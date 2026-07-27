Seçmenin Menüsü: Siyasette Fine Dining Estetiği Üzerine Bir Deneme

İyi bir sommelier, şarabı sadece 'güzel' olduğu için önermez; onu tabaktaki yemeğin asiditesine, dokusuna, sıcaklığına göre eşleştirir. Bu, göz kararı değil, yılların birikimidir. Bugünün siyasetinde en çok özlenen de bu: uzmanlığa, bilgiye, kurumsal hafızaya duyulan saygı. Popülist dil sıklıkla 'ben bilirim' der ve sommelier'yi masadan kovar; oysa refah ve huzur, ancak uzmanlığın söz hakkına sahip olduğu bir sofrada mümkündür.

Michelin Yıldızı: Sürekliliğin Bedeli

Bir Michelin yıldızı bir kez kazanılıp sonsuza dek elde tutulmaz; her yıl yeniden denetlenir, her an kaybedilebilir. Bu, mükemmelliğin asla 'tamamlanmış' bir hâl olmadığının, sürekli bir arayış olduğunun kanıtıdır. Demokrasiyi özümsemiş bir toplum da iktidarı böyle görür: kazanılmış bir taht değil, her seçimde yeniden hak edilmesi gereken bir yıldız. Geleceğinden emin bir toplum, bu sürekliliğin güvencesini kurumlarında arar, kişilerde değil.

Sonuçta fine dining, lüks bir israf değil, emeğe, zamana ve malzemeye gösterilen saygının en yoğunlaştırılmış hâlidir. Vatandaşın siyasetten istediği şey de büyüklenme ya da ihtişam değil, tam olarak bu saygı biçimidir: hazırlığın ciddiyeti, yerelin gerçekliği, güvenin karşılıklılığı, şeffaflığın doğallığı, uzmanlığın kıymeti ve mükemmelliğin hiçbir zaman 'yeter' demeyen sabrı. Fast food siyaset karnı doyurabilir; ama huzuru, refahı ve geleceğe dair güveni ancak fine dining disipliniyle kurulmuş bir sofra verebilir.

Çünkü bir milletin sofrasında da tıpkı bir şefin mutfağında olduğu gibi, acele edilen hiçbir şey gerçekten pişmez: Vatandaş artık doymak değil, ağırlanmak istiyor.