Sabah İlk Ne Yaptığına Göre, Seni Analiz Ediyoruz!
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Güne başlarken yaptığın ilk şey karakter imzandır. Kimileri kalkar kalkmaz telefona bakarken kimilerinin eli ilk önce suya gider, diğerleri ise doğruca tuvalete koşar. Daha önce hiç aklına gelmemiş olsa da işte buna benzer küçük eylemler, karakterini ele veren ana faktörlerdendir.
Hazırsan, uyanır uyanmaz yaptığın ilk şeyi seç ve kişiliğin hakkındaki tahminimizi öğren!
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Dış dünya odaklısın.
"Her şeyden önce ben" diyenlerdensin.
Fiziksel sağlığına önem veriyorsun.
Ritüellere önem veriyorsun.
Yüksek enerjili ve zinde bir yapın var.
Düzenli ve detaycı bir insansın.
Yeniliklere açık vizyoner bir kişiliksin.
Keskin dönüşümler tam sana göre.
Senin için hayatta tek önemli şey var, o da sevgi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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