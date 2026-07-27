Pakistan'da Çocuklara Dövüş Eğitimi Veren Hocanın Yöntemi "Bu Nasıl Eğitim?" Dedirtti

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Spor ve fiziksel disiplin, çocukların bedensel gelişimi ile özgüven kazanımlarında son derece kritik bir rol oynar. Ancak savunma sporlarında uygulanan antrenman metotlarının çocukların yaş grubuna, anatomik yapısına ve psikolojik gelişimine uygun olması gerekir.
Pakistan'da faaliyet gösteren bir dövüş salonunda çocuklara verilen eğitimin görüntüleri paylaşıldı. Salonda çocukların darbeye dayanıklılık kazanması ve tepki sürelerini geliştirmesi amacıyla uygulanan sert antrenman metodu tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki çocuk yaşta bu tarz sert antrenmanlar yapmak doğru mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın