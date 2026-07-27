27 Temmuz - 02 Ağustos 2026 Haftalık Burç Yorumları
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27 Temmuz–2 Ağustos 2026 haftası, tüm burçlar için hayatın kontrolünü ele alacakları ve gelecek 18 yılı şekillendirecek radikal bir kader eşiğini başlatıyor. Satürn retrosu ve Ay Düğümlerinin aks değiştirmesiyle birlikte ilişkiler, kariyer ve maddi alanlarda eski alışkanlıklar geride kalırken sabırla adım atanlar için büyük bir yükseliş dönemi kapıyı çalıyor.
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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: KADERİN DİREKSİYONU EL DEĞİŞTİRİYOR, ÖNÜMÜZDEKİ 18 AY HAYATINIZI YENİDEN YAZACAK
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BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: PERDE ARKASINDA KADERİNİZİ DEĞİŞTİRECEK KARARLAR ALINIYOR
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR, ARTIK ESKİ DÜŞÜNCELERİNİZLE YENİ HAYATINIZI KURAMAZSINIZ
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN GERÇEK SINAVI BAŞLIYOR, HAYATINIZDA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYABİLİR
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KADER SAHNESİ YENİDEN KURULUYOR, ARTIK ESKİ KİMLİĞİNİZLE YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ
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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: ARTIK HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZSINIZ, KADER DÜZENİNİZİ BAŞTAN KURUYOR
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR, KADER SİZİ KENDİNİZDEN VAZGEÇTİĞİNİZ HER BAĞDAN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR
AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADER SİZİ YENİDEN İNŞA EDİYOR, HAYATINIZDAKİ HİÇBİR DÜZEN AYNI KALMAYABİLİR
YAY VE YÜKSELEN YAY: KADERİNİZİN ROTASI DEĞİŞİYOR, ARTIK HAYALLERİNİZİ SOMUT BİR GELECEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: HAYATINIZIN TEMELLERİ SINANIYOR, KADER SİZİ GERÇEK DEĞERİNİZLE YÜKSELMEYE HAZIRLIYOR
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KOVA VE YÜKSELEN KOVA: KADERİN MERKEZİNE GEÇİYORSUNUZ, ARTIK BAŞKALARININ BEKLENTİLERİYLE YAŞAYAMAZSINIZ
BALIK VE YÜKSELEN BALIK: GÖRÜNMEYEN KAPILAR AÇILIYOR, KADER SİZİ GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN ÖZGÜRLEŞTİRİYOR
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