onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
50 Yılda Bir Oluyor: İzmir’de Dev Dalgalar Şehri Kuşattı, Deniz Seviyesi 1,5 Metre Yükseldi!

50 Yılda Bir Oluyor: İzmir’de Dev Dalgalar Şehri Kuşattı, Deniz Seviyesi 1,5 Metre Yükseldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 07:48

İzmir’de saatteki hızı 137,5 kilometreye kadar ulaşan şiddetli fırtına, deniz seviyesini yükselterek kıyı şeridinde zor anlar yaşattı. Uzmanlar, körfezde etkili olan dev dalgaların ve su yükselmesinin istatistiksel olarak ancak 50 yılda bir görülebilecek nadir bir doğa olayı olduğunu vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir, 15 Şubat Pazar günü son yarım asrın en sert hava koşullarından biriyle karşı karşıya kaldı.

İzmir, 15 Şubat Pazar günü son yarım asrın en sert hava koşullarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Kent genelinde etkisini gösteren şiddetli lodos, beraberinde getirdiği dev dalgalar ve deniz yükselmesiyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre fırtınanın hızı bazı bölgelerde 137,5 kilometreye kadar çıkarak ekstrem seviyelere ulaştı. Bu olağanüstü durum, deniz suyunun karaya doğru itilmesine ve kıyı hattındaki tahliye sistemlerinde geçici aksamalara yol açtı.

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yaşanan bu tabloyu teknik verilerle açıklayarak, durumun basit bir lodos kabarması olmadığını ifade etti.

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yaşanan bu tabloyu teknik verilerle açıklayarak, durumun basit bir lodos kabarması olmadığını ifade etti.

Güler, körfezdeki dalga boyunun 1 metreyi bulduğunu ve düşük basınç etkisiyle birleşen rüzgarın deniz seviyesini toplamda 1,5 metre civarında yükselttiğini belirtti. Yapılan ilk analizler, şehirde gözlemlenen bu meteorolojik kombinasyonun yaklaşık 50 yıllık bir periyotta bir kez görülebilecek şiddette olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Menderes, Çiğli, Dikili ve Güzelbahçe gibi noktalarda fırtınanın gücü 100 kilometreyi aşarken, sahil bandında tam fırtına koşulları hakim oldu.

Kıyı bölgelerinde, özellikle Alsancak ve Karşıyaka’da görülen su baskınları ve mazgal geri basmaları, altyapı yetersizliğinden ziyade deniz seviyesinin aşırı yükselmesine bağlandı. Deniz suyunun yükselmesi nedeniyle yağmur suyu deşarj sistemlerinin çıkış noktaları su altında kaldı ve bu durum şehir içindeki suların denize boşalmasını zorlaştırdı. 

Uzmanlar, Salı günü öğle saatlerinde basıncın tekrar düşmesiyle deniz seviyesinde kısa süreli bir artış daha beklendiğini, ancak fırtınanın dinmesi ve basıncın normale dönmesiyle birlikte suların hızla çekileceğini öngörüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın