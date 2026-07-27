27 Temmuz - 02 Ağustos 2026: Gökyüzü Kimin Yükseleceğine, Kimin Düzeninin Sarsılacağına Karar Veriyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
27 Temmuz ile 2 Ağustos 2026 haftası, yalnızca bir haftalık gökyüzü etkisi değil, önümüzdeki yaklaşık 18 aylık dönemin kader kodlarının yazılmaya başladığı çok önemli bir eşiktir. 26 Temmuz'da Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması ve aynı gün Kuzey Ay Düğümü'nün Kova, Güney Ay Düğümü'nün Aslan aksına geçmesi, bireysel ve kolektif düzeyde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte uzun süredir geciken haberler, bekleyen kararlar, ertelenen anlaşmalar ve perde arkasında kalan gerçekler görünür olmaya başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye açısından ekonomi, faiz, enflasyon, vergi düzenlemeleri, kamu yatırımları, savunma sanayii, teknoloji projeleri ve dış politika ön plana çıkabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video