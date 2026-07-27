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Sabah İlk Ne Yaptığına Göre, Seni Analiz Ediyoruz!

etiket Sabah İlk Ne Yaptığına Göre, Seni Analiz Ediyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 11:01
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Güne başlarken yaptığın ilk şey karakter imzandır. Kimileri kalkar kalkmaz telefona bakarken kimilerinin eli ilk önce suya gider, diğerleri ise doğruca tuvalete koşar. Daha önce hiç aklına gelmemiş olsa da işte buna benzer küçük eylemler, karakterini ele veren ana faktörlerdendir. 

Hazırsan, uyanır uyanmaz yaptığın ilk şeyi seç ve kişiliğin hakkındaki tahminimizi öğren!

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Dış dünya odaklısın.

Güne telefondaki bildirimleri, e-postaları ya da sosyal medya akışını kontrol ederek başlaman senin ne kadar dış dünya odaklı biri olduğunu gösteriyor. Özellikle güne başlarken aşırı dijital bildirimlere maruz kalmak sinir sistemini fazla uyararak gün içindeki stres ve anksiyete gibi sorunları tetikleyebilir. Eğer sana da bu yanıt çıktıysa bu alışkanlığı törpülemenin zamanı çoktan gelmiş demektir. Çünkü çağın sorunlarından olan dijital bağımlılığın ve ekran süre kullanımın yüksek seviyelerde seyrediyor gibi.

"Her şeyden önce ben" diyenlerdensin.

Güne doğrudan elini yüzünü yıkayıp kişisel bakım ritüellerini uygulayarak başlıyorsan, seni gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü sen, yeni başlayan güne bir an önce adapte olmak için elinden geleni yapıyor, bunun için de önce kendi bedensel iyiliğini düşünüyorsun. Birçok kişi sabahlarını koşuşturmayla geçirirken, senin için belki de günün en sakin ve mutlu anı bu bakım aralıkları oluyor. Bedenine ve cildine yaptığın bu yatırımla başladığın bir güne ise her zaman dolu dolu ve mutlu devam ediyorsun.

Fiziksel sağlığına önem veriyorsun.

Sabah uyandığında elin ilk önce akşamdan başucuna koyduğun o bir bardak suya gidiyorsa, senin için hayattaki en önemli şey fiziksel sağlık olmalı. Çünkü vücudunun gece boyunca ne kadar fazla su kaybettiğini biliyor, uyanır uyanmaz bu açığı kapamak için gerekeni yapıyorsun. Bu da senin disiplinli, planlı ve beden sağlığına önem veren biri olduğunu gösteriyor. Harikasın!

Ritüellere önem veriyorsun.

Güne çay ya da kahve demleyerek başlamanın sunduğu keyif başka hiçbir şeyde yok öyle değil mi? Henüz kimse kalkmamışken kahvenin yavaş yavaş damlama sesi ve evi saran enfes koku, seni gerçekten büyülüyor olmalı. Eğer senin için klasik bir sabah bu anlattığımıza benziyorsa, sen gerçek bir keyif insanısın ve ritüeller olmadan yapamazsın. Günün ne kadar yoğun olsa da güne böylesine duyusal bir eylemle başlıyorsan damak tadına ve keyiflere önem veriyorsun. Ama bir yandan da günlük kafein tüketimini kontrol altına almak isteyebilirsin. Sadece bizden kulağına ufak bir küpe olsun!

Yüksek enerjili ve zinde bir yapın var.

Güne egzersizle başlamak gerçek bir disiplin ve zihinsel güç ister. Bu egzersiz sadece yatakta yaptığın birkaç ufak gerinme hareketi olsa bile toplumdaki azınlık arasında olduğunu bilmelisin. Ayrıca bu alışkanlığınla fiziksel enerjinin ve zihinsel aktivitenin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyorsun. Güne yorgun argın başlayıp bu duyguya yenilmek yerine, kontrolü hemen eline alıyor ve hedeflerine odaklanıyorsun. Hayattaki engeller karşısında da aynı dayanımı gösterdiğine eminiz!

Düzenli ve detaycı bir insansın.

Güne yatağını toplayarak başlaman, senin ne kadar tertipli ve düzenli olduğunu kanıtlıyor. Çünkü bu eylem ne kadar basit görünse de senin hayattaki küçük başarılara odaklandığını gösteriyor. Kafanda planladığın görevlerin yanına bir çentik atarak günü çok daha iyi kontrol ediyor, işlerini sırasıyla tamamlıyorsun. Etrafın düzenli olmadığında güne muhtemelen iyi başlayamıyor ya da istediğin gibi esnek hareket edemiyorsun. Bu da senin detaycı ve disiplinli yönünü vurguluyor.

Yeniliklere açık vizyoner bir kişiliksin.

Sabah güne camları açıp başlamak, sadece içeri temiz hava almakla ilgili bir eylem değil. Bu çok temel eylemin altında, senin tamamen gelecek ve yenilik odaklı bir insan olduğun gerçeği yatıyor. Kapalı alanlar, sınırlar ve akşamdan kalma koku seni o kadar rahatsız ediyor ki bu enerjiyi bir an önce üstünden söküp atmak istiyorsun. Bunun için de hemen içeri temiz hava alıyor, sadece bedenini değil adeta ruhunu ve düşüncelerini de tazeliyorsun. Hayattaki her şeye bu kadar umutlu ve yenilikçi baktığın o kadar belli ki, gerçek bir ilham kaynağısın.

Keskin dönüşümler tam sana göre.

Sen olaylara farklı pencereden bakma konusunu birkaç adım öteye taşıyanlardansın. Sıradan durumları farklı yorumlamak ve her değişime yeni bir şeyler deneme fırsatı olarak bakmak, senin için oldukça normal. Ama sen ek olarak, hayatta yaşanan keskin dönüşümlere de bayılıyorsun. Üzerinden uyku sersemliğini atmak için buz gibi suyla duş almak sana inanılmaz keyifli geliyor. Böylece hem enerjini anında yeniliyor hem de o uyuşukluktan kurtularak tamamen başka bir moda geçiyorsun. Pratik, hızlı ve kararlı kişiliğinin hayatının diğer alanlarına yansıdığına hiç şüphemiz yok!

Senin için hayatta tek önemli şey var, o da sevgi!

Sen resmen ve tamamen sevgi insanısın. Geç kalkman, önünde yapacak zilyon tane işin olması ya da elinin yüzünün resmen ter içinde kalması senin hiç umrunda olmuyor. Yanında yatan patili arkadaşın sana sarılmışken adeta dünyanın tüm derdi tasası buhar olup uçuyor. Haliyle bu durumda önceliğin de güne şöyle güzel bir sevgi gösterisiyle başlamak oluyor. Bağ kurmak, özel anı biriktirmek ve bu ufak mutluluk anlarından beslenmek senin için çok önemli. Hayattaki öncelikleri kalbinin sesine göre belirlediğin için stres ve kaygı gibi duyguları kontrol etmeyi de çok iyi beceriyorsun. Bizce böyle devam etmelisin.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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