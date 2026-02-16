50 Yılda Bir Oluyor: İzmir’de Dev Dalgalar Şehri Kuşattı, Deniz Seviyesi 1,5 Metre Yükseldi!

Güler, körfezdeki dalga boyunun 1 metreyi bulduğunu ve düşük basınç etkisiyle birleşen rüzgarın deniz seviyesini toplamda 1,5 metre civarında yükselttiğini belirtti. Yapılan ilk analizler, şehirde gözlemlenen bu meteorolojik kombinasyonun yaklaşık 50 yıllık bir periyotta bir kez görülebilecek şiddette olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Menderes, Çiğli, Dikili ve Güzelbahçe gibi noktalarda fırtınanın gücü 100 kilometreyi aşarken, sahil bandında tam fırtına koşulları hakim oldu.

Kıyı bölgelerinde, özellikle Alsancak ve Karşıyaka’da görülen su baskınları ve mazgal geri basmaları, altyapı yetersizliğinden ziyade deniz seviyesinin aşırı yükselmesine bağlandı. Deniz suyunun yükselmesi nedeniyle yağmur suyu deşarj sistemlerinin çıkış noktaları su altında kaldı ve bu durum şehir içindeki suların denize boşalmasını zorlaştırdı.

Uzmanlar, Salı günü öğle saatlerinde basıncın tekrar düşmesiyle deniz seviyesinde kısa süreli bir artış daha beklendiğini, ancak fırtınanın dinmesi ve basıncın normale dönmesiyle birlikte suların hızla çekileceğini öngörüyor.