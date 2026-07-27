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Spiker Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'nun Bebekleri Dünyaya Geldi: Bebeklerine Verdikleri İsim Belli Oldu

Spiker Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'nun Bebekleri Dünyaya Geldi: Bebeklerine Verdikleri İsim Belli Oldu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 13:50
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Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren spiker Merve Dinçkol ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun düğününe ünlü isimler akın etmişti. Şerifoğlu’nun Camdaki Kız dizisinde oynadığı ve Dinçkol’un Kanal D’de sunuculuk yaptığı dönemdeki kurumsal bir etkinlikte yolları kesişen ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve ikili Haziran 2025'te evlenmişti. Bebek haberiyle mutluluklarını katlayan ikili sonunda bebeklerine kavuştu.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğünü uzunca bir süre konuşulmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğünü uzunca bir süre konuşulmuştu.

İlişkilerini magazinden ve göz önünden uzak tutmayı tercih eden çift, yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliğin ardından Aralık 2024’te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Çift, Haziran 2025'te İstanbul’da gerçekleşen masalsı bir düğünle dünyaevine girdi. Örnek gösterilen ikilinin bebek beklediği haberi de hayranlarını mutluluktan havaya uçurdu.

Kız bebek bekledikleri öğrenilen ve heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sonunda bebeklerine kavuştular.

Kız bebek bekledikleri öğrenilen ve heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sonunda bebeklerine kavuştular.

Büyük aşkın meyvesi minik bebek dünyaya geldi. Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu çiftinin kızlarına 'Defne Yaz' adı verdikleri öğrenildi. Sağlıkla, mutlulukla büyü Defne Yaz ❤️

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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