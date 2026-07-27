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Usher Konserinde İlginç Anlar: Erotik Dansına Karşılık Vermeyen Hayranını Sahneden Kovdu!

Usher Konserinde İlginç Anlar: Erotik Dansına Karşılık Vermeyen Hayranını Sahneden Kovdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 11:48 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 11:50
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Dünyaca ünlü R&B yıldızı Usher'ın Nashville konserinde sahneye davet ettiği bir hayranıyla yaşadığı tuhaf anlar geceye damga vurdu. Şarkıcının ‘romantik’ dansına beklenmedik derecede bir tepki veren genç kadın, bizzat sanatçının talimatıyla sahneden uzaklaştırılırken bu anlar sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu haline geldi.

Kaynak: https://pagesix.com/2026/07/26/celebr...
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ABD'li R&B efsanesi Usher'ın devam eden müzik turnesi kapsamında Nashville'de verdiği konser, şarkılarından çok sahnede yaşanan sıra dışı bir anla gündeme oturdu.

ABD'li R&B efsanesi Usher'ın devam eden müzik turnesi kapsamında Nashville'de verdiği konser, şarkılarından çok sahnede yaşanan sıra dışı bir anla gündeme oturdu.

Ünlü sanatçı, konserlerinin klasikleşmiş bir parçası haline gelen özel serenat bölümü için izleyiciler arasından bir kadını sahneye davet etti. Ancak şovun bir parçası olarak sergilenen kışkırtıcı dans figürleri beklenen coşkulu karşılığı bulamadı ve on binlerce kişinin önünde sahnede adeta soğuk rüzgarlar esti.

Sahneye çıkarılan kadının, Usher'ın yakın teması ve şovu karşısında giderek gerginleşmesi ve hiçbir tepki vermemesi sanatçının da dikkatinden kaçmadı.

Sahneye çıkarılan kadının, Usher'ın yakın teması ve şovu karşısında giderek gerginleşmesi ve hiçbir tepki vermemesi sanatçının da dikkatinden kaçmadı.

Karşısındaki kişinin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu fark eden şarkıcı, aniden performansını yarıda kesti. Seyircilere dönerek durumu açıklamak zorunda hisseden Usher, mikrofondan 'Sanırım sahnede olmak istemiyor' diyerek güvenlik görevlilerine talimat verdi ve izleyicinin hemen sahneden indirilmesini sağladı.

Konsere katılanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan bu olay, kısa süre içinde internete düşerek viral bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Konsere katılanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan bu olay, kısa süre içinde internete düşerek viral bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından gözler sahnedeki o isme çevrildi. Olayın başkahramanı Gabrielle Cheyenne, sosyal medya üzerinden büyüyen eleştirilere ve alaycı yorumlara daha fazla sessiz kalamadı. Kendi hesabından kısa bir açıklama metni yayınlayan Cheyenne, durumun dışarıdan göründüğü gibi basit olmadığını vurgulayarak, 'Öncelikle şunu söyleyeyim; KİMSE sahneye çıkmayı reddetmez. Gayet iyi görünüyordum. Sizce binlerce insanın beni görmesine izin vermeyecek miydim? Annemle birlikte en öndeki koltuklarda oturuyorduk. Konser başlamadan önce ekip yanımıza geldi ve bizi VIP bölümüne aldı. 'Güzellik ayrıcalığı' denen şeyi siz asla bilemezsiniz! Sahneye kimin için çıkacağınızı da söylemiyorlar! Siz resmen benim sahneye çıkıp onunla seks yapmamı mı bekliyordunuz? Chattanooga'daki insanlar hiçbir şeye alışık değil. Bu, sizin küçük hayatlarınızda yaşayacağınız en heyecan verici olay olurdu! Hepiniz defolun... Saygısızca öpücükler” ifadelerini kullandı.

İşte yaşananların görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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