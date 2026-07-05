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Bir Kadın Evi Sinek İstilasından Uzak Tutmanın Alüminyum Folyolu Basit Yolunu Paylaştı

Bir Kadın Evi Sinek İstilasından Uzak Tutmanın Alüminyum Folyolu Basit Yolunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 10:52

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde en sık yaşanan problemlerin başında hiç şüphesiz sinek istilaları geliyor. Kapı ya da pencere azıcık aralandığı an içeri doluşan karasinekler ve sivrisinekler, evdeki huzuru tamamen kaçırmaya yetiyor. Sinekleri uzak tutmak için kimyasal ilaçlar, kokulu tabletler veya pahalı sineklik sistemleri her zaman ilk tercih olsa da, bazen en etkili çözümler en basit malzemelerde saklı olabiliyor.

'anneliginumutluhali' isimli sosyal medya kullanıcısı, sinekler için bulduğu basit yöntemi paylaştı. Balkon camını her açtığında eve onlarca sineğin doluşmasından dert yanan içerik üreticisi, bu basit folyo hilesi sayesinde sinek istilasından tamamen kurtulduğunu belirtti.

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Bu yöntem gerçekten bahsedildiği gibi etkili mi? Sıradan bir alüminyum folyo parçası sinekleri evden nasıl uzak tutabiliyor?

Bu yöntem gerçekten bahsedildiği gibi etkili mi? Sıradan bir alüminyum folyo parçası sinekleri evden nasıl uzak tutabiliyor?

Bu durum tamamen sineklerin karmaşık göz yapısı ve ışık algısıyla ilgili biyolojik bir gerçeğe dayanıyor. Karasineklerin ve sivrisineklerin gözleri, insan gözünden çok farklı olarak binlerce küçük lensten oluşur. Bu karmaşık göz yapısı, ani hareketleri ve ışık değişimlerini çok yüksek hızda algılamalarını sağlar.

Camın üst kısmına ya da sineklerin geçiş güzergahına yerleştirilen alüminyum folyo, üzerine gelen güneş ışınlarını düzensiz ve parlak bir şekilde yansıtır. Güneş ışığı folyonun bükümlü yüzeyine çarptığında ortaya çıkan bu yoğun parıltı ve prizma etkisi, sineklerin yön duygusunu tamamen altüst eder. Sinekler bu parıltıyı büyük bir tehdit veya aşılması imkansız bir hareketli engel olarak algıladıkları için folyonun bulunduğu açık alana yaklaşmak yerine doğrudan yönlerini değiştirirler.

Uygulaması ise son derece zahmetsiz. Açık bıraktığınız camın veya balkon kapısının üst çerçeve kısmına alüminyum folyoyu dolamanız ve rüzgardan uçmaması için köşelerinden hafifçe bantlamanız yeterli oluyor. Evinizde ne estetik açıdan kalıcı bir hasar bırakıyor ne de bütçenizi zorluyor. Kimyasal sinek kovucuların yaydığı kokulardan rahatsız olanlar, astım veya alerji problemi yaşayanlar için bu ışık yansıtma hilesi, yaz aylarını kabusa çeviren sinek istilalarına karşı tamamen doğal, zararsız ve test edilmiş en yaratıcı alternatiflerden biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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