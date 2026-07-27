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Pakistan'da Çocuklara Dövüş Eğitimi Veren Hocanın Yöntemi "Bu Nasıl Eğitim?" Dedirtti

Pakistan'da Çocuklara Dövüş Eğitimi Veren Hocanın Yöntemi "Bu Nasıl Eğitim?" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 10:42

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Spor ve fiziksel disiplin, çocukların bedensel gelişimi ile özgüven kazanımlarında son derece kritik bir rol oynar. Ancak savunma sporlarında uygulanan antrenman metotlarının çocukların yaş grubuna, anatomik yapısına ve psikolojik gelişimine uygun olması gerekir.

 Pakistan'da faaliyet gösteren bir dövüş salonunda çocuklara verilen eğitimin görüntüleri paylaşıldı. Salonda çocukların darbeye dayanıklılık kazanması ve tepki sürelerini geliştirmesi amacıyla uygulanan sert antrenman metodu tartışma yarattı.

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Peki çocuk yaşta bu tarz sert antrenmanlar yapmak doğru mu?

Peki çocuk yaşta bu tarz sert antrenmanlar yapmak doğru mu?

Dövüş sporları çocukların koordinasyonunu, reflekslerini ve disiplin anlayışını geliştirme açısından oldukça faydalı kabul edilir. Ancak antrenmanların dozu ve uygulanan teknikler gelişim çağındaki çocuklar için hayati önem taşır.  Çocukların kemik plakaları ve eklem dokuları henüz tam olarak sertleşmemiştir. Baş ve yüz bölgesine ya da gövdeye doğrudan alınan tekrarlayıcı darbeler, uzun vadede eklem bozukluklarına ve doku hasarlarına yol açabilir. Ayrıca sert antrenman ortamları bazı çocuklarda yüksek stres toleransı ve baskı altında sakin kalma yeteneği geliştirebilir. Fakat doğru bir pedagojik yaklaşımla sunulmayan aşırı sert eğitimler, çocuklarda spor korkusuna, kaygı bozukluklarına veya şiddeti kanıksama eğilimine zemin hazırlayabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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