Dikkat Ekonomisi Çöküşte (1.Bölüm): "Zaman Hızlandı" Hikayesi
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Etrafınızdaki insanları bir dinleyin, hatta kendi iç sesinize bir kulak verin. Herkes aynı dertten muzdarip: 'Zaman ne kadar da hızlı geçiyor, hiçbir şeye yetişemiyorum!”
Başladığımız işleri bir türlü tek seferde bitiremiyor, yarım bıraktıklarımıza dönüp dönüp tekrar başlıyoruz. Sürekli bir şeyleri toparlamaya çalışmanın, bitmeyen ertelemelerin ve o boğucu 'yetişememe' hissinin altında eziliyoruz. Ancak gelin çok acı bir gerçekle yüzleşelim: Zamanın hızlandığı bir yere kadar doğru ama asıl sorun, dikkatimizi o kadar hoyratça ve gereksiz şeylere harcıyoruz ki, odaklanma yeteneğimizi hücresel boyutta kaybettik.
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Zihninizin içini eşyalarla, çöplerle ve gereksiz kalabalıkla dolu, darmadağınık bir oda gibi düşünün.
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Peki, kendi potansiyelimizi kendi ellerimizle yok edecek, önümüze gelen altın tepsileri elimizin tersiyle itecek kadar nasıl bu hale geldik?
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