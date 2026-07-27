Dikkat Ekonomisi Çöküşte (1.Bölüm): "Zaman Hızlandı" Hikayesi

İşin en dramatik ve hayatımızı sabote eden kısmı tam olarak burada başlıyor. Karşınıza hayatınızı tamamen değiştirebilecek, size vizyon katacak, yepyeni ve harika bir fırsat çıktığında ya da sadece size iyi gelecek günlük bir rutini hayatınıza dahil etmeye kalktığınızda ne oluyor biliyor musunuz? O darmadağınık odada adım atacak yer bulamayan, yeni bir bilgiyi işleyecek mecali kalmayan zihniniz; en kolay, en konforlu ve en tehlikeli yolu seçiyor: Fırsatı reddetmek ve o yola hiç girmemek.

Siz o an 'Zamanım yok', 'Çok yoğunum', 'Şimdi sırası değil' diyerek mantıklı bir karar verdiğinizi sanıyorsunuz. Oysa gerçekte olan şey; darmadağın olmuş odağınızın, yeni bir süreci yönetemeyecek kadar iflas etmiş olmasıdır. Fırsatları tepen şey yoğunluğunuz değil, zihinsel dağınıklığınız.

İş yerlerinde de durum aynı: “Bu konuyu daha sonra, geniş bir vakitte değerlendirelim!” diyerek sizi geçiştirenleri ya da sizin geçiştirdiklerinizi bir düşünün!