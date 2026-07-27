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27 Temmuz - 02 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 27 Temmuz - 02 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 13:45
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27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası, tüm burçlar için hayatın kontrolünü ele alacakları ve gelecek 18 yılı şekillendirecek radikal bir kader eşiğini başlatıyor. Satürn retrosu ve Ay Düğümlerinin aks değiştirmesiyle birlikte ilişkiler, kariyer ve maddi alanlarda eski alışkanlıklar geride kalırken sabırla adım atanlar için büyük bir yükseliş dönemi kapıyı çalıyor.

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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: KADERİN DİREKSİYONU EL DEĞİŞTİRİYOR, ÖNÜMÜZDEKİ 18 AY HAYATINIZI YENİDEN YAZACAK

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: KADERİN DİREKSİYONU EL DEĞİŞTİRİYOR, ÖNÜMÜZDEKİ 18 AY HAYATINIZI YENİDEN YAZACAK

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Koç ve Yükselen Koçlar için sıradan bir hafta değil; kimliğinizi, ilişkilerinizi, kariyer hedeflerinizi ve geleceğinizi yeniden belirleyecek büyük bir kader eşiğidir.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu birinci evinizi etkilerken bedeniniz, sağlığınız, dış görünüşünüz, özgüveniniz ve hayata karşı duruşunuz yeniden yapılanıyor. Artık aceleyle başlayıp yarım bırakmak değil, başladığınız işi sabırla tamamlamak zorundasınız. Hayat sizden hız değil, dayanıklılık istiyor.

İş hayatında geçmişte yarım kalan bir proje, geciken bir görüşme, beklenen ödeme veya ertelenen bir sözleşme yeniden gündeme gelebilir. Ani istifa, öfkeyle alınan kararlar ve plansız yatırımlar risk yaratabilir. Buna karşılık teknoloji, dijital projeler, sosyal medya, eğitim ve ekip çalışmaları önemli fırsatlar getirebilir.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle sosyal çevreniz tamamen değişebilir. Önümüzdeki 18 ay boyunca hayatınıza sizi geleceğe taşıyacak insanlar girebilir. Bazı dostluklar sona ererken yeni ekipler, projeler ve güçlü bağlantılar önünüzü açabilir.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi ise aşk hayatınızda büyük bir arınma başlatıyor. Yalnızca heyecan veren fakat güven vermeyen ilişkiler artık sizi taşıyamayacak. Geçmişten bir aşk dönebilir ancak bu dönüş yeniden başlamak için değil, kapanmamış bir hesabı tamamlamak için de olabilir.

Bekâr Koçlar aşkı arkadaş çevresi, sosyal medya, bir organizasyon veya ortak proje aracılığıyla bulabilir. Evli Koçlar için çocuklar, taşınma, maddi planlar ve gelecek hedefleri önemli kararlar getirebilir. İlişkilerde haklı çıkmak değil, ortak bir yol kurmak belirleyici olacak.

Bu haftanın en büyük riski sabırsızlık, öfke, hız kaynaklı kazalar ve plansız finansal adımlardır. En büyük şansı ise doğru insanlarla tanışmak, güçlü bir projeye başlamak ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almaktır.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Eski alışkanlıklarınızın yönettiği hayatı sürdürmeye devam mı edeceksiniz, yoksa kaderinizin direksiyonuna yeniden siz mi geçeceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca hızlı koşanlar değil, başladığı yolu sabırla tamamlayanlar yükselecek.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: PERDE ARKASINDA KADERİNİZİ DEĞİŞTİRECEK KARARLAR ALINIYOR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: PERDE ARKASINDA KADERİNİZİ DEĞİŞTİRECEK KARARLAR ALINIYOR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Boğa ve Yükselen Boğalar için dışarıdan sakin, içeriden ise son derece güçlü bir dönüşüm başlatıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca kariyeriniz, aile düzeniniz, yaşadığınız yer, maddi güvenliğiniz ve ruhsal dayanıklılığınız tamamen değişebilir.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu on ikinci evinizi etkilerken geçmişten gelen korkular, bastırılmış duygular, gizli kalan gerçekler ve ruhsal yorgunluk görünür olmaya başlayabilir. Bazı insanların gerçek niyetlerini fark edebilir, perde arkasında yürütülen konuşmalardan haberdar olabilir veya uzun zamandır taşıdığınız bir yükü bırakma kararı alabilirsiniz.

Bu dönem bir çöküş değil, büyük bir içsel temizliğin başlangıcıdır. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, herkesi idare etmek ve güçlü görünmek adına kendinizi tüketmek artık mümkün olmayabilir.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle kariyerinizde çok güçlü bir yükseliş kapısı açılıyor. Terfi, iş değişikliği, yeni görev, kendi işinizi kurma, dijital projeler, teknoloji, sosyal medya, eğitim ve uluslararası bağlantılar önümüzdeki 18 ay boyunca sizi daha görünür hâle getirebilir.

Ancak yükseliş, eski düzene tutunarak değil, değişime uyum sağlayarak gelecektir. Güvenli olduğu için sizi mutsuz eden bir işte kalmak yerine gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaracak yeni bir yön seçmeniz gerekebilir.

Merkür retrosunun sona ermesiyle beklenen bir iş haberi, geciken ödeme, yarım kalan başvuru veya eski bir proje yeniden hareketlenebilir. Fakat sözleşmeleri, ücretleri, sorumlulukları ve finansal şartları dikkatle incelemeden karar vermeyin.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi aile, ev, geçmiş ve gayrimenkul alanında büyük bir arınma başlatıyor. Taşınma, ev değişikliği, tapu, miras, aile içi paylaşım veya aileden bağımsızlaşma konuları gündeme gelebilir. Bazı bağlar değişebilir çünkü artık geçmişin korkularıyla geleceğinizi yönetemeyeceksiniz.

Aşk hayatında geçmişten bir kişi yeniden dönebilir. Ancak bu dönüş her zaman yeniden başlamak için değil, kapanmamış bir hesabı tamamlamak için de olabilir. Sizi daha önce yalnız, güvensiz veya belirsizlik içinde bırakan bir ilişkiye yalnızca özlem nedeniyle geri dönmeyin.

Bekâr Boğalar için aşk, iş çevresi, profesyonel bağlantılar, sosyal medya veya kariyer üzerinden gelebilir. Evli Boğalar için taşınma, maddi planlar, eşin kariyeri ve aile sorumlulukları önemli kararlar getirebilir.

Bu haftanın en büyük riski yorgunluğu görmezden gelmek, yanlış kişilere güvenmek, aile baskısıyla karar almak ve kariyer fırsatlarını korku nedeniyle reddetmektir.

En büyük şansı ise kariyerinizde görünür olmak, yeni bir iş kapısı açmak, sosyal statünüzü değiştirmek ve yıllardır taşıdığınız görünmeyen yüklerden özgürleşmektir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Güvenli sandığınız eski düzenin içinde kalmaya devam mı edeceksiniz, yoksa gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaracak yeni hayatı kurmaya cesaret mi edeceksiniz?

Çünkü bazen hayatınızdaki en büyük yükseliş, kimsenin görmediği bir içsel vedayla başlar.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR, ARTIK ESKİ DÜŞÜNCELERİNİZLE YENİ HAYATINIZI KURAMAZSINIZ

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR, ARTIK ESKİ DÜŞÜNCELERİNİZLE YENİ HAYATINIZI KURAMAZSINIZ

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası İkizler ve Yükselen İkizler için sıradan bir hafta değil; sosyal çevrenizi, eğitim hayatınızı, yurt dışı planlarınızı, ilişkilerinizi ve geleceğe bakışınızı değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu on birinci evinizi etkilerken arkadaşlıklar, ekipler, iş birlikleri, kazançlar ve büyük hedefler ciddi bir sınavdan geçebilir. Sizi gerçekten desteklemeyen, yalnızca kendi çıkarı için yanınızda bulunan veya enerjinizi tüketen kişiler hayatınızdan uzaklaşabilir.

Bazı dostlukların bitmesi kayıp değil, geleceğinizde yeri olmayan insanların elenmesi anlamına gelebilir. Artık çok kişiyle bağlantıda olmak değil, güvenilir insanlarla aynı hedefe yürümek önemli olacak.

İş hayatında eski bir proje, yarım kalmış bir başvuru, geciken ödeme veya geçmişten gelen bir iş bağlantısı yeniden gündeme gelebilir. Sosyal medya, teknoloji, dijital projeler, eğitim, iletişim ve geniş kitlelere ulaşmayı gerektiren işler önemli fırsatlar getirebilir.

Ancak arkadaşlarla para alışverişi, ortak yatırım, borç verme, kefillik ve yalnızca söze dayanan iş birlikleri risk yaratabilir. Bütün şartları yazılı hâle getirmeden adım atmayın.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle dokuzuncu evinizde çok güçlü bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca yurt dışı, yabancılar, yüksek eğitim, akademik çalışmalar, hukuk, yayıncılık, medya, öğretmenlik ve danışmanlık alanlarında hayatınızı değiştirecek fırsatlar yaşayabilirsiniz.

Yeni bir eğitime başlayabilir, uzmanlaşabilir, başka bir ülkeye taşınabilir veya dünya görüşünüzü tamamen değiştirecek biriyle tanışabilirsiniz. Kader sizi daha büyük düşünmeye çağırıyor; fakat yalnızca hayal kurmak değil, bilginizi gerçek bir sisteme dönüştürmek zorundasınız.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi iletişim, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya ve zihinsel alışkanlıklar alanında büyük bir arınma başlatıyor. Herkese cevap yetiştirmek, gereksiz tartışmalara girmek ve doğrulanmamış bilgilerle hareket etmek sizi yorabilir.

Aşk hayatında iletişim belirleyici olacak. Bekâr İkizler aşkı eğitim, seyahat, sosyal medya, yabancı bağlantılar veya arkadaş çevresi üzerinden bulabilir. Uzun süredir arkadaş olduğunuz biri duygularını açıklayabilir ya da geçmişten gelen bir partner yeniden iletişim kurabilir.

Ancak her geri dönüş yeni bir başlangıç değildir. Bazı mesajlar yalnızca kapanmamış bir konuşmayı tamamlamak için gelir.

İlişkisi olan İkizler için evlilik, taşınma, yurt dışı, eğitim ve ortak gelecek planları gündeme gelebilir. Bir taraf özgürlük isterken diğer taraf daha fazla bağlılık bekleyebilir. Çok konuşmak yerine asıl duyguyu söylemek ilişkinin kaderini belirleyecek.

Bu haftanın en büyük riski yanlış bilgiye inanmak, düşünmeden konuşmak, aynı anda çok fazla hedefe yönelmek ve arkadaşlarla kontrolsüz finansal bağ kurmaktır.

En büyük şansı ise eğitim, yabancılar, medya, yayıncılık, sosyal çevre, dijital projeler ve hayatınızı değiştirecek yeni bağlantılar üzerinden gelebilir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Her ihtimali düşünerek yerinizde kalmaya devam mı edeceksiniz, yoksa zihninizi tek bir hedefe yöneltip gerçek yolculuğunuza başlamayı mı seçeceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca hızlı düşünenler değil, düşüncelerini gerçek bir yola dönüştürebilenler yükselecek.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN GERÇEK SINAVI BAŞLIYOR, HAYATINIZDA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYABİLİR

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN GERÇEK SINAVI BAŞLIYOR, HAYATINIZDA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYABİLİR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Yengeç ve Yükselen Yengeçler için sıradan bir hafta değil; kariyerinizi, maddi düzeninizi, ilişkilerinizi ve içsel gücünüzü yeniden şekillendirecek 18 aylık büyük bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu onuncu evinizi etkilerken iş, kariyer, yöneticiler, toplumsal statü ve geleceğe yönelik hedefler ciddi bir sınavdan geçebilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir işin gerçek karşılığını alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz.

Terfi, görev değişikliği, yeni bir pozisyon veya işten ayrılma kararı gündeme gelebilir. Ancak öfkeyle istifa etmek, plansız girişimlerde bulunmak veya duygusal tepkilerle hareket etmek risk yaratabilir. Kariyerde yükseliş mümkün; fakat bu yükseliş sabır, disiplin ve sağlam bir plan gerektirecek.

Merkür retrosunun sona ermesiyle geciken bir iş görüşmesi, ödeme, sözleşme, terfi süreci veya eski bir teklif yeniden hareketlenebilir. Fakat imza atmadan önce ücretleri, sorumlulukları ve resmî belgeleri ayrıntılı biçimde inceleyin.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle ortak para, kredi, miras, sigorta, yatırım, eşin kazancı ve finansal ortaklıklar alanında güçlü bir dönüşüm başlıyor. Önümüzdeki 18 ay içinde borçlarınızı yapılandırabilir, ortak bir yatırıma girebilir veya beklenmedik bir maddi destekle karşılaşabilirsiniz.

Ancak bu süreç yalnızca para değil, korkularınız, güven sorunlarınız ve geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarıyla da ilgilidir. Artık her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine değişime güvenmeyi öğrenmeniz gerekecek.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi para, öz değer ve kişisel kazançlar alanında büyük bir arınma başlatıyor. Kendinizi yalnızca kazandığınız para, sahip olduğunuz eşyalar veya başkalarının değerlendirmeleri üzerinden ölçmeyi bırakmalısınız.

Aşk hayatında güven en önemli konu olacak. Bekâr Yengeçler iş ortamı, profesyonel çevre veya finansal bağlantılar üzerinden olgun ve sorumluluk sahibi biriyle tanışabilir. Geçmişten gelen bir ilişki yeniden gündeme gelebilir; ancak bu dönüş her zaman yeniden başlamak için değil, kapanmamış bir duygusal hesabı tamamlamak için de olabilir.

İlişkisi olan Yengeçler için ortak para, evlilik, kredi, ev alımı ve gelecek planları konuşulabilir. Gizlenen harcamalar, açıklanmayan borçlar ve paylaşılmayan sorumluluklar güven sorunlarına neden olabilir.

Evli Yengeçler kariyer ile aile arasında denge kurmak zorunda kalabilir. İş yükünüz artarken eşiniz ve aileniz daha fazla ilgi bekleyebilir. Bu süreçte yalnızca daha çok çalışmak değil, sevdiklerinize kendilerini değerli hissettirmek de önemlidir.

Bu haftanın en büyük riski kariyerde acele kararlar almak, yöneticilerle güç savaşına girmek, borçlanmayı büyütmek ve stresin bedeniniz üzerindeki etkilerini görmezden gelmektir.

En büyük şansı ise kariyerinizde uzun vadeli bir yükselişin temelini atmak, güçlü finansal iş birlikleri kurmak ve yıllardır taşıdığınız korkulardan özgürleşmektir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Güvende hissetmek için eski düzeninize tutunmaya devam mı edeceksiniz, yoksa sizi daha güçlü, daha özgür ve daha başarılı bir hayata taşıyacak dönüşümü kabul mü edeceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca gerçek gücünüz, her şeyi kontrol etmekten değil, değişim karşısında yeniden doğabilmekten gelecek.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KADER SAHNESİ YENİDEN KURULUYOR, ARTIK ESKİ KİMLİĞİNİZLE YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KADER SAHNESİ YENİDEN KURULUYOR, ARTIK ESKİ KİMLİĞİNİZLE YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Aslan ve Yükselen Aslanlar için sıradan bir hafta değil; kimliğinizi, ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı, eğitim ve yurt dışı planlarınızı yeniden şekillendirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle birinci evinizde büyük bir arınma başlıyor. Artık sürekli güçlü görünmek, herkesin dikkatini çekmek, takdir edilmek ve kontrolü elinizde tutmak zorunda olmadığınızı fark edebilirsiniz.

Bazı roller, hedefler, imajlar ve yaşam biçimleri artık size ağır gelebilir. Bu bir geri çekilme değil, gerçek kimliğinize yaklaşma sürecidir. Gökyüzü size gerçek özgüvenin alkışlarla değil, kimse görmediğinde de kendi değerinizi bilmekle oluştuğunu öğretecek.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve sözleşmeler alanında çok güçlü bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca hayatınıza düşünce yapısı, kültürü veya yaşam tarzıyla sizden farklı biri girebilir.

Bekâr Aslanlar aşkı arkadaş çevresi, sosyal medya, teknoloji, iş bağlantıları veya ortak projeler üzerinden bulabilir. Bu ilişki önce arkadaşlıkla başlayabilir, ardından ciddi bir birlikteliğe dönüşebilir.

İlişkisi olan Aslanlar için evlilik, nişan, birlikte yaşama veya ortak gelecek planları gündeme gelebilir. Sağlam bağlar güçlenirken, kıskançlık, kontrol, ilgisizlik ve güç savaşları üzerine kurulu ilişkiler ciddi sınavlardan geçebilir.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu dokuzuncu evinizi etkilerken eğitim, hukuk, yurt dışı, vize, akademik başvurular, yayıncılık ve uzun yolculuklar yeniden değerlendirilebilir. Yarım kalan bir eğitim, ertelenen bir sınav veya geçmişte sonuçlanmayan bir yurt dışı planı yeniden gündeme gelebilir.

Ancak bu alanlarda acele etmek yerine belgeleri, sözleşmeleri ve resmî şartları dikkatle incelemek gerekir. Bazı gecikmeler sizi yanlış bir karardan koruyor olabilir.

İş hayatında yeni ortaklıklar, güçlü müşteriler, uluslararası bağlantılar ve dijital projeler önemli fırsatlar getirebilir. Fakat sadece maddi güce bakarak ortaklık kurmak ileride özgürlüğünüzü kısıtlayabilir.

Aşk hayatında geçmişten bir kişi yeniden dönebilir. Ancak her dönüş yeni bir başlangıç değildir. Bazı insanlar yalnızca aynı döngüyü tekrar edip etmeyeceğinizi görmek için geri gelir.

Bu haftanın en büyük riski gurur nedeniyle doğru insanları kaybetmek, ilişkilerde kontrolcü davranmak, hukuki ve resmî ayrıntıları gözden kaçırmak ve dış görünüş uğruna aşırı harcama yapmaktır.

En büyük şansı ise güçlü bir ilişki, uzun vadeli bir ortaklık, yurt dışı fırsatı, eğitim veya yayıncılık alanında yükseliş ve gerçek kimliğinizi yeniden keşfetmektir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Yalnızca kendi isteklerinizi merkeze aldığınız eski düzeni sürdürmeye devam mı edeceksiniz, yoksa kaderin hayatınıza getireceği insanlarla eşit ve güçlü bir gelecek kurmayı mı seçeceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca gerçek gücünüz, her ortamda merkezde olmaktan değil, doğru insanlarla birlikte yürüyebilmekten doğacak.

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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: ARTIK HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZSINIZ, KADER DÜZENİNİZİ BAŞTAN KURUYOR

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: ARTIK HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZSINIZ, KADER DÜZENİNİZİ BAŞTAN KURUYOR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Başak ve Yükselen Başaklar için sıradan bir hafta değil; iş, sağlık, para, ilişkiler ve günlük yaşam düzeninizi değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu sekizinci evinizi etkilerken borçlar, krediler, vergiler, ortak hesaplar, miras, eşin geliri ve güven sorunları yeniden gündeme gelebilir. Beklenen bir ödeme gecikebilir, eski bir borç açılabilir veya başkasının verdiği söz maddi planlarınızı zorlayabilir.

Bu dönem size geleceğinizi başkalarının vaatlerine göre değil, gerçek rakamlara göre kurmanız gerektiğini gösterecek. Borçları yapılandırmak, ortak hesapları şeffaflaştırmak ve kefillik gibi riskli sorumluluklardan uzak durmak büyük önem taşıyor.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle iş ve sağlık alanında yepyeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca görev değişikliği, yeni ekip, uzaktan çalışma, dijital sistemler, teknolojiyle bağlantılı işler veya farklı bir çalışma modeli gündeme gelebilir.

Başarı artık daha fazla çalışmaktan değil, doğru sistemi kurmaktan gelecek. Her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmak, iş arkadaşlarınızın eksiklerini kapatmak ve sürekli hayır diyememek sizi tüketebilir. Emeğinizin karşılığını açıkça istemeniz gerekecek.

Merkür retrosunun sona ermesiyle geciken iş görüşmeleri, projeler, toplantılar ve geçmişten gelen bağlantılar yeniden hareketlenebilir. Ancak ücretleri, çalışma saatlerini, görev tanımını ve teslim tarihlerini yazılı hâle getirmeden fazla sorumluluk almayın.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi bilinçaltı, geçmiş, gizli korkular ve ruhsal yorgunluk alanında büyük bir arınma başlatıyor. Bazı insanlar hayatınızdan sessizce çıkabilir, bazı ilişkiler kapanabilir ve uzun zamandır taşıdığınız bir yük sona erebilir.

Aşk hayatında gizli, belirsiz veya sizi görünmez hâle getiren ilişkilere karşı dikkatli olun. Hayatında başka biri olan, duygularını açıkça ifade etmeyen veya yalnızca gizli görüşmek isteyen bir kişi sizi yıpratabilir.

Geçmişten bir aşk yeniden dönebilir. Ancak özlem, ilişkinin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Aynı kişiye geri dönerken aynı döngüye de dönüp dönmediğinizi sorgulamalısınız.

İlişkisi olan Başaklar için ortak para, borçlar, harcamalar ve güven konuları önem kazanabilir. Evli Başaklar ise eşin işi, sağlığı, maddi düzeni ve ev içindeki sorumlulukların paylaşımıyla ilgili kararlar alabilir.

Sağlık önümüzdeki 18 ayın en önemli konusu olacak. Uyku, beslenme, bağırsaklar, sinir sistemi, bağışıklık ve çalışma temposu yeniden düzenlenmelidir. İnternetten rastgele tedavi uygulamak yerine profesyonel destek almak daha doğru olacaktır.

Bu haftanın en büyük riski başkasının borcunu üstlenmek, sağlık belirtilerini ihmal etmek, aşırı çalışmak, gizli ilişkilerde kalmak ve her şeyi kontrol etmeye çalışmaktır.

En büyük şansı ise iş düzeninizi yenilemek, sağlığınız için kalıcı bir başlangıç yapmak, borçlarınızı yönetmek ve uzmanlığınızı güçlü bir gelir sistemine dönüştürmektir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Herkesin yükünü taşırken kendi hayatınızı ihmal etmeye devam mı edeceksiniz, yoksa artık size ait olmayan sorumlulukları bırakıp daha sağlıklı ve özgür bir düzen mi kuracaksınız?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca çok çalışanlar değil, zamanının, bedeninin ve emeğinin değerini bilenler yükselecek.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR, KADER SİZİ KENDİNİZDEN VAZGEÇTİĞİNİZ HER BAĞDAN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR, KADER SİZİ KENDİNİZDEN VAZGEÇTİĞİNİZ HER BAĞDAN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Terazi ve Yükselen Teraziler için sıradan bir hafta değil; evlilikleri, ortaklıkları, aşk hayatını, sosyal çevreyi ve gelecek planlarını değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu yedinci evinizi etkilerken ciddi ilişkiler, evlilikler, iş ortaklıkları ve sözleşmeler büyük bir sınavdan geçebilir. Uzun süredir ertelenen sorunlar, eşit paylaşılmayan sorumluluklar, bastırılmış kırgınlıklar ve görmezden gelinen gerçekler artık daha fazla saklanamayabilir.

Bu dönem sağlam ilişkileri güçlendirirken yalnızca alışkanlıkla sürdürülen bağları çözebilir. Gökyüzü size ilişkinin devam edip etmemesinden önce, o ilişkinin içinde gerçekten var olup olmadığınızı soracak.

Geçmişten bir ilişki yeniden dönebilir. Ancak her dönüş yeni bir başlangıç değildir. Daha önce sizi bekleten, belirsizlikte bırakan veya bütün yükü size taşıtan birine yeniden şans vermeden önce sözlerine değil, davranışlarına bakmalısınız.

Bekâr Terazilerin hayatına daha olgun, sorumluluk sahibi veya kariyerinde güçlü biri girebilir. İlişki yavaş başlayabilir ancak kalıcı olma potansiyeli taşıyabilir.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne, sanat ve kişisel projeler alanında çok güçlü bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca büyük bir aşk yaşayabilir, yaratıcı bir projenizi görünür hâle getirebilir veya hobinizi kazanca dönüştürebilirsiniz.

Aşk sosyal medya, teknoloji, sanat, eğitim veya sıra dışı bir organizasyon üzerinden gelebilir. Karşınıza çıkan kişi alıştığınız kalıpların dışında olabilir ancak sizi duygusal olarak uyandırabilir.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle arkadaşlıklar ve sosyal çevrede büyük bir arınma başlıyor. Bazı dostlukların çıkar, alışkanlık veya statü üzerinden sürdüğünü fark edebilirsiniz. Her bağı korumaya çalışmak yerine gerçekten emek verilen ilişkileri seçmeniz gerekecek.

İş hayatında ortaklıklar, müşteriler ve sözleşmeler önemli olacak. Sözlü güvene dayanan işlerden kaçının. Görev dağılımı, kazanç paylaşımı ve sorumluluklar mutlaka açık biçimde belirlenmelidir.

Merkür retrosunun sona ermesiyle geciken bir iş görüşmesi, terfi, proje veya yönetici konuşması yeniden hareketlenebilir. Ancak maaş, görev ve sorumluluk koşullarını dikkatle değerlendirin.

Finansal açıdan yaratıcı işler, sosyal medya, eğitim, tasarım ve teknoloji kazanç getirebilir. Buna karşılık hızlı kazanç beklentisiyle yapılan riskli yatırımlar ve arkadaşlarla para alışverişi sorun yaratabilir.

Bu haftanın en büyük riski kararsız kalmak, partnerin yükünü üstlenmek, geçmişten dönen kişiye eski sorunlar çözülmeden yeniden şans vermek ve yalnızca huzur bozulmasın diye kendi gerçeğinizi bastırmaktır.

En büyük şansı ise ciddi bir ilişki, evlilik kararı, güçlü bir ortaklık, yaratıcı bir yükseliş ve çocuklarla ilgili sevindirici bir gelişmedir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Herkesin huzuru için kendinizden vazgeçmeye devam mı edeceksiniz, yoksa sizi gerçekten seven ve geleceğinizde yer almayı hak eden insanlarla yeni bir hayat mı kuracaksınız?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca uyum sağlayanlar değil, kendi hayatında adaletli sınırlar kurabilenler yükselecek.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADER SİZİ YENİDEN İNŞA EDİYOR, HAYATINIZDAKİ HİÇBİR DÜZEN AYNI KALMAYABİLİR

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADER SİZİ YENİDEN İNŞA EDİYOR, HAYATINIZDAKİ HİÇBİR DÜZEN AYNI KALMAYABİLİR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Akrep ve Yükselen Akrepler için sıradan bir hafta değil; işinizi, sağlığınızı, aile düzeninizi, evinizi ve başarı anlayışınızı değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu altıncı evinizi etkilerken iş hayatı, çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık konuları ciddi bir sınavdan geçebilir. Uzun zamandır başkalarının işini de üstleniyor, sürekli çalışıyor ve dinlenmeyi erteliyorsanız bedeniniz artık sınırlarını daha açık gösterebilir.

Gökyüzü sizden daha fazla çalışmanızı değil, daha doğru bir sistem kurmanızı istiyor. İş yerinde görev dağılımı değişebilir, bir çalışma arkadaşı ayrılabilir veya üzerinize yeni sorumluluklar gelebilir. Emeğinizin gerçekten doğru yerde olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Merkür retrosunun sona ermesiyle yarım kalan bir iş görüşmesi, eski bir teklif, başvuru, eğitim veya proje yeniden hareketlenebilir. Ancak sözleşmeleri, maaşı, çalışma saatlerini ve görev tanımını dikkatle incelemeden karar vermeyin.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle ev, aile, taşınma, gayrimenkul ve iç huzur alanında çok güçlü bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay içinde ev alabilir, taşınabilir, şehir değiştirebilir veya aile düzeninizi tamamen yeniden kurabilirsiniz.

Aile içinde uzun zamandır konuşulmayan kırgınlıklar, miras, tapu, ebeveynlerin sağlığı veya kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu süreç sizi geçmişte tutmak için değil, geleceğe uygun yeni bir yuva kurmanız için başlayacak.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesi kariyer ve statü alanında büyük bir arınma başlatıyor. Sırf unvan, makam veya başkalarının takdiri için sürdürdüğünüz işler anlamını kaybedebilir. Kariyer değiştirebilir, evden çalışmaya başlayabilir veya huzurunuzu koruyacak yeni bir yol seçebilirsiniz.

Aşk hayatında güven ve düzen en önemli konu olacak. Bekâr Akrepler iş ortamı, günlük yaşam, eğitim veya sağlıkla bağlantılı bir yerde sorumluluk sahibi biriyle tanışabilir. Geçmişten bir ilişki de dönebilir; ancak aynı sorunlar çözülmeden aynı kişiye dönmek, aynı döngüyü yeniden başlatabilir.

İlişkisi olan Akrepler için iş yükü, ev işleri, çocuklar ve sorumluluk paylaşımı önem kazanabilir. Evli Akrepler taşınma, ev alımı, tadilat, aile büyükleri veya çocukların geleceğiyle ilgili ciddi kararlar alabilir.

Finansal açıdan ev, taşınma, tadilat ve aile giderleri artabilir. Kredi, tapu, miras ve ortak yatırımlarda acele etmeyin; bütün şartları yazılı hâle getirin.

Sağlıkta sindirim sistemi, bağırsaklar, kemikler, dişler, cilt, bağışıklık ve stres kaynaklı sorunlara dikkat edilmelidir. Aşırı çalışma, uykusuzluk ve yorgunluk küçük kazalara zemin hazırlayabilir.

Bu haftanın en büyük riski sağlığı ihmal etmek, iş yerinde gereksiz güç savaşlarına girmek, aile sorunlarını ertelemek ve kariyer uğruna özel hayatı tamamen geri plana atmaktır.

En büyük şansı ise yeni bir yaşam düzeni kurmak, aile hayatını güçlendirmek, ev ve gayrimenkul alanında fırsat yakalamak ve kariyerinizi daha anlamlı bir yöne taşımaktır.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Sürekli mücadele ederek ayakta kalmaya devam mı edeceksiniz, yoksa gerçekten huzur bulacağınız bir hayat mı kuracaksınız?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca güçlü görünenler değil, hayatını bilinçli biçimde yeniden düzenleyenler yükselecek.

YAY VE YÜKSELEN YAY: KADERİNİZİN ROTASI DEĞİŞİYOR, ARTIK HAYALLERİNİZİ SOMUT BİR GELECEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI

YAY VE YÜKSELEN YAY: KADERİNİZİN ROTASI DEĞİŞİYOR, ARTIK HAYALLERİNİZİ SOMUT BİR GELECEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Yay ve Yükselen Yaylar için sıradan bir hafta değil; aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili kararlarınızı, iletişim gücünüzü, eğitim ve seyahat planlarınızı değiştirecek 18 aylık büyük bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu beşinci evinizi etkilerken aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kişisel projeler ciddi bir sınavdan geçebilir. Heyecanla başlayıp yarım bıraktığınız bir proje yeniden önünüze gelebilir. Gökyüzü size yalnızca ilham değil, disiplin, sabır ve süreklilik gerektiğini gösterecek.

Aşk hayatında geçmişten bir kişi yeniden dönebilir. Ancak her dönüş yeni bir başlangıç değildir. Daha önce sizi bekleten, ilişkiyi ciddiye almayan veya yalnızca kendi istediği zaman ortaya çıkan birine yeniden alan açmadan önce gerçekten değişip değişmediğine bakmalısınız.

Bekâr Yayların hayatına olgun, sorumluluk sahibi veya yaşça büyük biri girebilir. İlişki yavaş başlayabilir ancak güven ve kalıcılık açısından güçlü bir temel sunabilir.

İlişkisi olan Yaylar için evlilik, nişan, çocuk, birlikte yaşama veya ortak gelecek kararları gündeme gelebilir. Bir taraf özgürlük isterken diğer taraf daha fazla bağlılık bekleyebilir. Belirsizlikte kalmak yerine gerçek niyetinizi açıkça söylemeniz gerekecek.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle iletişim, sosyal medya, eğitim, ticaret, satış, pazarlama ve kısa yolculuklar alanında büyük bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca bir kitap, eğitim, podcast, dijital proje, sosyal medya hesabı veya ticari fikir hayatınızı değiştirebilir.

Başarı çok uzaklarda aradığınız fırsattan değil, elinizdeki bilgiyi doğru kullanmaktan gelebilir. Bir telefon görüşmesi, kısa bir yolculuk veya tesadüf gibi görünen tanışma önünüzde büyük bir kapı açabilir.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle yurt dışı, hukuk, akademik hayat, inançlar ve eski doğrularınız yeniden sorgulanabilir. Bazı uzak hedeflerin ertelenmesi başarısızlık değildir. Hayat size gözünüzü çok uzaklara diktiğiniz için önünüzdeki fırsatları kaçırdığınızı gösterebilir.

İş hayatında medya, eğitim, danışmanlık, turizm, ticaret, sosyal medya, reklam ve dijital projeler önemli fırsatlar getirebilir. Ancak fazla vaat vermek, teslim edemeyeceğiniz sorumlulukları üstlenmek ve şartları yazılı hâle getirmeden anlaşmak sorun yaratabilir.

Finansal açıdan kredi, vergi, sigorta, miras veya geçmişten kalan bir ödeme hareketlenebilir. Eğlence, tatil, çocuklar ve lüks harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Şans oyunları ve hızlı kazanç vaat eden yatırımlardan uzak durun.

Bu haftanın en büyük riski düşünmeden konuşmak, aşk hayatında sorumluluktan kaçmak, hukuki ve finansal belgeleri okumadan imzalamak, hız yapmak ve aynı anda çok fazla işe dağılmaktır.

En büyük şansı ise iletişim, eğitim, sosyal medya, ticaret, yaratıcı projeler ve yeni bağlantılar üzerinden gelebilir. Aşk hayatınız ciddileşebilir, çocuklarla ilgili sevindirici bir gelişme yaşanabilir ve yeteneğiniz daha geniş kitlelere ulaşabilir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Uzak ihtimallerin peşinde koşarken önünüzdeki gerçek fırsatları kaçırmaya devam mı edeceksiniz, yoksa sözünüzü, bilginizi ve cesaretinizi somut bir geleceğe mi dönüştüreceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca büyük düşünenler değil, büyük düşüncelerini disiplinli adımlarla hayata geçirenler yükselecek.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: HAYATINIZIN TEMELLERİ SINANIYOR, KADER SİZİ GERÇEK DEĞERİNİZLE YÜKSELMEYE HAZIRLIYOR

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: HAYATINIZIN TEMELLERİ SINANIYOR, KADER SİZİ GERÇEK DEĞERİNİZLE YÜKSELMEYE HAZIRLIYOR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Oğlak ve Yükselen Oğlaklar için sıradan bir hafta değil; aile düzeninizi, evinizi, gelirinizi, ortak kaynaklarınızı ve güven duygunuzu değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu dördüncü evinizi etkilerken aile, ebeveynler, ev, taşınma, gayrimenkul ve geçmişten gelen sorumluluklar yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır herkesi ayakta tutan, maddi destek veren ve aile içindeki sorunları çözen kişi olduysanız artık yorulduğunuzu fark edebilirsiniz.

Gökyüzü size her yükün sizin göreviniz olmadığını gösterecek. Anne veya babayla ilgili sorumluluklar artabilir, eski aile kırgınlıkları ortaya çıkabilir, taşınma, tapu, miras, satış veya tadilat gibi konular yeniden değerlendirilebilir.

Ev ve gayrimenkul kararlarında acele etmeyin. Bir evin duygusal anlamı büyük olsa bile hukuki şartları, masrafları ve uzun vadeli maliyetleri dikkatle incelemeniz gerekecek.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle para, kişisel kazanç, yetenekler ve öz değer alanında çok güçlü bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca gelir modeliniz tamamen değişebilir.

Teknoloji, dijital işler, sosyal medya, danışmanlık, eğitim, yapay zekâ, internet ticareti ve uzmanlık gerektiren alanlar yeni kazançlar sağlayabilir. Uzun zamandır kullanmadığınız bir yeteneğiniz önemli bir gelir kapısına dönüşebilir.

Artık yalnızca daha fazla çalışmak değil, emeğinizi doğru fiyatlandırmak zorundasınız. Hak ettiğiniz ücreti istemek, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve tek bir kazanca bağımlı kalmamak maddi geleceğinizi güçlendirebilir.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle borçlar, krediler, vergiler, miras, eşin geliri, ortak hesaplar ve maddi bağımlılıklar alanında büyük bir arınma başlıyor. Bir borç kapanabilir, ortak hesap sona erebilir veya uzun süredir taşıdığınız finansal bir yük çözülebilir.

Ancak kefillik, ortak borçlanma, başkası adına kredi kullanma ve duygusal nedenlerle para verme konusunda son derece dikkatli olmalısınız. Başkalarının sorunlarını çözerken kendi geleceğinizi tehlikeye atmayın.

Merkür retrosunun sona ermesiyle eski bir partner, müşteri, iş ortağı veya yarım kalan sözleşme yeniden gündeme gelebilir. Ancak verilen sözleri yazılı hâle getirmeden karar vermeyin.

Aşk hayatında güven, para ve gelecek planları belirleyici olacak. Geçmişten bir ilişki dönebilir; fakat sizi daha önce güvensiz, değersiz veya sürekli borçlu hissettiren bir bağa yalnızlık korkusuyla geri dönmeyin.

İlişkisi olan Oğlaklar için ortak bütçe, ev masrafları ve aile desteği konuşulabilir. Evli Oğlaklar taşınma, ev alımı, kredi, aile büyükleri veya ortak yatırımlarla ilgili ciddi kararlar alabilir.

Bu haftanın en büyük riski bütün sorumlulukları tek başınıza üstlenmek, borç ve kefillik konularında duygusal davranmak, ev kararlarında acele etmek ve yalnızca güvenli göründüğü için mutsuz olduğunuz bir düzene tutunmaktır.

En büyük şansı ise gelir kaynaklarınızı artırmak, yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek, borç yükünü azaltmak, aile düzeninizi yeniden kurmak ve gerçek anlamda huzur bulacağınız bir yuva oluşturmaktır.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Başkalarının yüklerini taşıyarak güvenli sandığınız eski düzeni sürdürmeye devam mı edeceksiniz, yoksa kendi değerinizi, kazancınızı ve huzurunuzu merkeze alan yeni bir hayat mı kuracaksınız?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca sorumluluk alanlar değil, kendi emeğinin gerçek değerini bilenler yükselecek.

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KOVA VE YÜKSELEN KOVA: KADERİN MERKEZİNE GEÇİYORSUNUZ, ARTIK BAŞKALARININ BEKLENTİLERİYLE YAŞAYAMAZSINIZ

KOVA VE YÜKSELEN KOVA: KADERİN MERKEZİNE GEÇİYORSUNUZ, ARTIK BAŞKALARININ BEKLENTİLERİYLE YAŞAYAMAZSINIZ

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Kova ve Yükselen Kovalar için sıradan bir hafta değil; kimliğinizi, ilişkilerinizi, iş düzeninizi, sağlığınızı ve yaşam yönünüzü değiştirecek 18 aylık büyük bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle birinci evinizde çok güçlü bir yeniden doğuş başlıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca dış görünüşünüz, yaşam tarzınız, mesleki yönünüz, kişisel hedefleriniz ve kendinizi dünyaya sunma biçiminiz tamamen değişebilir.

Artık başkalarının sizi nasıl gördüğünden çok, sizin kim olmak istediğiniz önem kazanacak. Yıllardır çevrenize uyum sağlamak için bastırdığınız farklılığınız, özgünlüğünüz ve sıra dışı fikirleriniz en büyük gücünüze dönüşebilir.

Kendi adınızla yaptığınız işler, sosyal medya, teknoloji, danışmanlık, eğitim, dijital projeler ve kişisel markanız daha görünür olabilir. Ancak bu yükseliş, başkalarının gölgesinde değil, kendi kimliğinizle gelecektir.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle evlilikler, ciddi ilişkiler, iş ortaklıkları ve sözleşmeler alanında büyük bir arınma başlıyor. Sürekli karşı tarafı merkeze aldığınız, kendinizden vazgeçtiğiniz veya yalnız kalmamak uğruna sürdürdüğünüz bağlar çözülmeye başlayabilir.

Geçmişten bir ilişki yeniden dönebilir. Ancak bu kez kendinize şunu sorun: Bu kişi beni olduğum hâlimle kabul ediyor mu, yoksa kendi istediği kişiye dönüştürmeye mi çalışıyor?

Yeni bir ilişki ihtimali güçlüdür. Fakat hayatınıza girecek kişinin özgürlüğünüze, fikirlerinize ve kişisel alanınıza saygı duyması gerekecek. Sizi yalnızca hayranlıkla izleyen değil, sizinle birlikte gelişebilen kişi önemli olacak.

İlişkisi olan Kovalar için evlilik, taşınma, birlikte yaşama, ortak gelecek veya ayrılık gibi ciddi kararlar gündeme gelebilir. Sağlam ilişkiler daha eşit ve özgür bir yapıya kavuşurken, güç savaşları üzerine kurulu bağlar önemli sınavlardan geçebilir.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu iletişim, eğitim, kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar, ticaret ve sözleşmeler alanını etkiliyor. Yarım kalan bir eğitim, kitap, dijital proje veya ticari fikir yeniden gündeme gelebilir.

Sözlerinizin ağırlığı artacak. Öfkeyle yazılan bir mesaj, sert bir sosyal medya paylaşımı veya düşünmeden verilen cevap beklediğinizden daha büyük sonuçlar doğurabilir. Konuşmadan önce düşünmek, bu dönemin en önemli koruması olacaktır.

Merkür retrosunun sona ermesiyle iş görüşmeleri, sağlık sonuçları, çalışma planları ve görev değişiklikleri netleşmeye başlayabilir. Ancak ücretleri, görev tanımlarını ve çalışma saatlerini dikkatle kontrol edin.

Finansal açıdan kendi yetenekleriniz ve kişisel markanız yeni gelir kapıları açabilir. Buna karşılık bir partnerin borcunu üstlenmek, ortak hesaplarda kontrolsüz davranmak veya bütün birikiminizi tek bir projeye yatırmak risk yaratabilir.

Bu haftanın en büyük riski ani ilişki kopuşları, eski partnerlere sınır koyamamak, düşünmeden konuşmak, sosyal medyada sert tepki vermek ve araç kullanırken dikkatsiz davranmaktır.

En büyük şansı ise kimliğinizi yeniden kurmak, kişisel markanızı büyütmek, özgün fikirlerinizle görünür olmak ve sizi gerçekten destekleyen insanlarla daha eşit ilişkiler kurmaktır.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Başkalarının sizi seveceği kişi olmaya devam mı edeceksiniz, yoksa kendi gerçeğinizle yaşamayı ve kaderinizin merkezine geçmeyi mi seçeceksiniz?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca farklı düşünenler değil, farklılığını cesaretle yaşayabilenler yükselecek.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK: GÖRÜNMEYEN KAPILAR AÇILIYOR, KADER SİZİ GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

BALIK VE YÜKSELEN BALIK: GÖRÜNMEYEN KAPILAR AÇILIYOR, KADER SİZİ GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR

27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası Balık ve Yükselen Balıklar için sıradan bir hafta değil; para düzeninizi, iş hayatınızı, sağlığınızı, ilişkilerinizi ve ruhsal dünyanızı değiştirecek 18 aylık güçlü bir kader döngüsünün başlangıcıdır.

Satürn’ün Koç burcundaki retrosu ikinci evinizi etkilerken para, kişisel gelir, birikimler, borçlar, yetenekler ve öz değer konuları yeniden gündeme gelebilir. Beklenen bir ödeme gecikebilir, geçmişten kalan bir borç açılabilir veya emeğinizin gerçek karşılığını alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz.

Gökyüzü size yardım etmek ile kendinizi kullandırmak arasındaki farkı gösterecek. Sürekli karşılıksız vermek, düşük ücret kabul etmek ve başkalarının maddi yükünü taşımak artık sizi daha fazla yorabilir.

Bu süreçte gelir kaynaklarınızı çeşitlendirmek önem kazanacak. Sanat, danışmanlık, sağlık, eğitim, psikoloji, sosyal medya, tasarım ve spiritüel çalışmalar yeni kazanç kapıları oluşturabilir. Ancak yeteneğinizi düzenli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmeniz gerekecek.

Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle bilinçaltı, rüyalar, geçmiş, kapanışlar ve ruhsal arınma alanında çok derin bir kader kapısı açılıyor. Önümüzdeki 18 ay boyunca bazı insanlar sessizce hayatınızdan çıkabilir, bazı alışkanlıklar sona erebilir ve uzun zamandır taşıdığınız duygusal yükler çözülmeye başlayabilir.

Rüyalarınız yoğunlaşabilir, sezgileriniz güçlenebilir ve daha fazla yalnız kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak bu bir terk edilme değil, gelecekte başlayacak çok daha görünür bir dönem için ruhsal hazırlıktır.

Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcuna geçmesiyle iş, sağlık, günlük sorumluluklar ve çalışma düzeninde büyük bir arınma başlıyor. Sürekli herkesin işini üstlenmek, çalışma arkadaşlarının eksiklerini kapatmak ve hayır diyememek sizi tüketebilir.

Merkür retrosunun sona ermesiyle geçmişten bir aşk, yarım kalan yaratıcı proje veya çocuklarla ilgili bekleyen bir konu yeniden hareketlenebilir. Ancak her geri dönüş yeni bir başlangıç değildir. Özlem, geçmişteki sorunların çözüldüğü anlamına gelmez.

Bekâr Balıklar için aşk sanat, eğitim, sosyal medya veya yaratıcı ortamlar üzerinden gelebilir. Fakat gizli, belirsiz veya hayatında başka biri bulunan kişilerden uzak durmanız gerekir. Gerçek aşk sizi görünmez hâle getirmez.

İlişkisi olan Balıklar için para, ev masrafları, borçlar ve sorumluluk paylaşımı önem kazanabilir. Evli Balıklar ise eşin işi, geliri, sağlığı ve aile düzeniyle ilgili kararlar alabilir.

Sağlık açısından uyku, bağışıklık, ruhsal yorgunluk, ayaklar, lenf sistemi, kemikler, dişler, dolaşım ve stres kaynaklı sorunlara dikkat edilmelidir. İnternetten edinilen bilgilerle tedavi değiştirmek yerine profesyonel destek almak daha doğru olacaktır.

Bu haftanın en büyük riski başkalarının borçlarını üstlenmek, emeğinizi düşük fiyatlandırmak, gizli ilişkilerde kalmak, iş yerinde herkesin sorumluluğunu taşımak ve sağlık belirtilerini ihmal etmektir.

En büyük şansı ise maddi düzeninizi yeniden kurmak, yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek, geçmişin ruhsal yüklerinden arınmak ve uzun zamandır hazırladığınız gizli bir projeyi güçlendirmektir.

Gökyüzü size tek bir soru soruyor: Herkesi kurtarmaya çalışırken kendi hayatınızı ihmal etmeye devam mı edeceksiniz, yoksa emeğinizi, sağlığınızı, paranızı ve ruhsal gücünüzü koruyarak yeni bir düzen mi kuracaksınız?

Çünkü önümüzdeki 18 ay boyunca yalnızca hissedenler değil, hislerini somut bir yaşam düzenine dönüştürebilenler yükselecek.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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