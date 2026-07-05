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Beton Yığınından Gökyüzü Ormanına: Çin Mimarisinde Kuralları Yıkan Dev Balkon Akımı

Beton Yığınından Gökyüzü Ormanına: Çin Mimarisinde Kuralları Yıkan Dev Balkon Akımı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 15:44

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Özellikle ülkemizde 'balkonu mutfağa katmak' bir dönem oldukça popülerdi. Hatta bir yerden sonra hiç balkon yapılmamaya başlandı. Fakat modern metropollerde metrekare fiyatları tavan yaparken, geleneksel ev tasarımları da radikal bir dönüşümden geçiyor. Özellikle Asya mimarisinde uzun yıllardır süregelen 'küçük oturma odası, işlevsel alan' mantığı, yerini ezber bozan yepyeni bir trende bıraktı. Artık beton bloklar arasında sıkışıp kalmak istemeyen dikey şehir insanı, lüksü salonun genişliğinde değil, gökyüzüne açılan dış mekanların özgürlüğünde arıyor. 

Çin'de son dönemde inşa edilen '4. Nesil Konut' projelerinde balkonların, dairelerin geleneksel oturma odalarından bile daha geniş tasarlandığı devasa dikey orman gökdelenleri küresel çapta bir akım başlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören lüks gökyüzü terasları, modern şehircilikte konforun tanımını tamamen değiştiriyor.

Kaynak: https://x.com/Mimariietkiler/status/2...
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Çin'deki bu yeni mimari dalga, sadece estetik bir tercih olmanın çok ötesinde biyokimyasal ve ekolojik zorunluluklardan besleniyor.

Çin'deki bu yeni mimari dalga, sadece estetik bir tercih olmanın çok ötesinde biyokimyasal ve ekolojik zorunluluklardan besleniyor.

Yoğun nüfuslu subtropikal metropollerde, binaların cephelerine entegre edilen bu devasa yeşil balkonlar, güneş ışınlarının etkisini yarı yarıya azaltarak binaların pasif şekilde soğutulmasını sağlıyor. Derin toprak hazneleriyle donatılan teraslar, karbondioksiti absorbe eden, havayı temizleyen ve şehir gürültüsünü izole eden yaşayan birer ekosisteme dönüşüyor. Geniş oturma grupları, açık hava şömineleri, bar alanları ve hatta küçük ağaçların kök salabildiği bu teraslar, pandemiden sonra modern insanın doğaya olan açlığının sonuçlarından biri. Beton binaları adeta gökyüzüne yükselen birer ormana çeviren bu akım, akıllı sulama ve drenaj altyapıları sayesinde sürdürülebilir kılınıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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