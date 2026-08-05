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Hastane Çatısında 'Azrail' Paniği! Elinde Bıçakla Hastanenin Çatısından Herkesi Korkuttu

Hastane Çatısında 'Azrail' Paniği! Elinde Bıçakla Hastanenin Çatısından Herkesi Korkuttu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 10:01
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Galler'de bir hastanenin çatısına 'Azrail'e benzeyen siyah bir kostüm ve elinde uzun bir bıçakla çıkarak hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşatan 26 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay mahkeme koridorlarına taşındı.

İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay mahkeme koridorlarına taşındı.

Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, St Asaph kasabasında bulunan Ysbyty Glan Clwyd hastanesinin çatısına tırmanarak büyük bir paniğe yol açan 26 yaşındaki Leon Gillespie'nin cezası karara bağlandı. Kendisinin 'karga' olarak tanımladığı ancak çevredekilerin 'Azrail'e benzettiği baştan aşağı siyah bir kostüm giyen genç, geçerli hiçbir mazereti olmaksızın kamu düzenini bozduğu ve ulusal sağlık binalarında huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle 200 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Olayın yaşandığı 6 Haziran günü  hastanede tam anlamıyla bir kaos hakimdi. Elinde uzun bir bıçakla hastanenin giriş kapısının bulunduğu bölümün çatısına çıkan Gillespie, aşağıda şaşkınlık ve korku içinde kendisini izleyen hasta, ziyaretçi ve personellere bakarak yüksek sesle gürültü yapmaya başladı. Durumun ciddiyeti üzerine çevredeki vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine dört polis aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları ve ikna çalışmaları sonucunda çatıdan güvenli bir şekilde indirilen şahıs, bu tehlikeli ve tuhaf eylemi neden gerçekleştirdiğine dair ise sessizliğini korudu.

Yaşanan bu olağanüstü durumun ardından güvenlik güçleri ve sağlık kurumundan peş peşe açıklamalar geldi. Galler Polisi, şahsın tıbbi bir zorunluluğu veya bakım ihtiyacı bulunmamasına rağmen sağlık kurumunda kasıtlı olarak huzursuzluk çıkardığını ve görevli memurların uyarılarına rağmen alanı terk etmeyi reddettiği için suçlandığını bildirdi. Betsi Cadwaladr Üniversite Sağlık Kurulu yetkilileri ise konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, hastane sınırları içerisinde personellere veya hastalara yönelik her türlü saldırgan tavıra, istismara ve taşkınlığa karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarının altını bir kez daha çizdi.

Öte yandan, genç adamın yargılandığı dosyalar yalnızca bu hastane vakasıyla sınırlı kalmadı. Mahkeme kayıtlarında, Gillespie'nin geçmiş aylarda da çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı ortaya çıktı. 26 Mart tarihinde yerel bir evcil hayvan mağazasından 30 ila 40 sterlin değerinde kedi maması ve kumu çaldığı, 28 Mayıs'ta ise bir zincir marketten yiyecek ve içecek hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Mahkeme heyeti, bu suçlardan dolayı şahsın 50 sterlin tazminat ödemesine, ek olarak 100 sterlin para cezasına ve 100 sterlinlik mahkeme masrafını karşılamasına hükmetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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