla şüphe yaşayanların tek bir işarete odaklanmak yerine ilişkinin genel seyrine bakması gerekiyor.

Tüm bu davranışların ortak noktası aynı: Hiçbiri tek başına aldatmanın kanıtı değil.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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