Sabah İlk Ne Yaptığına Göre, Seni Analiz Ediyoruz!

Sabah güne camları açıp başlamak, sadece içeri temiz hava almakla ilgili bir eylem değil. Bu çok temel eylemin altında, senin tamamen gelecek ve yenilik odaklı bir insan olduğun gerçeği yatıyor. Kapalı alanlar, sınırlar ve akşamdan kalma koku seni o kadar rahatsız ediyor ki bu enerjiyi bir an önce üstünden söküp atmak istiyorsun. Bunun için de hemen içeri temiz hava alıyor, sadece bedenini değil adeta ruhunu ve düşüncelerini de tazeliyorsun. Hayattaki her şeye bu kadar umutlu ve yenilikçi baktığın o kadar belli ki, gerçek bir ilham kaynağısın.