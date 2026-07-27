Pakistan'da Çocuklara Dövüş Eğitimi Veren Hocanın Yöntemi "Bu Nasıl Eğitim?" Dedirtti

Dövüş sporları çocukların koordinasyonunu, reflekslerini ve disiplin anlayışını geliştirme açısından oldukça faydalı kabul edilir. Ancak antrenmanların dozu ve uygulanan teknikler gelişim çağındaki çocuklar için hayati önem taşır. Çocukların kemik plakaları ve eklem dokuları henüz tam olarak sertleşmemiştir. Baş ve yüz bölgesine ya da gövdeye doğrudan alınan tekrarlayıcı darbeler, uzun vadede eklem bozukluklarına ve doku hasarlarına yol açabilir. Ayrıca sert antrenman ortamları bazı çocuklarda yüksek stres toleransı ve baskı altında sakin kalma yeteneği geliştirebilir. Fakat doğru bir pedagojik yaklaşımla sunulmayan aşırı sert eğitimler, çocuklarda spor korkusuna, kaygı bozukluklarına veya şiddeti kanıksama eğilimine zemin hazırlayabilir.