Usher Konserinde İlginç Anlar: Erotik Dansına Karşılık Vermeyen Hayranını Sahneden Kovdu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://pagesix.com/2026/07/26/celebr...
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Usher'ın Nashville konserinde sahneye davet ettiği bir hayranıyla yaşadığı tuhaf anlar geceye damga vurdu. Şarkıcının ‘romantik’ dansına beklenmedik derecede bir tepki veren genç kadın, bizzat sanatçının talimatıyla sahneden uzaklaştırılırken bu anlar sosyal medyada günün en çok tartışılan konusu haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'li R&B efsanesi Usher'ın devam eden müzik turnesi kapsamında Nashville'de verdiği konser, şarkılarından çok sahnede yaşanan sıra dışı bir anla gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahneye çıkarılan kadının, Usher'ın yakın teması ve şovu karşısında giderek gerginleşmesi ve hiçbir tepki vermemesi sanatçının da dikkatinden kaçmadı.
Konsere katılanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan bu olay, kısa süre içinde internete düşerek viral bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İşte yaşananların görüntüleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın