27 Temmuz - 02 Ağustos 2026: Gökyüzü Kimin Yükseleceğine, Kimin Düzeninin Sarsılacağına Karar Veriyor!

Ancak Satürn retrosu, hiçbir gelişmenin rastgele ilerlemesine izin vermeyecek. Bu süreç, sağlam olmayan temelleri tek tek test edecek. Eksik bırakılan işler, yerine getirilmeyen sorumluluklar, ertelenen kararlar ve görmezden gelinen gerçekler yeniden karşımıza çıkacak. Artık hiçbir konu halının altına süpürülemeyecek.

Dünya genelinde liderlik anlayışı değişmeye başlayabilir. Devletler güvenlik politikalarını yeniden şekillendirebilir. Savunma sanayii, yapay zekâ, uzay teknolojileri, siber güvenlik ve dijital altyapılarla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Büyük şirket birleşmeleri, teknoloji yatırımları, veri güvenliği, iletişim ağları ve küresel ticaret yolları yeniden yapılandırılabilir. Bazı ülkelerde hükümet değişiklikleri, kabine revizyonları, erken seçim tartışmaları, toplumsal hareketlilik ve halkın yönetime yönelik tepkileri dikkat çekebilir. Gizli kalan siyasi dosyalar, diplomatik görüşmeler veya uluslararası anlaşmalar kamuoyunun gündemine taşınabilir. Dünya ekonomisinde güven kavramı yeniden en önemli unsur haline gelebilir.

Merkez bankalarının faiz politikaları, enflasyonla mücadele, altın ve değerli metaller, enerji piyasaları, savunma hisseleri, teknoloji şirketleri ve dijital finans sistemleri ön planda kalabilir. Eski ekonomik modeller sorgulanırken üretim, tarım, su kaynakları, gıda güvenliği ve stratejik madenler geleceğin en değerli alanları arasında daha fazla konuşulabilir. Piyasalarda zaman zaman sert dalgalanmalar yaşanabilir ancak bu hareketlilik uzun vadeli ekonomik dönüşümün başlangıcı niteliğinde olabilir. Doğa olayları açısından ateş elementi vurgusu dikkat çekiyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, volkanik hareketlilik, sismik aktivitelerde artış, ani fırtınalar, yıldırım olayları ve beklenmedik atmosfer değişimleri daha sık gündeme gelebilir. Elektrik altyapıları, internet sistemleri, iletişim ağları ve ulaşım hatlarında zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir.