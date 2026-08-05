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Diziden Ayrılıyor mu? TRT Dizisi Gönül Dağı'nın Başrolü Diziyi Takip Etmeyi Bıraktı

Diziden Ayrılıyor mu? TRT Dizisi Gönül Dağı'nın Başrolü Diziyi Takip Etmeyi Bıraktı

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 10:03
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Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Başarılı oyuncunun dizinin resmi hesabını takipten çıkması, ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren fenomen dizinin 7. sezon hazırlıkları devam ederken, başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi gündem oldu.

Her sezon öncesinde diziden ayrılacağı yönünde iddialarla anılan Berk Atan, bugüne kadar projeye devam etmişti. Berk Atan bu kez Gönül Dağı'nın Instagram hesabını takipten çıkmasıyla herkesi şaşırttı.

Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan, diziyi takipten çıktı. "Berk Atan, Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu?" sorusu gündem oldu.

Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan, diziyi takipten çıktı. "Berk Atan, Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu?" sorusu gündem oldu.

6 sezondur başrol olan Berk Atan'ın Instagram'da Gönül Dağı'nın resmi hesabını takip etmeyi bırakması, sosyal medyada yeni ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Berk Atan cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun bu hamlesi dizinin hayranları arasında 'Yeni sezonda ayrılıyor mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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