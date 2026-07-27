Spiker Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'nun Bebekleri Dünyaya Geldi: Bebeklerine Verdikleri İsim Belli Oldu
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Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren spiker Merve Dinçkol ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun düğününe ünlü isimler akın etmişti. Şerifoğlu’nun Camdaki Kız dizisinde oynadığı ve Dinçkol’un Kanal D’de sunuculuk yaptığı dönemdeki kurumsal bir etkinlikte yolları kesişen ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve ikili Haziran 2025'te evlenmişti. Bebek haberiyle mutluluklarını katlayan ikili sonunda bebeklerine kavuştu.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un düğünü uzunca bir süre konuşulmuştu.
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Kız bebek bekledikleri öğrenilen ve heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sonunda bebeklerine kavuştular.
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