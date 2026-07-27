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27 Temmuz - 02 Ağustos 2026: Gökyüzü Kimin Yükseleceğine, Kimin Düzeninin Sarsılacağına Karar Veriyor!

etiket 27 Temmuz - 02 Ağustos 2026: Gökyüzü Kimin Yükseleceğine, Kimin Düzeninin Sarsılacağına Karar Veriyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 13:55
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27 Temmuz ile 2 Ağustos 2026 haftası, yalnızca bir haftalık gökyüzü etkisi değil, önümüzdeki yaklaşık 18 aylık dönemin kader kodlarının yazılmaya başladığı çok önemli bir eşiktir. 26 Temmuz'da Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması ve aynı gün Kuzey Ay Düğümü'nün Kova, Güney Ay Düğümü'nün Aslan aksına geçmesi, bireysel ve kolektif düzeyde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte uzun süredir geciken haberler, bekleyen kararlar, ertelenen anlaşmalar ve perde arkasında kalan gerçekler görünür olmaya başlıyor.

Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte uzun süredir geciken haberler, bekleyen kararlar, ertelenen anlaşmalar ve perde arkasında kalan gerçekler görünür olmaya başlıyor.

Ancak Satürn retrosu, hiçbir gelişmenin rastgele ilerlemesine izin vermeyecek. Bu süreç, sağlam olmayan temelleri tek tek test edecek. Eksik bırakılan işler, yerine getirilmeyen sorumluluklar, ertelenen kararlar ve görmezden gelinen gerçekler yeniden karşımıza çıkacak. Artık hiçbir konu halının altına süpürülemeyecek. 

Dünya genelinde liderlik anlayışı değişmeye başlayabilir. Devletler güvenlik politikalarını yeniden şekillendirebilir. Savunma sanayii, yapay zekâ, uzay teknolojileri, siber güvenlik ve dijital altyapılarla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Büyük şirket birleşmeleri, teknoloji yatırımları, veri güvenliği, iletişim ağları ve küresel ticaret yolları yeniden yapılandırılabilir. Bazı ülkelerde hükümet değişiklikleri, kabine revizyonları, erken seçim tartışmaları, toplumsal hareketlilik ve halkın yönetime yönelik tepkileri dikkat çekebilir. Gizli kalan siyasi dosyalar, diplomatik görüşmeler veya uluslararası anlaşmalar kamuoyunun gündemine taşınabilir. Dünya ekonomisinde güven kavramı yeniden en önemli unsur haline gelebilir. 

Merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyonla mücadele, altın ve değerli metaller, enerji piyasaları, savunma hisseleri, teknoloji şirketleri ve dijital finans sistemleri ön planda kalabilir. Eski ekonomik modeller sorgulanırken üretim, tarım, su kaynakları, gıda güvenliği ve stratejik madenler geleceğin en değerli alanları arasında daha fazla konuşulabilir. Piyasalarda zaman zaman sert dalgalanmalar yaşanabilir ancak bu hareketlilik uzun vadeli ekonomik dönüşümün başlangıcı niteliğinde olabilir. Doğa olayları açısından ateş elementi vurgusu dikkat çekiyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, volkanik hareketlilik, sismik aktivitelerde artış, ani fırtınalar, yıldırım olayları ve beklenmedik atmosfer değişimleri daha sık gündeme gelebilir. Elektrik altyapıları, internet sistemleri, iletişim ağları ve ulaşım hatlarında zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir.

Türkiye açısından ekonomi, faiz, enflasyon, vergi düzenlemeleri, kamu yatırımları, savunma sanayii, teknoloji projeleri ve dış politika ön plana çıkabilir.

Devlet kurumlarında yeniden yapılanmalar, önemli hukuki düzenlemeler, ekonomik reformlar ve uluslararası diplomatik temaslar hız kazanabilir. Özellikle genç nüfus, eğitim sistemi, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili yeni projeler gündeme gelebilir. Toplumun geleceğini ilgilendiren kararlar uzun yıllar etkisini sürdürecek sonuçlar doğurabilir. 

Bireysel yaşamlarımızda ise artık bahanelerin değil, sorumluluğun zamanı başlıyor. Satürn Koç retrosu bize cesaretin sadece harekete geçmek değil, başladığın yolu sabırla sürdürebilmek olduğunu öğretecek. Ay Düğümlerinin Kova–Aslan aksına geçmesi ise hayatımızda gerçekten kimlerin bizimle aynı geleceğe yürüdüğünü gösterecek. Bazı ilişkiler sona erebilir, bazı dostluklar doğal olarak uzaklaşabilir, bazı ortaklıklar bitebilir, bazı kapılar ise hiç beklenmedik şekilde açılabilir. İş değiştirenler, şehir değiştirenler, kariyerinde yön değiştirenler veya uzun zamandır ertelediği hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atanlar olabilir. 

Merkür'ün düz harekete geçmesi iletişimi rahatlatırken gölge dönem devam ettiği için özellikle sözleşmeler, önemli imzalar, elektronik cihaz alımları ve büyük kararlar aceleyle değil dikkatle değerlendirilmelidir. Bu hafta yaşayacağınız karşılaşmalar, alacağınız kararlar, kapanan kapılar ve açılan fırsatlar yalnızca bugünü değil, önümüzdeki 18 aylık yaşam rotanızı şekillendirebilir. Bazıları için bu hafta bir sonun başlangıcı, bazıları için ise yıllardır beklediği büyük yükselişin ilk adımı olabilir. Gökyüzü artık herkese aynı soruyu soruyor: Eski düzenine tutunmaya devam mı edeceksin, yoksa kaderinin sana açtığı yeni kapıdan cesaretle geçmeyi mi seçeceksin? Bu güçlü gökyüzü hareketlerinin burcunu, yükselenini ve doğum haritanı nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyorsan Astrodeha'yı takip etmeyi unutma. Çünkü gökyüzü aynı gökyüzü olsa da herkes aynı kaderi yaşamaz. Gerçek cevaplar yalnızca senin doğum haritanda saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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