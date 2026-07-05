Beton Yığınından Gökyüzü Ormanına: Çin Mimarisinde Kuralları Yıkan Dev Balkon Akımı

Özellikle ülkemizde 'balkonu mutfağa katmak' bir dönem oldukça popülerdi. Hatta bir yerden sonra hiç balkon yapılmamaya başlandı. Fakat modern metropollerde metrekare fiyatları tavan yaparken, geleneksel ev tasarımları da radikal bir dönüşümden geçiyor. Özellikle Asya mimarisinde uzun yıllardır süregelen 'küçük oturma odası, işlevsel alan' mantığı, yerini ezber bozan yepyeni bir trende bıraktı. Artık beton bloklar arasında sıkışıp kalmak istemeyen dikey şehir insanı, lüksü salonun genişliğinde değil, gökyüzüne açılan dış mekanların özgürlüğünde arıyor.

Çin'de son dönemde inşa edilen '4. Nesil Konut' projelerinde balkonların, dairelerin geleneksel oturma odalarından bile daha geniş tasarlandığı devasa dikey orman gökdelenleri küresel çapta bir akım başlattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören lüks gökyüzü terasları, modern şehircilikte konforun tanımını tamamen değiştiriyor.