Usher Konserinde İlginç Anlar: Erotik Dansına Karşılık Vermeyen Hayranını Sahneden Kovdu!

Milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından gözler sahnedeki o isme çevrildi. Olayın başkahramanı Gabrielle Cheyenne, sosyal medya üzerinden büyüyen eleştirilere ve alaycı yorumlara daha fazla sessiz kalamadı. Kendi hesabından kısa bir açıklama metni yayınlayan Cheyenne, durumun dışarıdan göründüğü gibi basit olmadığını vurgulayarak, 'Öncelikle şunu söyleyeyim; KİMSE sahneye çıkmayı reddetmez. Gayet iyi görünüyordum. Sizce binlerce insanın beni görmesine izin vermeyecek miydim? Annemle birlikte en öndeki koltuklarda oturuyorduk. Konser başlamadan önce ekip yanımıza geldi ve bizi VIP bölümüne aldı. 'Güzellik ayrıcalığı' denen şeyi siz asla bilemezsiniz! Sahneye kimin için çıkacağınızı da söylemiyorlar! Siz resmen benim sahneye çıkıp onunla seks yapmamı mı bekliyordunuz? Chattanooga'daki insanlar hiçbir şeye alışık değil. Bu, sizin küçük hayatlarınızda yaşayacağınız en heyecan verici olay olurdu! Hepiniz defolun... Saygısızca öpücükler” ifadelerini kullandı.