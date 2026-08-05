Diziden Ayrılıyor mu? TRT Dizisi Gönül Dağı'nın Başrolü Diziyi Takip Etmeyi Bıraktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Başarılı oyuncunun dizinin resmi hesabını takipten çıkması, ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan, diziyi takipten çıktı. "Berk Atan, Gönül Dağı'ndan ayrılıyor mu?" sorusu gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın